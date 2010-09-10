Интересное в Рязанском Интернете
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
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Re: Интересное в Рязанском Интернете
mad_man писал(а):А как насчет 1С-Битрикс?! В Рязани появилась новая веб-студия, позиционируют себя специалистами в этой системе (являются золотым сертифицированным партнером 1С-Битрикс. Кажется, в Рязани таких раньше не было). В принципе сайты довольно симпатичные, дизайны сайтов сдержанные. Портфолио тут: http://tormila.ru/portfolio/
Что скажите?
Ага, в Рязани.... как же..... смотрим контакты.... http://tormila.ru/company/contacts/ 404 ошибка.
телефоны московские, в Рязани просто крендель с мобилой типа.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
- Forrestgamp
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3416
- Зарегистрирован: 16 июн 2008, 01:25
- Откуда: Рязань, Россия
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Re: Интересное в Рязанском Интернете
Заходите к нам на ermak62.ru
Сайт о рыбалке, пока что сами только выкладываем сюда свои фото и видео. Нужна активная публика, регистрируйтесь!
Сайт о рыбалке, пока что сами только выкладываем сюда свои фото и видео. Нужна активная публика, регистрируйтесь!
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В чащах юга жил by цитрус? Da, но, фальшивый экземпляр.
Все умные уже покинули Россию...
В чащах юга жил by цитрус? Da, но, фальшивый экземпляр.
Все умные уже покинули Россию...
Re: Интересное в Рязанском Интернете
Можно конечно! Студия Тормила (http://tormila.ru/) к сайту "Белые Росы" (http://bel-rosi.ru) никакого отношения не имеет, его действительно создала студия АМдизайн, у меня он на поддержке.
Re: Интересное в Рязанском Интернете
admin писал(а):Ага, в Рязани.... как же..... смотрим контакты.... http://tormila.ru/company/contacts/ 404 ошибка.
телефоны московские, в Рязани просто крендель с мобилой типа.
Ну во-первых, контакты здесь: http://tormila.ru/contacts/, студия имеет несколько офисов (в Москве и Рязани), а во-вторых, кренделя в кондитерской. Я конечно понимаю, что АМдизайн для вас слишком много значит, и любая конкуренция вас задевает, но все-таки админы форума должны быть несколько корректнее в своих высказываниях.
- Marlik
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 25 дек 2005, 00:51
- Откуда: Рязань
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Re: Интересное в Рязанском Интернете
mad_man писал(а): Свои двиги хороши для регионов, где клиенты крайне плохо соображают в разработке сайта, и поэтому их можно "раскрутить" на гораздо большую сумму денег.
У меня ощущение что мы с вами по разному думаем и представляем что такое двиг. Я пользуюсь движком, который раньше был коммерческим и стоил около 10000$. Вы сможете найти простачка из региона, на такую сумму?
mad_man писал(а):Потому как создать сайт мало, нужно его развивать.
То есть установил битрикс и сайт стал развиваться?
mad_man писал(а):С битриксом можно легко разобраться, и клиент в дальнейшем сам сможет выполнять элементарные вещи по наполнению сайта контентом, что для меня крайне сомнительно в самописном варианте.
А теперь вернулись к тому самому, что такое двиг? Система управления содержимым ( контентом ) (англ. Content management system). Любой халявный двиг, имеет админку. Будь это wordpress, drupal или ваш пресловутый битрикс. И тут можно еще и поспорить чья админка удобнее. Так вот, когда пишешь свой двиг, как правило пишешь и админку, так?
Я как-то недавно писал что, многим потребителям не нужен битрикс только потому что, у них не новостной ресурс, где надо контентом наполнять периодически сайт. Им нужно представительство в инете, как минимум несколько страничек главная, контакты, как нас найти etc...
Для этих целей битрикс не нужен и вообще какая-то ни было CMS.
http://www.kaper.pro/
http://web-developer.pro/
http://web-developer.pro/
Интересное в Рязанском Интернете
Еще может, кто имеет интересные, оригинальные кнопки, всякие контуры, переходы, шрифты. В общем, все полезное, что может пригодиться при создании сайта.
Возможно ссылки на интересные библиотеки шаблонов сайтов.
Возможно ссылки на интересные библиотеки шаблонов сайтов.
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