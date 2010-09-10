Стекломагниевый лист

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Стекломагниевый лист

Сообщение про » 09 апр 2011, 23:21

кто работал хорошо ли гнётся
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 00:08

про
Он прочный. Ещё прочнее ГВЛ, даже в разы, также армирован стекловолокном с двух сторон. Сами подумайте можно ли будет его легко согнуть.
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 00:20

а если 6 мм тоже не согнётся на фото он хорошо гнётся почти пополам
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 00:29

про
Посмотрел фотки. Да, гнут... Но работать сложней с СМЛ. Может на сухую торец где загнуть и сойдёт. Но ГКЛ легко резать. После размокания его также можно гнуть, конечно с большим радиусом. СМЛ в Рязани разве продаётся где?
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 00:34

вроде да написано что есть в pro системы на счет резки один лист я и зубами отгрызу просто арка шириной 1.5м
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 00:37

про
Хотя вроде с помощью ножа канцелярского режут как ГКЛ.
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 00:39

про
Извиняюсь, но я как-то конкретно к СМЛ с предрассудками отношусь, даже сам не знаю почему.
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 00:49

просто гк думаю не загнем
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 00:53

про писал(а):просто гк думаю не загнем

Может сломаться. Хотя если вчетвером делать )))
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 00:58

так сколько она должна тогда стоить если в четвером делать если найдём купим сделаем обязательно напишу а нас всего двое
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 01:07

если гнуть сначала на каркасе а потом монтировать не вариант долго
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 12:04

про
В Апельсине в НИТИ 2-3 года назад был криволинейный стенд по моему из Аквапанелей. Последний раз я их видел в продаже в отделе НИТИ перед Апельсином справа. Но они там прочные какие-то были, может толстые.
http://knauf.ru/products/materials/prod ... 043853dd83
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 20:04

простой загнули и всё а смл 6мм гнуть или на трубогибе или на каком нибудь мотоблоке ну руками его точно не согнёшь даже в четвером
Последний раз редактировалось про 10 апр 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
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Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 20:08

смл был в нити брать не стали (обушный он какой то)
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 21:48

про писал(а):простой загнули и всё а смл 6мм гнуть или на трубогибе или на каком нибудь мотоблоке ну руками его точно не согнёшь даже в четвером

Не понял. Можно расписать подробнее. "Простой загнули" это что имелось в виду? Что не получилось СМЛ согнуть?
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 21:53

мы посмотрели на смл потрогали и брать не стали. купили 10мм гкл и согнули из него
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z645
Пользователь RZN.info
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Re: Стекломагниевый лист

Сообщение z645 » 10 апр 2011, 22:00

Ну вот, наверное теперь не только я к СМЛ с предрассудками отношусь ))))
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Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 23:17

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение про » 10 апр 2011, 22:04

ну всё мы забыли про него !!!!
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Стекломагниевый лист

Сообщение Oliver » Сегодня, 13:22

Имеет смысл посмотреть подобные панели у Фора https://ekb.panelifora.ru/ Там они не просто листом продают, но могут и раскроить все в размер, т.к. там у них есть разные варианты, то есть можно также выбрать в том числе и любые варианты по покраске.
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