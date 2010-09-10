Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
С 27 октября по 01 ноября дом полностью свободен. Приглашаем на отдых, рыбалку и охоту. Добро пожаловать !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
До 1 марта действуют зимние скидки. Стоимость проживания - 1000 рублей с человека в сутки, 3-х разовое питание - 500 рублей в день.
Добро пожаловать !
Добро пожаловать !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Новый год, по статистике является любимым праздником для россиян. Новый год дорог им ещё и потому, что предусматривает большое количество выходных дней, а точнее новогодние каникулы, что позволяет подарить себе и своим близким незабываемое путешествие. Предлагаем Вам провести эти каникулы у нас в дельте Волги. С образованием ледостава на водоемах любители рыбалки начинают не менее интересную, чем по открытой воде, ловлю. Если вы относитесь к их числу и любите отдохнуть где-нибудь за пределами города у водоема, наслаждаясь полной тишиной и спокойствием, то мы предлагаем Вам испытать радость и азарт этого одного из самых популярных зимних увлечений. Приглашаем на зимнюю рыбалку, охоту, отдых ! Добро пожаловать !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Поздравляем всех с прошедшими праздниками и началом нового рыболовного сезона 2014 года ! Мы начинаем бронирование мест на весенний период. С новыми ценами можно ознакомиться на нашем сайте http://отдыхвдельте.рф
Добро пожаловать !
Добро пожаловать !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Морозы, установившиеся в Астраханской области в последнюю неделю января, привели к повсеместному ледоставу. Лёд сковал не только мелкие ерика и речушки, но и русла основных рек и банков.Если вы относитесь к числу любителей подлёдной рыбалки, любите отдохнуть сидя на лунке с удочкой в руках, наслаждаясь полной тишиной и спокойствием, то мы приглашаем вас к себе. Испытайте радость этого одного из самых популярных зимних увлечений вместе с нами.
Добро пожаловать на зимнюю рыбалку !
Добро пожаловать на зимнюю рыбалку !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
С приходом весны в дельте вскрылись реки и начался ледоход. С 10 марта мы открываем новый рыболовный сезон.
Добро пожаловать на рыбалку, подводную охоту, отдых !
Добро пожаловать на рыбалку, подводную охоту, отдых !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Лето - лучшее время для поездки на Волгу в дельту. В это время у нас жаркая погода, комфортная температура воды, многообразие овощей, фруктов и конечно же отличная рыбалка. Рыбалка в дельте Волги ещё никого и никогда не оставляла равнодушным. Трофейный сом и сазан, жерех и судак, щука и крупный окунь.
Приглашаем Вас на рыбалку и отдых в дельту Волги ! Наш гостевой дом это комфорт на лоне волжской природы. Большой деревянный дом со всеми удобствами в лучшем месте дельты, где царит полное эмоциональное спокойствие. Наш дом идеальное место для семейного отдыха с детьми. Для детей постарше будет интересна рыбалка и активные программы. Для самых маленьких детская площадка и песчаный пляж.
К Вашим услугам заботливый обслуживающий персонал, индивидуальный повар, свежие натуральные деревенские продукты.
С 20 мая по 20 августа действуют летние скидки, стоимость проживания - 1000 рублей с человека в сутки. Подробности на нашем сайте http://отдыхвдельте.рф
Добро пожаловать !
Приглашаем Вас на рыбалку и отдых в дельту Волги ! Наш гостевой дом это комфорт на лоне волжской природы. Большой деревянный дом со всеми удобствами в лучшем месте дельты, где царит полное эмоциональное спокойствие. Наш дом идеальное место для семейного отдыха с детьми. Для детей постарше будет интересна рыбалка и активные программы. Для самых маленьких детская площадка и песчаный пляж.
К Вашим услугам заботливый обслуживающий персонал, индивидуальный повар, свежие натуральные деревенские продукты.
С 20 мая по 20 августа действуют летние скидки, стоимость проживания - 1000 рублей с человека в сутки. Подробности на нашем сайте http://отдыхвдельте.рф
Добро пожаловать !
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Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Реклама, видно и не оплаченная! А?
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Поздравляeм со всeми прошeдшими праздниками ! Начинаeм запись и бронированиe мeст на вeсeннe-лeтний пeриод 2015 года. Мы сохранили прeжниe цeны на всe услуги. Добро пожаловать !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Для тeх, кто прeдпочитаeт самостоятeльно готовить пищу на отдыхe мы построили новый дом состоящий из 2-х комнат и просторной столовой с кухнeй. Комнаты площадью 30 кв.м. каждая расчитаны на размeщeниe 2-3 чeловeк. В каждой комнатe отдeльный санузeл. Кухня и столовая оборудованы всeй нeобходимой бытовой тeхникой и посудой. Площадь столовй - 33 кв.м. Дом со всeми удобствами и обeспeчeн систeмой кондиционирования воздуха.
Добро пожаловать на отдых, рыбалку и охоту !
Добро пожаловать на отдых, рыбалку и охоту !
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Говорят всю рыбу переловили в дельте москали с эхолотами. Воблв вообще нет.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Да нeт, нe пeрeловили. Вобла вообщe хорошо шла этой вeсной. В этом году и воды большe, чeм в прошлом. Так что рыба eсть.
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Мумра находится на главном банкe и там с экологиeй полная ж..., ни в какоe сравнeниe с нашими мeстами. И движуха там нe чeта нашeй, вeсь грузовой и вспомогатeльный флот мимо проходит. А уж до моря там как мeдному чайнику. Что касаeтся всeго остального о чём Вы пишитe, то Вы или никогда у нас нe бывали, или ниразу нe соизволили посeтить наш сайт гдe всё подробно описано.
Re: Приглашаем на рыбалку, отдых в дельту р.Волга !
Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством ! Мы начинаем бронирование мест на весенне-летний сезон 2017 года. С условиями бронирования и подробностями размещения можно ознакомиться на нашем сайте www.domvdelte.ru
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