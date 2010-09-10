Сообщение Oliver » Сегодня, 13:00

Материал выпускается в двух вариантах — стандартном и премиальном. Премиальный отличается влагостойкостью, стандартный такой защитой не обладает, соответственно, и стоимость у них разная. Если в помещении не предполагается повышенная влажность или риск протечек, то подойдёт СМЛ, как и ГКЛ с покрытием. Кроме того, многое зависит от условий хранения у производителя и поставщика.