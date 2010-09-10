Стекломагниевый лист
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Стекломагниевый лист
кто работал хорошо ли гнётся
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
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Re: Стекломагниевый лист
про
Он прочный. Ещё прочнее ГВЛ, даже в разы, также армирован стекловолокном с двух сторон. Сами подумайте можно ли будет его легко согнуть.
Он прочный. Ещё прочнее ГВЛ, даже в разы, также армирован стекловолокном с двух сторон. Сами подумайте можно ли будет его легко согнуть.
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
а если 6 мм тоже не согнётся на фото он хорошо гнётся почти пополам
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Стекломагниевый лист
про
Посмотрел фотки. Да, гнут... Но работать сложней с СМЛ. Может на сухую торец где загнуть и сойдёт. Но ГКЛ легко резать. После размокания его также можно гнуть, конечно с большим радиусом. СМЛ в Рязани разве продаётся где?
Посмотрел фотки. Да, гнут... Но работать сложней с СМЛ. Может на сухую торец где загнуть и сойдёт. Но ГКЛ легко резать. После размокания его также можно гнуть, конечно с большим радиусом. СМЛ в Рязани разве продаётся где?
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
вроде да написано что есть в pro системы на счет резки один лист я и зубами отгрызу просто арка шириной 1.5м
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Стекломагниевый лист
про
Хотя вроде с помощью ножа канцелярского режут как ГКЛ.
Хотя вроде с помощью ножа канцелярского режут как ГКЛ.
san-therm.ru
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Стекломагниевый лист
про
Извиняюсь, но я как-то конкретно к СМЛ с предрассудками отношусь, даже сам не знаю почему.
Извиняюсь, но я как-то конкретно к СМЛ с предрассудками отношусь, даже сам не знаю почему.
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
просто гк думаю не загнем
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
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Re: Стекломагниевый лист
про писал(а):просто гк думаю не загнем
Может сломаться. Хотя если вчетвером делать )))
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
так сколько она должна тогда стоить если в четвером делать если найдём купим сделаем обязательно напишу а нас всего двое
Re: Стекломагниевый лист
если гнуть сначала на каркасе а потом монтировать не вариант долго
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Стекломагниевый лист
про
В Апельсине в НИТИ 2-3 года назад был криволинейный стенд по моему из Аквапанелей. Последний раз я их видел в продаже в отделе НИТИ перед Апельсином справа. Но они там прочные какие-то были, может толстые.
http://knauf.ru/products/materials/prod ... 043853dd83
В Апельсине в НИТИ 2-3 года назад был криволинейный стенд по моему из Аквапанелей. Последний раз я их видел в продаже в отделе НИТИ перед Апельсином справа. Но они там прочные какие-то были, может толстые.
http://knauf.ru/products/materials/prod ... 043853dd83
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
простой загнули и всё а смл 6мм гнуть или на трубогибе или на каком нибудь мотоблоке ну руками его точно не согнёшь даже в четвером
Последний раз редактировалось про 10 апр 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стекломагниевый лист
смл был в нити брать не стали (обушный он какой то)
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Стекломагниевый лист
про писал(а):простой загнули и всё а смл 6мм гнуть или на трубогибе или на каком нибудь мотоблоке ну руками его точно не согнёшь даже в четвером
Не понял. Можно расписать подробнее. "Простой загнули" это что имелось в виду? Что не получилось СМЛ согнуть?
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
мы посмотрели на смл потрогали и брать не стали. купили 10мм гкл и согнули из него
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Стекломагниевый лист
Ну вот, наверное теперь не только я к СМЛ с предрассудками отношусь ))))
san-therm.ru
Re: Стекломагниевый лист
ну всё мы забыли про него !!!!
Re: Стекломагниевый лист
Имеет смысл посмотреть подобные панели у Фора https://ekb.panelifora.ru/ Там они не просто листом продают, но могут и раскроить все в размер, т.к. там у них есть разные варианты, то есть можно также выбрать в том числе и любые варианты по покраске.
Re: Стекломагниевый лист
Это действительно хороший вариант, особенно если материал отвечает требованиям помещения по условиям эксплуатации. Панели Фора — качественные, практичные и соответствуют всем необходимым стандартам, их даже используют в медицинских учреждениях.
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