Сообщение Hiper » 14 сен 2025, 09:27

Панели отличные — мы уже заказывали их. Большой плюс в том, что всё можно нарезать по размеру, а ассортимент действительно широкий. По качеству никаких нареканий — делают всё качественно и быстро. К тому же гипсокартон тоже высокого качества.