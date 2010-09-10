Новое постановлении администрации г.Рязани
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Новое постановлении администрации г.Рязани
Постановление администрации города Рязани от 11.02.2011 №522 «Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах»
Кто-нибудь может прокомментировать, ничего не понял
Получается, просто создана очередная какая то комиссия, которой ТСЖ должно отсылать результаты и все? Или эта комиссия все таки может как то повлиять на ход принятия решения в выборе способа управления многоквартирным домом?
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2011 г. N 522
ОБ УЧАСТИИ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В целях реализации положений Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Установить, что управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (Миронов И.С.) (далее - УЭ и ЖКХ города Рязани) осуществляет полномочия собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Разрешить УЭ и ЖКХ города Рязани выдавать доверенности для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах работникам УЭ и ЖКХ города Рязани, территориальных управлений - префектур районов города Рязани, работникам муниципального учреждения "Дирекция по контролю за муниципальным жилищным фондом" (Кожин Д.А.), а также физическим лицам (далее - представители).
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов (далее - Комиссия). Решение Комиссии является обязательным для участия представителей в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
4. Представителям на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах информировать общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах о необходимости направления протоколов общих собраний в УЭ и ЖКХ города Рязани.
5. УЭ и ЖКХ города Рязани на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах обеспечить ведение базы данных по управлению муниципальным жилищным фондом города.
6. Признать утратившими силу:
- Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 22.01.2008 N 315 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 26.03.2009 N 1951 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление администрации города Рязани от 02.07.2010 N 2841 "О внесении изменений в состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов, утвержденный Постановлением главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Савичева.
Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ
Утвержден
Постановлением
администрации города Рязани
от 11 февраля 2011 г. N 522
СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЗИЦИИ И ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Савичев А.В. - заместитель главы администрации (председатель
комиссии)
Астафьева Т.В. - заместитель начальника управления энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства (заместитель
председателя комиссии)
Ковалев И.В. - начальник управления экономики
Задорожная Н.А. - заместитель начальника управления земельных ресурсов и
имущественных отношений
Кочеткова Л.В. - и.о. начальника правового управления аппарата
администрации
Кожин Д.А. - директор муниципального учреждения "Дирекция по
контролю за муниципальным жилищным фондом"
Кто-нибудь может прокомментировать, ничего не понял
Получается, просто создана очередная какая то комиссия, которой ТСЖ должно отсылать результаты и все? Или эта комиссия все таки может как то повлиять на ход принятия решения в выборе способа управления многоквартирным домом?
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2011 г. N 522
ОБ УЧАСТИИ В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В целях реализации положений Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Установить, что управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (Миронов И.С.) (далее - УЭ и ЖКХ города Рязани) осуществляет полномочия собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Разрешить УЭ и ЖКХ города Рязани выдавать доверенности для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах работникам УЭ и ЖКХ города Рязани, территориальных управлений - префектур районов города Рязани, работникам муниципального учреждения "Дирекция по контролю за муниципальным жилищным фондом" (Кожин Д.А.), а также физическим лицам (далее - представители).
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов (далее - Комиссия). Решение Комиссии является обязательным для участия представителей в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
4. Представителям на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах информировать общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах о необходимости направления протоколов общих собраний в УЭ и ЖКХ города Рязани.
5. УЭ и ЖКХ города Рязани на основании протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах обеспечить ведение базы данных по управлению муниципальным жилищным фондом города.
6. Признать утратившими силу:
- Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 22.01.2008 N 315 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление главы администрации города Рязани от 26.03.2009 N 1951 "О внесении изменений в Постановление главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683 "Об участии в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах";
- Постановление администрации города Рязани от 02.07.2010 N 2841 "О внесении изменений в состав Комиссии для выработки позиции и выбора способа управления многоквартирным домом при возникновении спорных вопросов, утвержденный Постановлением главы администрации города Рязани от 04.06.2007 N 1683".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Савичева.
Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ
Утвержден
Постановлением
администрации города Рязани
от 11 февраля 2011 г. N 522
СОСТАВ
КОМИССИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОЗИЦИИ И ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Савичев А.В. - заместитель главы администрации (председатель
комиссии)
Астафьева Т.В. - заместитель начальника управления энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства (заместитель
председателя комиссии)
Ковалев И.В. - начальник управления экономики
Задорожная Н.А. - заместитель начальника управления земельных ресурсов и
имущественных отношений
Кочеткова Л.В. - и.о. начальника правового управления аппарата
администрации
Кожин Д.А. - директор муниципального учреждения "Дирекция по
контролю за муниципальным жилищным фондом"
Re: Новое постановлении администрации г.Рязани
A1ex
В городе есть дома,в которых не все квартиры приватизированы,следовательно они принадлежат МО г.Рязань. В постановлении говориться,что при выборе способа управления домом и управляющей компании право голоса имеет и городская власть и в нем указан порядок присутствия собственника муниципальным жильем на собрании обязательно. В нем указан кто и как присутствует.
Комиссия создана для нахождения консенсуса между двумя категориями собственников квартир.
Вот в изменениях ЖК РФ есть порядок проверке учредительных документов (решений,протоколов собраний собственников квартир,правильность подсчета голосов),т.е. юридическая сторона будет проверяться Государственной жилищной инспекцией.
Чтобы не было проколов в этой части и вышло данное постановление администрации. Провели собрание без участия города- собственника части квартир - подлежит обжалованию. Будет запрещено создавать ТСЖ на стадии строительства. ТСЖ создают собственники квартир при наличии Свидетельства на право собственности. Никакие финансовые документы ТСЖ проверять не будут. Ревизионная комиссия ТСЖ проверяет и составляет акт проверки. УК обязана отчитываться перед ТСЖ по расходованию собираемых средств на содержание и ремонт общего имущества.Ежегодно.
В городе есть дома,в которых не все квартиры приватизированы,следовательно они принадлежат МО г.Рязань. В постановлении говориться,что при выборе способа управления домом и управляющей компании право голоса имеет и городская власть и в нем указан порядок присутствия собственника муниципальным жильем на собрании обязательно. В нем указан кто и как присутствует.
Комиссия создана для нахождения консенсуса между двумя категориями собственников квартир.
Вот в изменениях ЖК РФ есть порядок проверке учредительных документов (решений,протоколов собраний собственников квартир,правильность подсчета голосов),т.е. юридическая сторона будет проверяться Государственной жилищной инспекцией.
Чтобы не было проколов в этой части и вышло данное постановление администрации. Провели собрание без участия города- собственника части квартир - подлежит обжалованию. Будет запрещено создавать ТСЖ на стадии строительства. ТСЖ создают собственники квартир при наличии Свидетельства на право собственности. Никакие финансовые документы ТСЖ проверять не будут. Ревизионная комиссия ТСЖ проверяет и составляет акт проверки. УК обязана отчитываться перед ТСЖ по расходованию собираемых средств на содержание и ремонт общего имущества.Ежегодно.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Новое постановлении администрации г Рязани
С нового 2018 года уже много писалось о сложностях при открытии банковских счетов гражданами стран бывшего СССР в Болгарии можете прочитать в моем файс буке.
Но, сейчас я столкнулся с новым абсурдом при регистрации фирм, учредителями которых являются граждане стран вне ЕС.
Во многих банках ссылаются на какое письмо Финансового надзора и налоговой службы, полученны на этой неделе, но когда я просил предоставить его, получил ответ, что распоряжение нашей юридической службы банка в соотвествии с полученным письмом Мне никакой конкретной законодательной базы найти не удалось, но на основании собранной информации разнообразие требований говорит о том, что вряд ли такое письмо существиет....
Основное объяснение данных изменени, со слов банковксих служащих, что иностранцы часто регистрируют фирмы в Болгарии, чтоб получить налоговые, финансовые или др. приференции, не развивая реально бизнеса на территории Болгарии По-моему, это не логично: не важно где работает фирма, важно, что она платит налоги в Болгарии Также управители фирм платят соц.налоги за себя и служителей....Неужели финансовый контроль желает лишить страну и этих поступлений?
