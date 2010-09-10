Стекломагниевый лист
Re: Стекломагниевый лист
СМЛ сильно различается по качеству, поэтому важно выбирать проверенных производителей. Обсуждать стекломагниевый лист стоит, учитывая, как минимум, его класс. Мы используем панели «Фора» https://panelifora.ru/ — у них премиальный СМЛ, который обладает влагостойкостью и лишён типичных проблем.
Re: Стекломагниевый лист
Панели отличные — мы уже заказывали их. Большой плюс в том, что всё можно нарезать по размеру, а ассортимент действительно широкий. По качеству никаких нареканий — делают всё качественно и быстро. К тому же гипсокартон тоже высокого качества.
Re: Стекломагниевый лист
Зависит от того, для каких целей используется стекломагниевый лист. Если планируется влажная уборка, следует выбирать СМЛ класса Премиум, так как только этот класс гарантирует влагостойкость панели.
Re: Стекломагниевый лист
Всё можно осмотреть, и главное, что панели действительно есть в наличии для выбора. Причём их привезут уже нарезанными по нужным размерам — всё как нужно.
