ЖК "Приокский парк"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК "Приокский парк"
RSV6888 писал(а):Всем добрый день!
Прошу прощения, может быть, в более ранних переписках это уже обсуждалось, но, к сожалению, нет времени все прочитать.. Кто-нибудь может подсказать контакты хорошего электрика и сантехника? Кто делал ремонт и остался доволен выполненными работами.
Заранее благодарна за ответ.
могу посоветовать сантехника (делали нам в видном) 89106423944 Александр
Re: ЖК "Приокский парк"
Большое спасибо!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 окт 2015, 19:49
Re: ЖК "Приокский парк"
Уважаемые жители 1 подъезда нашего супер благоустроенного дома! Никого не смущает, что вот уже целый год в нашем подъезде сняты доводчики с железных дверей в подъезд и на лестничные проемы? При обращении к нашему мастеру Виктору был получен ответ. Цитирую-"Доводчики украли ваши отделочники. и что я теперь должен делать? " Напрашивается встречный вопрос-Откуда такая уверенность , что их украли и именно какие-то наши отделочники, и второй вопрос-УК Единство не в состоянии поставить новые доводчики? За что же мы платим такие немалые деньги? А может наши доводчики уже стоят в последующих подъездах, чтобы пустить пыль в глаза новым жильцам? Все это очень и очень неприятно. Такое впечатление, что вернулся в каменный век с хлопающими железными дверьми. Сечас уже в каждом туалете Рязани стоят доводчики. а вот бедное Единство не может разориться на такую роскошь и поставить новые.Еще прискорбнее то, что в нашем подъезде вроде как живет первое лицо правляющей Компании. интересно, он сего факта не замечает?
Re: ЖК "Приокский парк"
vk.com/priopark62
Re: ЖК "Приокский парк"
Елена Наумова,
Есть еще вариант - напрячь домофонщиков ("ГРИФ" 90-71-90)- домофон это система контроля доступа в помещение. В рабочем состоянии с доводчиками - она свою функцию выполняет, без доводчиков - нет. Стало быть это может быть и их компетенция.
ну если по звонку не решилось - всегда можно начать бумажную переписку с УК.
Исполнитель обязан:
к) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;
1) получаете ответ, возможно подтверждающий устное заявление - о том что отделочники украли (не суть кто украл, суть в том, что УК обязана восстанавливать все общедомовое имущество до "юзабельного" состояния - лень искать но хорошо бы убедиться что в перечне общедомового имущества есть двери с доводчиками)
2) если отказ - то жаловаться в жилинспекцию http://gji.ryazangov.ru/
но мне кажется вариант с домофонщиками все же реальней - если нужен именно доводчик
Есть еще вариант - напрячь домофонщиков ("ГРИФ" 90-71-90)- домофон это система контроля доступа в помещение. В рабочем состоянии с доводчиками - она свою функцию выполняет, без доводчиков - нет. Стало быть это может быть и их компетенция.
ну если по звонку не решилось - всегда можно начать бумажную переписку с УК.
Исполнитель обязан:
к) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;
1) получаете ответ, возможно подтверждающий устное заявление - о том что отделочники украли (не суть кто украл, суть в том, что УК обязана восстанавливать все общедомовое имущество до "юзабельного" состояния - лень искать но хорошо бы убедиться что в перечне общедомового имущества есть двери с доводчиками)
2) если отказ - то жаловаться в жилинспекцию http://gji.ryazangov.ru/
но мне кажется вариант с домофонщиками все же реальней - если нужен именно доводчик
Re: ЖК "Приокский парк"
Почитал ветку "суворовцев 55" и ужаснулся. Слава, что у нас такого нет.
Уборку проводят вовремя, на текущие замечания жильцов тоже реагируют оперативно.
Разве, что УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА !!! около третьей секции, у люка (со стороны дороги, у ливневой канализации) заасфальтировать не могут маленький кусочек асфальта и от проезжающих машин щебень летит во все стороны, царапая припаркованные машины. Мелочь, а на виду у всех, некрасиво.
Уборку проводят вовремя, на текущие замечания жильцов тоже реагируют оперативно.
Разве, что УЖЕ БОЛЬШЕ ГОДА !!! около третьей секции, у люка (со стороны дороги, у ливневой канализации) заасфальтировать не могут маленький кусочек асфальта и от проезжающих машин щебень летит во все стороны, царапая припаркованные машины. Мелочь, а на виду у всех, некрасиво.
Re: ЖК "Приокский парк"
Кроме этого УВАЖАЕМЫЕ жители выгуливают свою живность во дворе - полная антисанитария !!!
И напоследок, Уважаемые (Уважающие себя) собственники, УЧИТЕ своих детей БЕРЕЖНО АККУРАТНО относиться к ОБЩЕМУ имуществу (подъезды, крыльцо,лифты и т. д. ; не ходить по газонам, не прыгать по крышам входов в цокольные этажы, НЕ РИСОВАТЬ НА СТЕНАХ дома (ведь есть для этого специально отведённая площадка или в своих личных квартирах, в конце концов можно было личный дом купить\построить и стоять там на ушах).
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ДВЕРИ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ, НА ВХОДАХ В ПАРКОВКУ, А НЕ ХЛОПАЙТЕ ИМИ (ведь не в СОВДЕПИИ живёте). За всё платили сами это же ваша собственность!!! и ремонтировать за свой же счёт будете!
ТАК ЧТО ЧИСТО НЕ ТАМ ГДЕ МЕТУТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ!!! БЕРЕГИТЕ СВОЙ КРАСИВЫЙ и КОМФОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМИ!
