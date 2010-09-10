Наращивание ресниц!

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Maulisa » 18 июн 2013, 02:24

А я считаю, что они "нравятся" до поры до времени.
И если действительно такие ресницы девушке к лицу.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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дева мария
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июн 2013, 06:43

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение дева мария » 21 июн 2013, 06:50

Пробовала один раз наращивать ресницы. Хотела быть королевной, а получилась облезшая кошка. Был сильный ветер и до торжества половина ресниц отвалилась(
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Ложкина » 21 авг 2013, 14:09

делаю время от времени, очень удобно, особенно летом
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Тигра
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 20:35

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Тигра » 29 авг 2013, 20:56

Himera писал(а):Мне нравится смотреть, но себе не хочу. Боюсь свои испортить рекснички, ведь говорят, что свои родные повреждаются, особенно после снятия нарощеных..

Я так уже пострадала , своих почти не осталось ! Жуть
Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает.
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Магнолия
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 14:29

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Магнолия » 28 окт 2013, 16:58

О дааа!!!После нарощенных ооочень повреждаются жаль конечно было на это смотреть((думала чем лечить и приобрела Magic Glance приятно удивил тем что первые две недели ресницы распушились стали гуще а потом начался интенсивный рост.при этом глаза не чешутся нет никакой плохой реакции.
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marmyshka
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 00:55

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение marmyshka » 03 янв 2014, 01:27

А вдруг вот так с ресницами выйдешь выступать на сцену, они и отвалятся? Вот позор-то)
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lelya
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 16:49

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение lelya » 10 янв 2014, 17:02

нет, это не очень смотрится
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Lyiza
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 10:59

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Lyiza » 22 янв 2014, 11:21

Здравствуйте девочки,предлагаю свои услуги по по поресничному наращиванию ресниц.Работаю на дому либо приезжаю к Вам. Цены приемлемые!
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Maulisa » 30 янв 2014, 23:52

Кстати видела, что есть специальная тушь для ресниц, которая якобы способствует росту ресниц.
Знаю, что знакомая часто делает разные маски даже для реснич, чтобы они лучше росли, именно на основе разных народных трав :)
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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vdowencko
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 15:59

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение vdowencko » 06 янв 2016, 12:04

дева мария писал(а):Пробовала один раз наращивать ресницы. Хотела быть королевной, а получилась облезшая кошка. Был сильный ветер и до торжества половина ресниц отвалилась(


Это вам очень плохо нарастили, так не должно быть( Я себе когда наращивала, их потом, наоборот, не отдерешь( Выпадают вместе со своими. У меня такое жалкое подобие своих ресниц осталось после наращивания, что я больше даже и не думаю наращивать.. Почитала информацию в интернете и у знакомых девочек поспрашивала и решила дримлаш купить , это очень хорошее средство для роста ресниц, я уже шесть недель пользуюсь, результат хороший И это еще не весь курс.
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torri
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 18:13

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение torri » 27 янв 2016, 15:32

тоже одно время наращивала ресницы, а сейчас прекратила, так как от своих ресничек ничего не осталось( сейчас жду пока отрастут мои родненькие
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Maria26 » 29 янв 2016, 17:44

У меня после наращивания очень все плачебно было. Долго восстанавливала. Не думаю, что такое долгое восстановление стоит удобства и красоты в две недели
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Nasti » 12 дек 2016, 17:43

я наращиваю - мне нравится. Все устраивает)
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 19:52

Я тоже наращиваю, но порка привыкнуть не могу уже 4 месяца. Хотя результат нравится.
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Vika9999
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 22:07

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Vika9999 » 23 янв 2017, 08:53

я ресница постоянно наращиваю, главное чтобы мастер был хороший и материалы качественный! тогда все будет хорошо!
все будет хорошо!
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Vitaminka » 06 фев 2017, 18:18

Я не люблю такое, ну не естественно смотрится. Бррр
Есть такие огромные ресницы как у коров.
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Наращивание ресниц!

Сообщение Поля » Сегодня, 15:02

Vitaminka писал(а):Я не люблю такое, ну не естественно смотрится. Бррр
Есть такие огромные ресницы как у коров.

Все в меру хорошо, мне нравятся, но не совсем длинные.
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