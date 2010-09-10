Сообщение Marlik » 03 авг 2011, 14:38

mad_man писал(а): Свои двиги хороши для регионов, где клиенты крайне плохо соображают в разработке сайта, и поэтому их можно "раскрутить" на гораздо большую сумму денег.

mad_man писал(а): Потому как создать сайт мало, нужно его развивать.

mad_man писал(а): С битриксом можно легко разобраться, и клиент в дальнейшем сам сможет выполнять элементарные вещи по наполнению сайта контентом, что для меня крайне сомнительно в самописном варианте.

главная, контакты, как нас найти

У меня ощущение что мы с вами по разному думаем и представляем что такое двиг. Я пользуюсь движком, который раньше был коммерческим и стоил около 10000$. Вы сможете найти простачка из региона, на такую сумму?То есть установил битрикс и сайт стал развиваться?А теперь вернулись к тому самому, что такое двиг? Система управления содержимым ( контентом ) (англ. Content management system). Любой халявный двиг, имеет админку. Будь это wordpress, drupal или ваш пресловутый битрикс. И тут можно еще и поспорить чья админка удобнее. Так вот, когда пишешь свой двиг, как правило пишешь и админку, так?Я как-то недавно писал что, многим потребителям не нужен битрикс только потому что, у них не новостной ресурс, где надо контентом наполнять периодически сайт. Им нужно представительство в инете, как минимум несколько страничекetc...Для этих целей битрикс не нужен и вообще какая-то ни было CMS.