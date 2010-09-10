Сообщение pri » 07 май 2013, 09:00

ФрекенСнорк писал(а): скажите, есть ли иные способы объяснить множимое и множитель, не так, чтоб "в ответе были чашки , а не куски"?

ФрекенСнорк писал(а): методрекомендации- относятся к учителю, и учениками к выполнению не обязательны?

Да есть, в третий раз говорю. Ну я, к примеру, первым делом спрашивал "Что будем считать?" и плевал на порядок записи.Ну, начнем с того, что рекомендации на то и рекомендации, чтоб быть необязательными к выполнению. Даже учителем. Правда какой-нибудь "педагог" из руководящего звена может сильно попортить кровушку "за невыполнение", но это издержки образования.Вообще существуют методические рекомендации для ученика и для учителя, а есть еще методические указания. По любому, методические рекомендации или указания для учителя - это как ему следует учить учеников. На их основе (или без их основы) он может сформировать свои требования, не противоречащие общим требованиям. Вот как то так. То есть теоретически учительница может требовать, чтобы ученики записывали умножение в определенном порядке, но ИМХО это плохо согласуется с общим правилом про коммутативность умножения.А вообще - короткий ответ на Ваш вопрос - да.