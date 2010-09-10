Сообщение tapirka » 31 окт 2015, 20:54

Клубом "Алиса-Бест" согласовываются ближайшие даты проведение целевых курсов для фелинологов и просто любителей кошек. В этот раз основная тема - генетика кошек для "продвинутых". Занятия в выходные дни (с работы отпрашиваться не придётся)Все вопросы по тел. +7 910 570 7080 Марине.Место проведения планово - в клубе по адресу: Есенина 13 оф. 314Записаться можно в клубе по четвергам с 18:00