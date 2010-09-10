Сообщение domvdelte » 13 май 2014, 19:19

Лето - лучшее время для поездки на Волгу в дельту. В это время у нас жаркая погода, комфортная температура воды, многообразие овощей, фруктов и конечно же отличная рыбалка. Рыбалка в дельте Волги ещё никого и никогда не оставляла равнодушным. Трофейный сом и сазан, жерех и судак, щука и крупный окунь.

Приглашаем Вас на рыбалку и отдых в дельту Волги ! Наш гостевой дом это комфорт на лоне волжской природы. Большой деревянный дом со всеми удобствами в лучшем месте дельты, где царит полное эмоциональное спокойствие. Наш дом идеальное место для семейного отдыха с детьми. Для детей постарше будет интересна рыбалка и активные программы. Для самых маленьких детская площадка и песчаный пляж.

К Вашим услугам заботливый обслуживающий персонал, индивидуальный повар, свежие натуральные деревенские продукты.

С 20 мая по 20 августа действуют летние скидки, стоимость проживания - 1000 рублей с человека в сутки. Подробности на нашем сайте http://отдыхвдельте.рф

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