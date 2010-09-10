Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Здравствуйте!
Подскажите, какое расстояние должно быть от стены многоэтажного жилого дома(с окнами) до места, где жильцы оставляют автомобили?
И, в случае, если это расстояние очень мало - кто в Рязани этим вопросом занимается?
Спасибо.
Подскажите, какое расстояние должно быть от стены многоэтажного жилого дома(с окнами) до места, где жильцы оставляют автомобили?
И, в случае, если это расстояние очень мало - кто в Рязани этим вопросом занимается?
Спасибо.
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
- Контактная информация:
Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Если говорить о планировочных нормах, то согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" расстояние от стены многоэтажного жилого дома (с окнами) до открытой стоянки автомобилей при числе автомобилей не более 10 должно составлять 10 метров (с увеличением количества машин растет расстояние).
Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Спасибо за ответ.
А если спланировано расстояние явно меньше 10 метров(дом - в процессе сдачи) - куда можно обратиться с данным вопросом?
Соответственно, к застройщику, ну а вдруг - упрется?
А если спланировано расстояние явно меньше 10 метров(дом - в процессе сдачи) - куда можно обратиться с данным вопросом?
Соответственно, к застройщику, ну а вдруг - упрется?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Стоянка машин во дворе многоквартирного дома
есть ли закон запрещающий курение на лестночной площадке многоэтажного дома?
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