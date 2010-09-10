Решение задач по физике и математике
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Решение задач по физике и математике
ФрекенСнорк писал(а):скажите, есть ли иные способы объяснить множимое и множитель, не так, чтоб "в ответе были чашки , а не куски"?
Да есть, в третий раз говорю. Ну я, к примеру, первым делом спрашивал "Что будем считать?" и плевал на порядок записи.
ФрекенСнорк писал(а):методрекомендации- относятся к учителю, и учениками к выполнению не обязательны?
Ну, начнем с того, что рекомендации на то и рекомендации, чтоб быть необязательными к выполнению. Даже учителем. Правда какой-нибудь "педагог" из руководящего звена может сильно попортить кровушку "за невыполнение", но это издержки образования.
Вообще существуют методические рекомендации для ученика и для учителя, а есть еще методические указания. По любому, методические рекомендации или указания для учителя - это как ему следует учить учеников. На их основе (или без их основы) он может сформировать свои требования, не противоречащие общим требованиям. Вот как то так. То есть теоретически учительница может требовать, чтобы ученики записывали умножение в определенном порядке, но ИМХО это плохо согласуется с общим правилом про коммутативность умножения.
А вообще - короткий ответ на Ваш вопрос - да.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Решение задач по физике и математике
Я могу сейчас снять решение всего задания, просто оно на двух страницах. Поверьте, что к другим заданиям домашней работы претензий нет.
вспомнилась сразу фраза из ДМБ- какой хитрый человек- денег обещал..но не дал
если можешь снять- сними.. и не упрашивай поверить
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Решение задач по физике и математике
Поверьте, что к другим заданиям домашней работы претензий нет.
А что, вполне могу поверить. Вполне встречал таких учителей. "И слово the table произносится совсем не так, согласно последнему постановлению ВЦСПС." И родители не просто могут что-то изменить, должны. Как показывает личный опыт - это не сложно, если спокойно и аргументированно.
Re: Решение задач по физике и математике
ФрекенСнорк писал(а):правило относится непосредственно к учащемуся, а вот методрекомендации- относятся к учителю, и учениками к выполнению не обязательны?
Вы абсолютно правы!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Решение задач по физике и математике
camelot писал(а):ФрекенСнорк писал(а):и ещё вопрос присутствующим тут педагогам.
правильно ли я понимаю- есть правила- типа расстановки скобок или то, что после знака интеграла пишется функция, а потом уже "деикс, де игрек"- или наоборот. и за нарушение правила снижается оценка.правило относится непосредственно к учащемуся, а вот методрекомендации- относятся к учителю, и учениками к выполнению не обязательны?
Я не педагог, но вышка была в радике. После знака "интеграл" пишется подынтегральное выражение, после которого в обязательном порядке указывается переменная(ые), по которой(ым) происходит интегрирование. Если это дело поменять местами - получим, что подынтегральное выражение = 1, а сам интеграл должен быть умножен на соответствующее выражение.
о чём я и говорила. просто иногда интегрируем по оси икс, а потом по игрек, а иногда- наоборот. зависит от того, как написано.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Решение задач по физике и математике
Путник писал(а):ФрекенСнорк писал(а):правило относится непосредственно к учащемуся, а вот методрекомендации- относятся к учителю, и учениками к выполнению не обязательны?
Вы абсолютно правы!
в таком случае остаюсь при своём мнении- если тройка поставлена только за это- училка дура, и ухи у ей холодные.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Решение задач по физике и математике
pri писал(а):ФрекенСнорк писал(а):скажите, есть ли иные способы объяснить множимое и множитель, не так, чтоб "в ответе были чашки , а не куски"?
Да есть, в третий раз говорю. Ну я, к примеру, первым делом спрашивал "Что будем считать?" и плевал на порядок записи.
в третий раз говорите, что есть, и только в первый раз приводите пример. за пример отдельное спасибо.
вспомнился Аверченко.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Решение задач по физике и математике
Шаман писал(а):Никогда не любил математику. До сих пор не понимаю почему на ноль умножать можно, а делить нельзя? Да и как можно умножать на то, чего нету? Это ж, просто, безумие какое-то!
Как говорил один мудрый дядька, родом из Одессы. Ноль и ничего это две большие разницы.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Решение задач по физике и математике
hardbone писал(а):Шаман писал(а):Никогда не любил математику. До сих пор не понимаю почему на ноль умножать можно, а делить нельзя? Да и как можно умножать на то, чего нету? Это ж, просто, безумие какое-то!
Как говорил один мудрый дядька, родом из Одессы. Ноль и ничего это две большие разницы.
http://www.youtube.com/watch?v=KkvdLWQdCUg
Re: Решение задач по физике и математике
ФрекенСнорк писал(а):
мамо, надо бы вспомнить дифуры и логарифмы. тато вряд ли испугается, но опешить может.
Не , не опешит. Просто задаст мне очередной вопрос (чтоб отвязалась) про период последействия, например. А я потом за него отдувайся, изучай вопрос. А, главное, отвечай. И принимай претензии за несвоевременный ответ. Пусть отдохнет, книжку умную почитает. Не люблю давать ему повод произнести в очередной раз любимую фразу:"Закрой рот... я уже все сказал".
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Решение задач по физике и математике
ФрекенСнорк писал(а):в третий раз говорите, что есть, и только в первый раз приводите пример.
Ну, может это не самый лучший вариант. И не думал, что это будет интересно. Есть вариант совсем в лоб, но мне кажется он не здорово работает в плане поиска смысла в задаче. Вариант такой: тупо умножаем, потом читаем вопрос, и из вопроса подставляем в ответ слово, которое там написано (куски, в данном случае). В таких задачах практически всегда в вопросе явно прописано, что нужно посчитать.
бабайка писал(а):про период последействия
А что там с периодом последействия?
Re: Решение задач по физике и математике
pri писал(а):
А что там с периодом последействия?
А это смотря чего. Если после празднования Дня Радио, это одно. Если после вылета снаряда, это другое.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Решение задач по физике и математике
pri писал(а):ФрекенСнорк писал(а):в третий раз говорите, что есть, и только в первый раз приводите пример.
Ну, может это не самый лучший вариант. И не думал, что это будет интересно.
а речь, имхо, не о том, какой вариант- лучше. для меня- речь о том, как и чему учить детей. мне мой отец предлагал несколько вариантов, а потом спрашивал, какой больше понравился.
из педагогической семьи я. вот.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Решение задач по физике и математике
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