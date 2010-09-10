Сообщение step » 30 мар 2011, 09:57

Здравствуйте!

Подскажите, какое расстояние должно быть от стены многоэтажного жилого дома(с окнами) до места, где жильцы оставляют автомобили?

И, в случае, если это расстояние очень мало - кто в Рязани этим вопросом занимается?

Спасибо.