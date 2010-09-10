Сообщение Maulisa » 18 июн 2013, 02:24

А я считаю, что они "нравятся" до поры до времени.

И если действительно такие ресницы девушке к лицу.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©