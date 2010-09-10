Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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step
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 22:45

Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.

Сообщение step » 30 мар 2011, 09:57

Здравствуйте!
Подскажите, какое расстояние должно быть от стены многоэтажного жилого дома(с окнами) до места, где жильцы оставляют автомобили?
И, в случае, если это расстояние очень мало - кто в Рязани этим вопросом занимается?
Спасибо.
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.

Сообщение Fafhrd » 30 мар 2011, 15:20

Если говорить о планировочных нормах, то согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" расстояние от стены многоэтажного жилого дома (с окнами) до открытой стоянки автомобилей при числе автомобилей не более 10 должно составлять 10 метров (с увеличением количества машин растет расстояние).
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step
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 09 мар 2011, 22:45

Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.

Сообщение step » 30 мар 2011, 16:00

Спасибо за ответ.

А если спланировано расстояние явно меньше 10 метров(дом - в процессе сдачи) - куда можно обратиться с данным вопросом?
Соответственно, к застройщику, ну а вдруг - упрется?
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Стоянка машин во дворе многоквартирного дома

Сообщение vistailDom » 24 минуты назад

есть ли закон запрещающий курение на лестночной площадке многоэтажного дома?
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