И напоследок, Уважаемые (Уважающие себя) собственники, УЧИТЕ своих детей БЕРЕЖНО АККУРАТНО относиться к ОБЩЕМУ имуществу (подъезды, крыльцо,лифты и т. д. ; не ходить по газонам, не прыгать по крышам входов в цокольные этажы, НЕ РИСОВАТЬ НА СТЕНАХ дома (ведь есть для этого специально отведённая площадка или в своих личных квартирах, в конце концов можно было личный дом купить\построить и стоять там на ушах).
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ ДВЕРИ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ, НА ВХОДАХ В ПАРКОВКУ, А НЕ ХЛОПАЙТЕ ИМИ (ведь не в СОВДЕПИИ живёте). За всё платили сами это же ваша собственность!!! и ремонтировать за свой же счёт будете!
ТАК ЧТО ЧИСТО НЕ ТАМ ГДЕ МЕТУТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ!!! БЕРЕГИТЕ СВОЙ КРАСИВЫЙ и КОМФОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМИ!
Re: ЖК "Приокский парк"
КСТАТИ....
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 04 декабря 2008 года N 182-ОЗ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 11.3. Нарушение правил содержания собак и иных животных
2. Непринятие владельцами домашних животных мер к обеспечению тишины в жилых помещениях, а равно мер к устранению загрязнения мест общего пользования принадлежащими им животными -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до двух тысяч рублей.
ЗАКОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 04 декабря 2008 года N 182-ОЗ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 11.3. Нарушение правил содержания собак и иных животных
2. Непринятие владельцами домашних животных мер к обеспечению тишины в жилых помещениях, а равно мер к устранению загрязнения мест общего пользования принадлежащими им животными -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до двух тысяч рублей.
Re: ЖК "Приокский парк"
Просто сфотографировать и участковому. Вот и всё.
Re: ЖК "Приокский парк"
vk.com/topic-97282384_33303242
Просто когда-нибудь кто-то что-то сбросит из окна.....
Наглецы.
Просто когда-нибудь кто-то что-то сбросит из окна.....
Наглецы.
Re: ЖК "Приокский парк"
Ужасно испортилось качество воды, появилась жуткая накипь и совершенно изменился вкус.
Кто в курсе, что происходит?
Кто в курсе, что происходит?
Re: ЖК "Приокский парк"
alex_rzn писал(а):Ужасно испортилось качество воды, появилась жуткая накипь и совершенно изменился вкус.
Кто в курсе, что происходит?
Абсолютно верно !!!
Это вообше ЖУЛЬНИЧЕСТВО !!!.Задолбали...
Какое нах...р умягчение. Люди в напряге.
За такие деньги такое качество...
А что представьте будет, когда присоединят свечку 65 б .
Плакали наши котлы, стиралки и посудомоечные машины, а самое главное здоровье!!!!
Надо СРОЧНО созывать собрание и решать о КОНКРЕТНЫХ ЦЕНАХ ЗА КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ (в том числе и жесткость).
Столько ммоль/л солей - столько-то оплата !
Re: ЖК "Приокский парк"
Елена Наумова
А собственникам жалко сброситься на доводчик двери? Такие деньги вбухали в квартиру!
1 234,00 РУБ./шт.
А собственникам жалко сброситься на доводчик двери? Такие деньги вбухали в квартиру!
1 234,00 РУБ./шт.
Re: ЖК "Приокский парк"
Спустя 3 !!! года сняли обшивку с лифта.
Обещанного зеркала в кабине НЕТ. Это очень огорчает, а ведь обещали, что будет.
Зря я голосовала "ЗА" вывеску "Единства" на доме"
Один обман.
Обещанного зеркала в кабине НЕТ. Это очень огорчает, а ведь обещали, что будет.
Зря я голосовала "ЗА" вывеску "Единства" на доме"
Один обман.
Re: ЖК "Приокский парк"
katayek писал(а):Спустя 3 !!! года сняли обшивку с лифта.
Обещанного зеркала в кабине НЕТ. Это очень огорчает, а ведь обещали, что будет.
Зря я голосовала "ЗА" вывеску "Единства" на доме"
Один обман.
Беру свои слова назад.
Установили замечательное зеркало.
Молодцы держат своё слово.
Re: ЖК "Приокский парк"
Для Вашего сведения.
Re: ЖК "Приокский парк"
дом сдан в 2011 году, % собираемости на капремонт 30,15% (данные сайта http://www.fondkr62.ru)
Прикольно: в домах, которым 20-30 лет, собираемость 80-95%.
Прикольно: в домах, которым 20-30 лет, собираемость 80-95%.
Re: ЖК "Приокский парк"
Люди почистите клапаны инфильтрации воздуха (КИВы)!!! Вентиляция нарушена; засорена, работает неправильно. В тех квартирах, где клапаны чистые, сносит ветром, в тех, где не чистились, затхлость и и грибок. Кстати перегружается мотор принудительной вентиляции. Сгорит ремонтировать/менять будут собственники!!!
Кстати в трубах в стене, куда устанавливаются КИВы (со стороны улицы) надо убрать металлическую сетку НЕ РЕШЕТКУ !!! НЕ РЕШЕТКУ!! НЕ РЕШЕТКУ! , т.к. она (сетка) где прокрашена, где просто напрочь засорена + регулярно прочищать/промывать/менять КИВ (стоит 350 руб). Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!!!
Кстати в трубах в стене, куда устанавливаются КИВы (со стороны улицы) надо убрать металлическую сетку НЕ РЕШЕТКУ !!! НЕ РЕШЕТКУ!! НЕ РЕШЕТКУ! , т.к. она (сетка) где прокрашена, где просто напрочь засорена + регулярно прочищать/промывать/менять КИВ (стоит 350 руб). Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!!!
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