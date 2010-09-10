Сообщение domvdelte » 07 июн 2017, 15:58

Для тех, кто приезжает к нам на летнюю рыбалку с семьёй мы предлагаем совершить увлекательные экскурсии. Пока мужская половина будет наслаждаться всеми прелестями рыбалки, женская половина с детьми могут отправиться на однодневную экскурсию в г. Астрахань с посещением историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль", Астраханского краеведческого музея. Экскурсия пешеходная и в ходе неё вы, не слишком уставая, посмотрите и крепость, и торговые восточные подворья, и наиболее интересные памятники, и самую старую улицу, и все это – без необходимости идти очень далеко. Экскурсию проводит кандидат исторических наук, автор книги "Исторический путеводитель по Астрахани" Радмила Таркова.

Для маленьких членов семьи будет интересным посещение страусиной фермы "Баба Фрося", а также познавательная экскурсия "Путешествие в дельту Волги". В авандельте Вы попадете в царство лебедей, пеликанов, чаек, крачек и других водоплавающих и околоводных птиц. Мелководные заливы привлекают завораживающей красотой плавающих растений – разноцветные нимфейники, кувшинки, розетки листьев чилима, делают спокойную гладь воды похожей на яркий цветочный ковер. И, конечно-же, жемчужина Волжской дельты - лотос, массовое цветение которого происходит в июле - августе. Тот, кому посчастливилось побывать в дельте в июле-августе и увидеть эти прекрасные цветы – навсегда запоминает их сказочную красоту и тонкий нежный аромат.

Приглашаем в наш гостевой дом, где созданы все условия для семейного отдыха !



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