Новое постановлении администрации г.Рязани
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Новое постановлении администрации г.Рязани
Постановление администрации города Рязани от 11.02.2011 №522 «Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах»
Кто-нибудь может прокомментировать, ничего не понял
Получается, просто создана очередная какая то комиссия, которой ТСЖ должно отсылать результаты и все? Или эта комиссия все таки может как то повлиять на ход принятия решения в выборе способа управления многоквартирным домом?
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2011 г. N 522
ОБ УЧАСТИИ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В целях реализации положений Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Установить, что управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (Миронов И.С.) (далее - УЭ и ЖКХ города Рязани) осуществляет полномочия собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Разрешить УЭ и ЖКХ города Рязани выдавать доверенности для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах работникам УЭ и ЖКХ города Рязани, территориальных управлений - префектур районов города Рязани, работникам муниципального учреждения "Дирекция по контролю за муниципальным жилищным фондом" (Кожин Д.А.), а также физическим лицам (далее - представители).
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов (далее - Комиссия). Решение Комиссии является обязательным для участия представителей в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
4. Представителям на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах информировать общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах о необходимости направления протоколов общих собраний в УЭ и ЖКХ города Рязани.
5. УЭ и ЖКХ города Рязани на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах обеспечить ведение базы данных по управлению муниципальным жилищным фондом города.
6. Признать утратившими силу:
- Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 22.01.2008 N 315 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 26.03.2009 N 1951 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление администрации города Рязани от 02.07.2010 N 2841 "О внесении изменений в состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов, утвержденный Постановлением главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Савичева.
Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ
Утвержден
Постановлением
администрации города Рязани
от 11 февраля 2011 г. N 522
СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЗИЦИИ И ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Савичев А.В. - заместитель главы администрации (председатель
комиссии)
Астафьева Т.В. - заместитель начальника управления энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства (заместитель
председателя комиссии)
Ковалев И.В. - начальник управления экономики
Задорожная Н.А. - заместитель начальника управления земельных ресурсов и
имущественных отношений
Кочеткова Л.В. - и.о. начальника правового управления аппарата
администрации
Кожин Д.А. - директор муниципального учреждения "Дирекция по
контролю за муниципальным жилищным фондом"
Кто-нибудь может прокомментировать, ничего не понял
Получается, просто создана очередная какая то комиссия, которой ТСЖ должно отсылать результаты и все? Или эта комиссия все таки может как то повлиять на ход принятия решения в выборе способа управления многоквартирным домом?
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2011 г. N 522
ОБ УЧАСТИИ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В целях реализации положений Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Установить, что управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (Миронов И.С.) (далее - УЭ и ЖКХ города Рязани) осуществляет полномочия собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Разрешить УЭ и ЖКХ города Рязани выдавать доверенности для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах работникам УЭ и ЖКХ города Рязани, территориальных управлений - префектур районов города Рязани, работникам муниципального учреждения "Дирекция по контролю за муниципальным жилищным фондом" (Кожин Д.А.), а также физическим лицам (далее - представители).
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов (далее - Комиссия). Решение Комиссии является обязательным для участия представителей в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
4. Представителям на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах информировать общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах о необходимости направления протоколов общих собраний в УЭ и ЖКХ города Рязани.
5. УЭ и ЖКХ города Рязани на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах обеспечить ведение базы данных по управлению муниципальным жилищным фондом города.
6. Признать утратившими силу:
- Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 22.01.2008 N 315 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 26.03.2009 N 1951 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление администрации города Рязани от 02.07.2010 N 2841 "О внесении изменений в состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов, утвержденный Постановлением главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Савичева.
Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ
Утвержден
Постановлением
администрации города Рязани
от 11 февраля 2011 г. N 522
СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЗИЦИИ И ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Савичев А.В. - заместитель главы администрации (председатель
комиссии)
Астафьева Т.В. - заместитель начальника управления энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства (заместитель
председателя комиссии)
Ковалев И.В. - начальник управления экономики
Задорожная Н.А. - заместитель начальника управления земельных ресурсов и
имущественных отношений
Кочеткова Л.В. - и.о. начальника правового управления аппарата
администрации
Кожин Д.А. - директор муниципального учреждения "Дирекция по
контролю за муниципальным жилищным фондом"
Re: Новое постановлении администрации г.Рязани
A1ex
В городе есть дома,в которых не все квартиры приватизированы,следовательно они принадлежат МО г.Рязань. В постановлении говориться,что при выборе способа управления домом и управляющей компании право голоса имеет и городская власть и в нем указан порядок присутствия собственника муниципальным жильем на собрании обязательно. В нем указан кто и как присутствует.
Комиссия создана для нахождения консенсуса между двумя категориями собственников квартир.
Вот в изменениях ЖК РФ есть порядок проверке учредительных документов (решений,протоколов собраний собственников квартир,правильность подсчета голосов),т.е. юридическая сторона будет проверяться Государственной жилищной инспекцией.
Чтобы не было проколов в этой части и вышло данное постановление администрации. Провели собрание без участия города- собственника части квартир - подлежит обжалованию. Будет запрещено создавать ТСЖ на стадии строительства. ТСЖ создают собственники квартир при наличии Свидетельства на право собственности. Никакие финансовые документы ТСЖ проверять не будут. Ревизионная комиссия ТСЖ проверяет и составляет акт проверки. УК обязана отчитываться перед ТСЖ по расходованию собираемых средств на содержание и ремонт общего имущества.Ежегодно.
В городе есть дома,в которых не все квартиры приватизированы,следовательно они принадлежат МО г.Рязань. В постановлении говориться,что при выборе способа управления домом и управляющей компании право голоса имеет и городская власть и в нем указан порядок присутствия собственника муниципальным жильем на собрании обязательно. В нем указан кто и как присутствует.
Комиссия создана для нахождения консенсуса между двумя категориями собственников квартир.
Вот в изменениях ЖК РФ есть порядок проверке учредительных документов (решений,протоколов собраний собственников квартир,правильность подсчета голосов),т.е. юридическая сторона будет проверяться Государственной жилищной инспекцией.
Чтобы не было проколов в этой части и вышло данное постановление администрации. Провели собрание без участия города- собственника части квартир - подлежит обжалованию. Будет запрещено создавать ТСЖ на стадии строительства. ТСЖ создают собственники квартир при наличии Свидетельства на право собственности. Никакие финансовые документы ТСЖ проверять не будут. Ревизионная комиссия ТСЖ проверяет и составляет акт проверки. УК обязана отчитываться перед ТСЖ по расходованию собираемых средств на содержание и ремонт общего имущества.Ежегодно.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
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Новое постановлении администрации г Рязани
С нового 2018 года уже много писалось о сложностях при открытии банковских счетов гражданами стран бывшего СССР в Болгарии можете прочитать в моем файс буке.
Но, сейчас я столкнулся с новым абсурдом при регистрации фирм, учредителями которых являются граждане стран вне ЕС.
Во многих банках ссылаются на какое письмо Финансового надзора и налоговой службы, полученны на этой неделе, но когда я просил предоставить его, получил ответ, что распоряжение нашей юридической службы банка в соотвествии с полученным письмом Мне никакой конкретной законодательной базы найти не удалось, но на основании собранной информации разнообразие требований говорит о том, что вряд ли такое письмо существиет....
Основное объяснение данных изменени, со слов банковксих служащих, что иностранцы часто регистрируют фирмы в Болгарии, чтоб получить налоговые, финансовые или др. приференции, не развивая реально бизнеса на территории Болгарии По-моему, это не логично: не важно где работает фирма, важно, что она платит налоги в Болгарии Также управители фирм платят соц.налоги за себя и служителей....Неужели финансовый контроль желает лишить страну и этих поступлений?
