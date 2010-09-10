Сообщение Елена Наумова » 21 окт 2015, 20:00

Уважаемые жители 1 подъезда нашего супер благоустроенного дома! Никого не смущает, что вот уже целый год в нашем подъезде сняты доводчики с железных дверей в подъезд и на лестничные проемы? При обращении к нашему мастеру Виктору был получен ответ. Цитирую-"Доводчики украли ваши отделочники. и что я теперь должен делать? " Напрашивается встречный вопрос-Откуда такая уверенность , что их украли и именно какие-то наши отделочники, и второй вопрос-УК Единство не в состоянии поставить новые доводчики? За что же мы платим такие немалые деньги? А может наши доводчики уже стоят в последующих подъездах, чтобы пустить пыль в глаза новым жильцам? Все это очень и очень неприятно. Такое впечатление, что вернулся в каменный век с хлопающими железными дверьми. Сечас уже в каждом туалете Рязани стоят доводчики. а вот бедное Единство не может разориться на такую роскошь и поставить новые.Еще прискорбнее то, что в нашем подъезде вроде как живет первое лицо правляющей Компании. интересно, он сего факта не замечает?