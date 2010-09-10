Интересное в Рязанском Интернете

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: Интересное в Рязанском Интернете

Сообщение admin » 02 авг 2011, 19:23

mad_man писал(а):А как насчет 1С-Битрикс?! В Рязани появилась новая веб-студия, позиционируют себя специалистами в этой системе (являются золотым сертифицированным партнером 1С-Битрикс. Кажется, в Рязани таких раньше не было). В принципе сайты довольно симпатичные, дизайны сайтов сдержанные. Портфолио тут: http://tormila.ru/portfolio/
Что скажите?

Ага, в Рязани.... как же..... смотрим контакты.... http://tormila.ru/company/contacts/ 404 ошибка.
телефоны московские, в Рязани просто крендель с мобилой типа.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Forrestgamp
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3416
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 01:25
Откуда: Рязань, Россия
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Re: Интересное в Рязанском Интернете

Сообщение Forrestgamp » 02 авг 2011, 20:04

Заходите к нам на ermak62.ru

Сайт о рыбалке, пока что сами только выкладываем сюда свои фото и видео. Нужна активная публика, регистрируйтесь!
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В чащах юга жил by цитрус? Da, но, фальшивый экземпляр.
Все умные уже покинули Россию...
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mad_man
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 22:06

Re: Интересное в Рязанском Интернете

Сообщение mad_man » 03 авг 2011, 09:36

Можно конечно! Студия Тормила (http://tormila.ru/) к сайту "Белые Росы" (http://bel-rosi.ru) никакого отношения не имеет, его действительно создала студия АМдизайн, у меня он на поддержке.
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mad_man
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 22:06

Re: Интересное в Рязанском Интернете

Сообщение mad_man » 03 авг 2011, 09:45

admin писал(а):Ага, в Рязани.... как же..... смотрим контакты.... http://tormila.ru/company/contacts/ 404 ошибка.
телефоны московские, в Рязани просто крендель с мобилой типа.


Ну во-первых, контакты здесь: http://tormila.ru/contacts/, студия имеет несколько офисов (в Москве и Рязани), а во-вторых, кренделя в кондитерской. Я конечно понимаю, что АМдизайн для вас слишком много значит, и любая конкуренция вас задевает, но все-таки админы форума должны быть несколько корректнее в своих высказываниях.
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Marlik
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
Откуда: Рязань
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Re: Интересное в Рязанском Интернете

Сообщение Marlik » 03 авг 2011, 14:38

mad_man писал(а): Свои двиги хороши для регионов, где клиенты крайне плохо соображают в разработке сайта, и поэтому их можно "раскрутить" на гораздо большую сумму денег.


У меня ощущение что мы с вами по разному думаем и представляем что такое двиг. Я пользуюсь движком, который раньше был коммерческим и стоил около 10000$. Вы сможете найти простачка из региона, на такую сумму? :wink:

mad_man писал(а):Потому как создать сайт мало, нужно его развивать.


То есть установил битрикс и сайт стал развиваться?

mad_man писал(а):С битриксом можно легко разобраться, и клиент в дальнейшем сам сможет выполнять элементарные вещи по наполнению сайта контентом, что для меня крайне сомнительно в самописном варианте.


А теперь вернулись к тому самому, что такое двиг? Система управления содержимым ( контентом ) (англ. Content management system). Любой халявный двиг, имеет админку. Будь это wordpress, drupal или ваш пресловутый битрикс. И тут можно еще и поспорить чья админка удобнее. Так вот, когда пишешь свой двиг, как правило пишешь и админку, так? :D

Я как-то недавно писал что, многим потребителям не нужен битрикс только потому что, у них не новостной ресурс, где надо контентом наполнять периодически сайт. Им нужно представительство в инете, как минимум несколько страничек главная, контакты, как нас найти etc...

Для этих целей битрикс не нужен и вообще какая-то ни было CMS.
http://www.kaper.pro/
http://web-developer.pro/
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BrianNab
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:39

Интересное в Рязанском Интернете

Сообщение BrianNab » Сегодня, 16:59

Еще может, кто имеет интересные, оригинальные кнопки, всякие контуры, переходы, шрифты. В общем, все полезное, что может пригодиться при создании сайта.

Возможно ссылки на интересные библиотеки шаблонов сайтов.
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