И так:
при регистрации фирмы гражданами Болгарии никаких изменений, все просто и достаточно быстро: отрываешь набирательный счет, вносишь уставной капитал, получаешь банковских докуменмт о внесении капитала и в течении 1-2-х часов подаешь документы в Торговый регистр.... Сама регистрация, если нет замечаний по документам проходила в течении 1 недели, редко до 2-х недель были случаи, когда регистрация завершалась в течении 1 дня, но редко, вериятно, в зависимости от момента: сейчас уже большие очереди в связи с подачей и публикацией фин.отчетов.
Если учредителями будущей фирмы являются иностранцы, то все банки говорят об обязательной проверке документов, доверенности и т.п.в течении 10-15 дней, причем не гарантируют, что документы на открытие счета примут Если говорить о проверке доверенности, то ясно, как они будут проверять при условии, что заверка не у нотариуса в консульстве Болгарии, что проверка через МИД Болгарии отнимает 1-2 дня. Что и как можно проверить остальное в течении 10 дней не понятно....
В нескольких банках вообще отказались рассматривать докумены, так как они еще не знают, что требовать, и как проверять документы и какие таксы взимать
В общей сложности я посетил десяток банков и был шокирован:
Оказалось нонсенсом, по-моему, что во многих банках за проверку документов установили таксу от 100 Евро для граждан ЕС - до 700 лв без ДДС практически 840 лв для граждан третьих стран за проверку документов, причем данная такса оплачивается опредварительно при желании открыть счет, и не возвращается
Кроме этого в некоторых банках стали требовать много дополнительных документов: доверенность от каждого учредителя и управителя будущей фирмы, заверенные копии паспортов, описание чем будет заниматься фирма, собирается ли фирма получать налоговые или др. льготы и т.п.
Сами вопросы противоестественны, типа: будет ли фирма получать прибыль и ее деательность будет ограничиваться территорий Болгарии или всей территорией ЕС? и т.п.
Естественно, любой предприниматель регистрирует свою фирму для получения прибыли, а в БОЛГАРИИ с целью снижания накладных расходов: сдамый низкий корпоративнйый налог, экономия на на НДС, таможенных ставках внутри ЕС и многое другое.
Странно, что юристы банков не замечают и явную дискриминацию по гражданству: таксы для граждан ЕС ниже, чем для граждан третьих стран, а также по сравнению с таксами для болгарских граждан.
Лет 6 назад был скндал, когда обанружилось, что стоимость билетов в музеи, как и стоимость отдыха в болгарских границах сильно отличалать для болгарских граждан и для иностранцев тазница составляла в 2-3 раза, какм правило цена для болгар была в елвах, а для иностранцев такаяя же цифренная сумма, но в Евро... Я писал об етом тогда. После вмещательства дипломатов ЕС все стоимопсти ночевок были приведены к одному знаменателю
Дойдет ли в данном случае с банками к норнализации учидим...
И так на сегодня мне удалось найти несколько банков, где не попрсили предварительно деньги за проверку документов, но не гарантировали, что не придетса платить потом Также предложили ожидание в течении нескольких дней, хотя предвиденное "законом?" время составляет от 10 дней
В результате, если установленные изменения не являются выдумкой молодых сотрудников банков, которым явно не охота много работать, то все это приведет к увеличению стоимости регистрации фирм в Болгарии иностранцами.
Далее буду писать о том, как прошла или не прошла проверка в найденных мною банках, на что следует обращать внимание и как готовить в будущем документы, чтобы не сталкиваться с явными абсурдами и дискримнинацией на национальному признаку...
Юрий
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Но, сейчас я столкнулся с новым абсурдом при регистрации фирм, учредителями которых являются граждане стран вне ЕС.
Во многих банках ссылаются на какое письмо Финансового надзора и налоговой службы, полученны на этой неделе, но когда я просил предоставить его, получил ответ, что распоряжение нашей юридической службы банка в соотвествии с полученным письмом Мне никакой конкретной законодательной базы найти не удалось, но на основании собранной информации разнообразие требований говорит о том, что вряд ли такое письмо существиет....
