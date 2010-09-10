Наращивание ресниц!
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Re: Наращивание ресниц!
А я считаю, что они "нравятся" до поры до времени.
И если действительно такие ресницы девушке к лицу.
И если действительно такие ресницы девушке к лицу.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
- дева мария
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 июн 2013, 06:43
Re: Наращивание ресниц!
Пробовала один раз наращивать ресницы. Хотела быть королевной, а получилась облезшая кошка. Был сильный ветер и до торжества половина ресниц отвалилась(
Re: Наращивание ресниц!
делаю время от времени, очень удобно, особенно летом
Re: Наращивание ресниц!
Himera писал(а):Мне нравится смотреть, но себе не хочу. Боюсь свои испортить рекснички, ведь говорят, что свои родные повреждаются, особенно после снятия нарощеных..
Я так уже пострадала , своих почти не осталось ! Жуть
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
Re: Наращивание ресниц!
О дааа!!!После нарощенных ооочень повреждаются жаль конечно было на это смотреть((думала чем лечить и приобрела Magic Glance приятно удивил тем что первые две недели ресницы распушились стали гуще а потом начался интенсивный рост.при этом глаза не чешутся нет никакой плохой реакции.
Re: Наращивание ресниц!
А вдруг вот так с ресницами выйдешь выступать на сцену, они и отвалятся? Вот позор-то)
Re: Наращивание ресниц!
нет, это не очень смотрится
Re: Наращивание ресниц!
Здравствуйте девочки,предлагаю свои услуги по по поресничному наращиванию ресниц.Работаю на дому либо приезжаю к Вам. Цены приемлемые!
Re: Наращивание ресниц!
Кстати видела, что есть специальная тушь для ресниц, которая якобы способствует росту ресниц.
Знаю, что знакомая часто делает разные маски даже для реснич, чтобы они лучше росли, именно на основе разных народных трав
Знаю, что знакомая часто делает разные маски даже для реснич, чтобы они лучше росли, именно на основе разных народных трав
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Наращивание ресниц!
дева мария писал(а):Пробовала один раз наращивать ресницы. Хотела быть королевной, а получилась облезшая кошка. Был сильный ветер и до торжества половина ресниц отвалилась(
Это вам очень плохо нарастили, так не должно быть( Я себе когда наращивала, их потом, наоборот, не отдерешь( Выпадают вместе со своими. У меня такое жалкое подобие своих ресниц осталось после наращивания, что я больше даже и не думаю наращивать.. Почитала информацию в интернете и у знакомых девочек поспрашивала и решила дримлаш купить , это очень хорошее средство для роста ресниц, я уже шесть недель пользуюсь, результат хороший И это еще не весь курс.
Re: Наращивание ресниц!
тоже одно время наращивала ресницы, а сейчас прекратила, так как от своих ресничек ничего не осталось( сейчас жду пока отрастут мои родненькие
Re: Наращивание ресниц!
У меня после наращивания очень все плачебно было. Долго восстанавливала. Не думаю, что такое долгое восстановление стоит удобства и красоты в две недели
Re: Наращивание ресниц!
я наращиваю - мне нравится. Все устраивает)
Re: Наращивание ресниц!
Я тоже наращиваю, но порка привыкнуть не могу уже 4 месяца. Хотя результат нравится.
Re: Наращивание ресниц!
я ресница постоянно наращиваю, главное чтобы мастер был хороший и материалы качественный! тогда все будет хорошо!
все будет хорошо!
Re: Наращивание ресниц!
Я не люблю такое, ну не естественно смотрится. Бррр
Есть такие огромные ресницы как у коров.
Есть такие огромные ресницы как у коров.
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