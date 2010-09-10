Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
8 сообщений • Страница 1 из 1
Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Здравствуйте!
Подскажите, какое расстояние должно быть от стены многоэтажного жилого дома(с окнами) до места, где жильцы оставляют автомобили?
И, в случае, если это расстояние очень мало - кто в Рязани этим вопросом занимается?
Спасибо.
Подскажите, какое расстояние должно быть от стены многоэтажного жилого дома(с окнами) до места, где жильцы оставляют автомобили?
И, в случае, если это расстояние очень мало - кто в Рязани этим вопросом занимается?
Спасибо.
Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Если говорить о планировочных нормах, то согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" расстояние от стены многоэтажного жилого дома (с окнами) до открытой стоянки автомобилей при числе автомобилей не более 10 должно составлять 10 метров (с увеличением количества машин растет расстояние).
Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Спасибо за ответ.
А если спланировано расстояние явно меньше 10 метров(дом - в процессе сдачи) - куда можно обратиться с данным вопросом?
Соответственно, к застройщику, ну а вдруг - упрется?
А если спланировано расстояние явно меньше 10 метров(дом - в процессе сдачи) - куда можно обратиться с данным вопросом?
Соответственно, к застройщику, ну а вдруг - упрется?
Re: Стоянка машин во дворе многоквартирного дома.
Курение в общественных местах.Сначала замечание,затем видео фиксация и обращение в полицию.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Стоянка машин во дворе многоквартирного дома
Если много заброшеных домов в Подмоковье, поделитесь адресом если есть дома до 100 км по Каширке с участком от 15 соток не дорого желательно в деревне и если дом под снос.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Стоянка машин во дворе многоквартирного дома
Только поймите правильно.
Вы сами за сколько бы продали свою половину дома? А если обе бы продали весь дом, то сколько бы получили денег? За миллион готовы продать дом с участком и поделить деньги пополам?
И неважно, что Вам это дорого или дешево. Половина дома стоит тех денег, о которых вы с сестрой договоритесь и не больше и не меньше.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вы сами за сколько бы продали свою половину дома? А если обе бы продали весь дом, то сколько бы получили денег? За миллион готовы продать дом с участком и поделить деньги пополам?
И неважно, что Вам это дорого или дешево. Половина дома стоит тех денег, о которых вы с сестрой договоритесь и не больше и не меньше.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Стоянка машин во дворе многоквартирного дома
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как регулируется в Болгарии вопрос о парковке машины рядом с домом.
Ситуация у нас следующая: есть квартира в доме, находящемся в комплексе. В этом году управляющий в связи с неоплатой большинством собственников услуг УК закрыл въезд на территорию комплекса для всех собственников включая тех, кто исправно все оплатил, но деньги были возвращены УК в связи с отказом от обслуживания по причине недостаточности общего количества средств. Иного подъезда к домам нет. Т.е. в настоящее время собственники на только не могут парковать машины у своих домов, но и даже въезжать на территорию для погрузки-разгрузки. Что делать?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Ситуация у нас следующая: есть квартира в доме, находящемся в комплексе. В этом году управляющий в связи с неоплатой большинством собственников услуг УК закрыл въезд на территорию комплекса для всех собственников включая тех, кто исправно все оплатил, но деньги были возвращены УК в связи с отказом от обслуживания по причине недостаточности общего количества средств. Иного подъезда к домам нет. Т.е. в настоящее время собственники на только не могут парковать машины у своих домов, но и даже въезжать на территорию для погрузки-разгрузки. Что делать?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Стоянка машин во дворе многоквартирного дома
Да ни как, хочешь мой, хочешь немой...
Сам только снег счищаю во дворе и фары протираю, 4 мойки рядом находяться что не парюсь...
А в Заре нет моек наверно, так что понемаю, тех кто это делает.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Сам только снег счищаю во дворе и фары протираю, 4 мойки рядом находяться что не парюсь...
А в Заре нет моек наверно, так что понемаю, тех кто это делает.
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
8 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Законодательство в недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и 1 гость