Основное объяснение данных изменени, со слов банковксих служащих, что иностранцы часто регистрируют фирмы в Болгарии, чтоб получить налоговые, финансовые или др. приференции, не развивая реально бизнеса на территории Болгарии По-моему, это не логично: не важно где работает фирма, важно, что она платит налоги в Болгарии Также управители фирм платят соц.налоги за себя и служителей....Неужели финансовый контроль желает лишить страну и этих поступлений?
И так:
при регистрации фирмы гражданами Болгарии никаких изменений, все просто и достаточно быстро: отрываешь набирательный счет, вносишь уставной капитал, получаешь банковских докуменмт о внесении капитала и в течении 1-2-х часов подаешь документы в Торговый регистр.... Сама регистрация, если нет замечаний по документам проходила в течении 1 недели, редко до 2-х недель были случаи, когда регистрация завершалась в течении 1 дня, но редко, вериятно, в зависимости от момента: сейчас уже большие очереди в связи с подачей и публикацией фин.отчетов.
Если учредителями будущей фирмы являются иностранцы, то все банки говорят об обязательной проверке документов, доверенности и т.п.в течении 10-15 дней, причем не гарантируют, что документы на открытие счета примут Если говорить о проверке доверенности, то ясно, как они будут проверять при условии, что заверка не у нотариуса в консульстве Болгарии, что проверка через МИД Болгарии отнимает 1-2 дня. Что и как можно проверить остальное в течении 10 дней не понятно....
В нескольких банках вообще отказались рассматривать докумены, так как они еще не знают, что требовать, и как проверять документы и какие таксы взимать
В общей сложности я посетил десяток банков и был шокирован:
Оказалось нонсенсом, по-моему, что во многих банках за проверку документов установили таксу от 100 Евро для граждан ЕС - до 700 лв без ДДС практически 840 лв для граждан третьих стран за проверку документов, причем данная такса оплачивается опредварительно при желании открыть счет, и не возвращается
Кроме этого в некоторых банках стали требовать много дополнительных документов: доверенность от каждого учредителя и управителя будущей фирмы, заверенные копии паспортов, описание чем будет заниматься фирма, собирается ли фирма получать налоговые или др. льготы и т.п.
Сами вопросы противоестественны, типа: будет ли фирма получать прибыль и ее деательность будет ограничиваться территорий Болгарии или всей территорией ЕС? и т.п.
Естественно, любой предприниматель регистрирует свою фирму для получения прибыли, а в БОЛГАРИИ с целью снижания накладных расходов: сдамый низкий корпоративнйый налог, экономия на на НДС, таможенных ставках внутри ЕС и многое другое.
Странно, что юристы банков не замечают и явную дискриминацию по гражданству: таксы для граждан ЕС ниже, чем для граждан третьих стран, а также по сравнению с таксами для болгарских граждан.
Лет 6 назад был скндал, когда обанружилось, что стоимость билетов в музеи, как и стоимость отдыха в болгарских границах сильно отличалать для болгарских граждан и для иностранцев тазница составляла в 2-3 раза, какм правило цена для болгар была в елвах, а для иностранцев такаяя же цифренная сумма, но в Евро... Я писал об етом тогда. После вмещательства дипломатов ЕС все стоимопсти ночевок были приведены к одному знаменателю
Дойдет ли в данном случае с банками к норнализации учидим...
И так на сегодня мне удалось найти несколько банков, где не попрсили предварительно деньги за проверку документов, но не гарантировали, что не придетса платить потом Также предложили ожидание в течении нескольких дней, хотя предвиденное "законом?" время составляет от 10 дней
В результате, если установленные изменения не являются выдумкой молодых сотрудников банков, которым явно не охота много работать, то все это приведет к увеличению стоимости регистрации фирм в Болгарии иностранцами.
Далее буду писать о том, как прошла или не прошла проверка в найденных мною банках, на что следует обращать внимание и как готовить в будущем документы, чтобы не сталкиваться с явными абсурдами и дискримнинацией на национальному признаку...
Юрий
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
3 сообщения • Страница 1 из 1
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