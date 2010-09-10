Операция на глаза!
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Re: Операция на глаза!
делала операцию в москве в микрохирургии имени федорова 10 лет назад (лазик)...отношение к пациентам на высшем уровне, сама операция безболезненная, после того как отошел наркоз, не скажу, чтобы было больно, но неприятно, в это время лучше лечь и никуда не ходить хотя бы пару-тройку часов, благо у них при больнице имеется пансионат. после по-моему год если есть какие то вопросы можно к ним ездить обследоваться бесплатно! в общем я осталась довольна!
Re: Операция на глаза!
*Rina* писал(а):делала операцию в москве в микрохирургии имени федорова 10 лет назад (лазик)...отношение к пациентам на высшем уровне, сама операция безболезненная, после того как отошел наркоз, не скажу, чтобы было больно, но неприятно, в это время лучше лечь и никуда не ходить хотя бы пару-тройку часов, благо у них при больнице имеется пансионат. после по-моему год если есть какие то вопросы можно к ним ездить обследоваться бесплатно! в общем я осталась довольна!
Читайте ныне отзыв об этой клинике.
Я подготовлен к замене хрусталика в глазной клинике РАМН. Операция назначена на 04.06.2013г
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Re: Операция на глаза!
Ничего не имею против наших врачей (наблюдалась у них), но операцию ездила делать в "московскую глазную клинику". Делала ласик, врач мой Шеуджен Мурат Байзетович. Уже год после операции прошел, почти год и зрение хорошее. В начале апреля ходила в поликлинику, 100 % зрение, как врач сказала.
Re: Операция на глаза!
sol, а какое зрение до операции было?
Re: Операция на глаза!
Rina, вот прошло 10 лет, и зрение осталось 100%??? я тоже задумываюсь, но на это нужно решиться, пока обхожусь очками
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 10:58
Re: Операция на глаза!
Здравствуйте! Подскажите офтальмолога для маленького ребёнка. От обследования до дальнейшего ведения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2015, 10:58
Re: Операция на глаза!
Здравствуйте! Подскажите офтальмолога для маленького ребёнка. От обследования до дальнейшего ведения.
Re: Операция на глаза!
Shoroh30 писал(а):Rina, вот прошло 10 лет, и зрение осталось 100%??? я тоже задумываюсь, но на это нужно решиться, пока обхожусь очками
не будет 100% зрения, никто не дает гарантию...
Re: Операция на глаза!
Я подготовлен к замене хрусталика в глазной клинике РАМН. Операция назначена на 04.06.2013г
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Заменил профессор хрусталик.Пока зрение не изменилось. Прошло 2,5 года.
Общая сумма около 50 тыс руб. 28058 руб за интраокулярную линзу- хрусталик+ 3% комиссия СБ,13500 руб в кассу клиники за операцию в кассу клиники + 6000 руб за стационар и лекарства после операции.
Меня оперирует д.м.н Введенский А.с.
Заменил профессор хрусталик.Пока зрение не изменилось. Прошло 2,5 года.
Re: Операция на глаза!
В городской больнице дедушке делали операцию на глазе недавно, срезали какой-то нарост. Так дважды швы оставляли там, не сняли все. Глаз постоянно красный. Лучше бы не ходил туда. какая-то женщина оперировала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 12:38
Re: Операция на глаза!
В больнице им. Семашко меня направили на ОКТ (оптическая когерентная томография глаза), но в самой больнице аппарат временно сломан. Пришлось искать коммерческую клинику, которая проводит это обследование. Пошел в офтальмологическую клинику "РЕАЛ ВИЖН" (г. Рязань, ул. Татарская, 33).
Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:
1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;
2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;
3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!
4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?
Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!
