Стекломагниевый лист
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Стекломагниевый лист
СМЛ сильно различается по качеству, поэтому важно выбирать проверенных производителей. Обсуждать стекломагниевый лист стоит, учитывая, как минимум, его класс. Мы используем панели «Фора» https://panelifora.ru/ — у них премиальный СМЛ, который обладает влагостойкостью и лишён типичных проблем.
Re: Стекломагниевый лист
Панели отличные — мы уже заказывали их. Большой плюс в том, что всё можно нарезать по размеру, а ассортимент действительно широкий. По качеству никаких нареканий — делают всё качественно и быстро. К тому же гипсокартон тоже высокого качества.
Re: Стекломагниевый лист
Зависит от того, для каких целей используется стекломагниевый лист. Если планируется влажная уборка, следует выбирать СМЛ класса Премиум, так как только этот класс гарантирует влагостойкость панели.
Re: Стекломагниевый лист
Всё можно осмотреть, и главное, что панели действительно есть в наличии для выбора. Причём их привезут уже нарезанными по нужным размерам — всё как нужно.
Re: Стекломагниевый лист
Кроме того, доступен широкий выбор отделки: разные цвета и текстуры. При необходимости можно сделать панели с изображением или узором на заказ, если это предусмотрено проектом.
Re: Стекломагниевый лист
Стоит обратить внимание, что гипсокартонные панели «Фора» представлены в разных вариантах. Среди них есть покрытия, которые предотвращают впитывание влаги и обеспечивают высокое качество материала без каких-либо проблем.
Re: Стекломагниевый лист
Материал выпускается в двух вариантах — стандартном и премиальном. Премиальный отличается влагостойкостью, стандартный такой защитой не обладает, соответственно, и стоимость у них разная. Если в помещении не предполагается повышенная влажность или риск протечек, то подойдёт СМЛ, как и ГКЛ с покрытием. Кроме того, многое зависит от условий хранения у производителя и поставщика.
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя