Сообщение Avesgamer » 16 сен 2019, 13:29

С нового 2018 года уже много писалось о сложностях при открытии банковских счетов гражданами стран бывшего СССР в Болгарии можете прочитать в моем файс буке.

Но, сейчас я столкнулся с новым абсурдом при регистрации фирм, учредителями которых являются граждане стран вне ЕС.

Во многих банках ссылаются на какое письмо Финансового надзора и налоговой службы, полученны на этой неделе, но когда я просил предоставить его, получил ответ, что распоряжение нашей юридической службы банка в соотвествии с полученным письмом Мне никакой конкретной законодательной базы найти не удалось, но на основании собранной информации разнообразие требований говорит о том, что вряд ли такое письмо существиет....

Основное объяснение данных изменени, со слов банковксих служащих, что иностранцы часто регистрируют фирмы в Болгарии, чтоб получить налоговые, финансовые или др. приференции, не развивая реально бизнеса на территории Болгарии По-моему, это не логично: не важно где работает фирма, важно, что она платит налоги в Болгарии Также управители фирм платят соц.налоги за себя и служителей....Неужели финансовый контроль желает лишить страну и этих поступлений?

И так:

при регистрации фирмы гражданами Болгарии никаких изменений, все просто и достаточно быстро: отрываешь набирательный счет, вносишь уставной капитал, получаешь банковских докуменмт о внесении капитала и в течении 1-2-х часов подаешь документы в Торговый регистр.... Сама регистрация, если нет замечаний по документам проходила в течении 1 недели, редко до 2-х недель были случаи, когда регистрация завершалась в течении 1 дня, но редко, вериятно, в зависимости от момента: сейчас уже большие очереди в связи с подачей и публикацией фин.отчетов.

Если учредителями будущей фирмы являются иностранцы, то все банки говорят об обязательной проверке документов, доверенности и т.п.в течении 10-15 дней, причем не гарантируют, что документы на открытие счета примут Если говорить о проверке доверенности, то ясно, как они будут проверять при условии, что заверка не у нотариуса в консульстве Болгарии, что проверка через МИД Болгарии отнимает 1-2 дня. Что и как можно проверить остальное в течении 10 дней не понятно....

В нескольких банках вообще отказались рассматривать докумены, так как они еще не знают, что требовать, и как проверять документы и какие таксы взимать

В общей сложности я посетил десяток банков и был шокирован:

Оказалось нонсенсом, по-моему, что во многих банках за проверку документов установили таксу от 100 Евро для граждан ЕС - до 700 лв без ДДС практически 840 лв для граждан третьих стран за проверку документов, причем данная такса оплачивается опредварительно при желании открыть счет, и не возвращается

Кроме этого в некоторых банках стали требовать много дополнительных документов: доверенность от каждого учредителя и управителя будущей фирмы, заверенные копии паспортов, описание чем будет заниматься фирма, собирается ли фирма получать налоговые или др. льготы и т.п.

Сами вопросы противоестественны, типа: будет ли фирма получать прибыль и ее деательность будет ограничиваться территорий Болгарии или всей территорией ЕС? и т.п.

Естественно, любой предприниматель регистрирует свою фирму для получения прибыли, а в БОЛГАРИИ с целью снижания накладных расходов: сдамый низкий корпоративнйый налог, экономия на на НДС, таможенных ставках внутри ЕС и многое другое.

Странно, что юристы банков не замечают и явную дискриминацию по гражданству: таксы для граждан ЕС ниже, чем для граждан третьих стран, а также по сравнению с таксами для болгарских граждан.

Лет 6 назад был скндал, когда обанружилось, что стоимость билетов в музеи, как и стоимость отдыха в болгарских границах сильно отличалать для болгарских граждан и для иностранцев тазница составляла в 2-3 раза, какм правило цена для болгар была в елвах, а для иностранцев такаяя же цифренная сумма, но в Евро... Я писал об етом тогда. После вмещательства дипломатов ЕС все стоимопсти ночевок были приведены к одному знаменателю

Дойдет ли в данном случае с банками к норнализации учидим...

И так на сегодня мне удалось найти несколько банков, где не попрсили предварительно деньги за проверку документов, но не гарантировали, что не придетса платить потом Также предложили ожидание в течении нескольких дней, хотя предвиденное "законом?" время составляет от 10 дней

В результате, если установленные изменения не являются выдумкой молодых сотрудников банков, которым явно не охота много работать, то все это приведет к увеличению стоимости регистрации фирм в Болгарии иностранцами.

Далее буду писать о том, как прошла или не прошла проверка в найденных мною банках, на что следует обращать внимание и как готовить в будущем документы, чтобы не сталкиваться с явными абсурдами и дискримнинацией на национальному признаку...

Юрий





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