Цена на ОКТ в "РЕАЛ ВИЖН" почти в ТРИ РАЗА ВЫШЕ чем в Семашко (1500 руб. против 600 руб. за 2 глаза). Это очень дорого, но за такие деньги уровень обслуживания в "РЕАЛ ВИЖН" оказался низким. Опишу основные претензии:
1) Я пришел в "РЕАЛ ВИЖН" сразу после работы - в контактных линзах. Планировал снять линзы и одеть очки прямо в клинике перед приемом. Когда в клинике я поинтересовался у регистратора, где можно снять линзы, мне ответили "Туалет перед вами!". Это ужас!!! В специализированной офтальмологической клинике нет места, где пациент может снять контактные линзы и одеть очки. В грязном сортире, где все писают и какают, я, согнувшись в три погибели над раковиной, снимал линзы. В туалете нет ни стула ни стола. Никаких условий! В метре от унитаза я ковырялся в глазах в общественном туалете. Никогда в жизни нигде этим не занимался. Это унизительно и противно. За такую плату - никаких условий. Было желание тут же покинуть клинику, но просто время меня поджимало и нужно было делать обследование именно в тот день. Иначе обязательно пошел бы в другое место. Я возмущен!;
2) Перед процедурой администратор-регистратор, который ведет прием пациентов на регистратуре подошла ко мне чтобы закапать глаза. Она только что открывала двери за ручки (которые все хватают), оформляла документы, разговаривала по рабочему телефону, крутила в руках свой мобильник (на котором куча микробов) и тут же, не помыв руки и без перчаток, взяла из кабинета капли и прямо в коридоре закапала мне в глаза. Очень профессионально, ничего не скажешь. Молодец! Очень приятно!;
3) Я много в своей жизни ходил по офтальмологам. Сейчас уже везде закапывают капли, расширяющие зрачок, которые действуют полдня, а не весь день - как раньше. В "РЕАЛ ВИЖН" мне закапали какие-то советские капли, которые кошмарили мой глаз очень долго. Неужели нельзя закупить современные капли для расширения зрачков? Это такая экономия? А пациенты платят совсем не экономно!
4) По завершении обслуживания, после оплаты мне выдали кассовый чек и всё! Действующее законодательство обязывает при оказании мед. услуг выдавать пациенту не только чек, но и оформлять соответствующий договор и акт оказания услуг, что сделано не было. А зачем соблюдать законы и приказы Минздрава? Зачем оформлять договор, если с этим документом пациент потом может предъявить претензии к клинике, в случае осложнений? Зачем марать бумагу и тратить картриджи в принтере? Зачем предоставлять пацинету возможность получить возмещение НДФЛ в ФНС за получение платных мед. услуг?
Главная цель клиники - развод пациентов на деньги. Остальное для неё мелочи! Никому не советую! Дорого и некачественно! Лучше поищите альтернативу!
Re: Операция на глаза!
Приезжайте в Москву. Вам все сделают в стерильной комнате, с договором и с чеком,но за 5 000 руб
Re: Операция на глаза!
Адрес: 119021, Москва,ул. Россолимо, 11 корпус А и Б
Станция метро "Парк культуры" (кольцевой линии).После выхода из метро идти по Зубовскому бульвару (против направления движения) до Дашкова переулка и повернуть налево. Данный переулок переходит в улицу Россолимо. Идти до дома 11 (будет указатель «НИИ Глазных Болезней»), повернуть во двор налево.
Телефоны: Справочная +7(499) 248-04-69
Источник: http://mosglaz.ru/kliniki/item/464-nii-gb-ramn.html
Утром заменили хрусталик. на следующий день выписали.
Станция метро "Парк культуры" (кольцевой линии).После выхода из метро идти по Зубовскому бульвару (против направления движения) до Дашкова переулка и повернуть налево. Данный переулок переходит в улицу Россолимо. Идти до дома 11 (будет указатель «НИИ Глазных Болезней»), повернуть во двор налево.
Телефоны: Справочная +7(499) 248-04-69
Источник: http://mosglaz.ru/kliniki/item/464-nii-gb-ramn.html
Утром заменили хрусталик. на следующий день выписали.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: Сегодня, 18:10
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PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.
Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
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