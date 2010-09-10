Сообщение z645 » 10 апр 2011, 00:29

про

Посмотрел фотки. Да, гнут... Но работать сложней с СМЛ. Может на сухую торец где загнуть и сойдёт. Но ГКЛ легко резать. После размокания его также можно гнуть, конечно с большим радиусом. СМЛ в Рязани разве продаётся где?