Сообщение Avesgamer » 07 ноя 2019, 22:49

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как регулируется в Болгарии вопрос о парковке машины рядом с домом.

Ситуация у нас следующая: есть квартира в доме, находящемся в комплексе. В этом году управляющий в связи с неоплатой большинством собственников услуг УК закрыл въезд на территорию комплекса для всех собственников включая тех, кто исправно все оплатил, но деньги были возвращены УК в связи с отказом от обслуживания по причине недостаточности общего количества средств. Иного подъезда к домам нет. Т.е. в настоящее время собственники на только не могут парковать машины у своих домов, но и даже въезжать на территорию для погрузки-разгрузки. Что делать?





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