И так:
при регистрации фирмы гражданами Болгарии никаких изменений, все просто и достаточно быстро: отрываешь набирательный счет, вносишь уставной капитал, получаешь банковских докуменмт о внесении капитала и в течении 1-2-х часов подаешь документы в Торговый регистр.... Сама регистрация, если нет замечаний по документам проходила в течении 1 недели, редко до 2-х недель были случаи, когда регистрация завершалась в течении 1 дня, но редко, вериятно, в зависимости от момента: сейчас уже большие очереди в связи с подачей и публикацией фин.отчетов.
Если учредителями будущей фирмы являются иностранцы, то все банки говорят об обязательной проверке документов, доверенности и т.п.в течении 10-15 дней, причем не гарантируют, что документы на открытие счета примут Если говорить о проверке доверенности, то ясно, как они будут проверять при условии, что заверка не у нотариуса в консульстве Болгарии, что проверка через МИД Болгарии отнимает 1-2 дня. Что и как можно проверить остальное в течении 10 дней не понятно....
В нескольких банках вообще отказались рассматривать докумены, так как они еще не знают, что требовать, и как проверять документы и какие таксы взимать
В общей сложности я посетил десяток банков и был шокирован:
Оказалось нонсенсом, по-моему, что во многих банках за проверку документов установили таксу от 100 Евро для граждан ЕС - до 700 лв без ДДС практически 840 лв для граждан третьих стран за проверку документов, причем данная такса оплачивается опредварительно при желании открыть счет, и не возвращается
Кроме этого в некоторых банках стали требовать много дополнительных документов: доверенность от каждого учредителя и управителя будущей фирмы, заверенные копии паспортов, описание чем будет заниматься фирма, собирается ли фирма получать налоговые или др. льготы и т.п.
Сами вопросы противоестественны, типа: будет ли фирма получать прибыль и ее деательность будет ограничиваться территорий Болгарии или всей территорией ЕС? и т.п.
Естественно, любой предприниматель регистрирует свою фирму для получения прибыли, а в БОЛГАРИИ с целью снижания накладных расходов: сдамый низкий корпоративнйый налог, экономия на на НДС, таможенных ставках внутри ЕС и многое другое.
Странно, что юристы банков не замечают и явную дискриминацию по гражданству: таксы для граждан ЕС ниже, чем для граждан третьих стран, а также по сравнению с таксами для болгарских граждан.
Лет 6 назад был скндал, когда обанружилось, что стоимость билетов в музеи, как и стоимость отдыха в болгарских границах сильно отличалать для болгарских граждан и для иностранцев тазница составляла в 2-3 раза, какм правило цена для болгар была в елвах, а для иностранцев такаяя же цифренная сумма, но в Евро... Я писал об етом тогда. После вмещательства дипломатов ЕС все стоимопсти ночевок были приведены к одному знаменателю
Дойдет ли в данном случае с банками к норнализации учидим...
И так на сегодня мне удалось найти несколько банков, где не попрсили предварительно деньги за проверку документов, но не гарантировали, что не придетса платить потом Также предложили ожидание в течении нескольких дней, хотя предвиденное "законом?" время составляет от 10 дней
В результате, если установленные изменения не являются выдумкой молодых сотрудников банков, которым явно не охота много работать, то все это приведет к увеличению стоимости регистрации фирм в Болгарии иностранцами.
Далее буду писать о том, как прошла или не прошла проверка в найденных мною банках, на что следует обращать внимание и как готовить в будущем документы, чтобы не сталкиваться с явными абсурдами и дискримнинацией на национальному признаку...
Юрий
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Но, сейчас я столкнулся с новым абсурдом при регистрации фирм, учредителями которых являются граждане стран вне ЕС.
Во многих банках ссылаются на какое письмо Финансового надзора и налоговой службы, полученны на этой неделе, но когда я просил предоставить его, получил ответ, что распоряжение нашей юридической службы банка в соотвествии с полученным письмом Мне никакой конкретной законодательной базы найти не удалось, но на основании собранной информации разнообразие требований говорит о том, что вряд ли такое письмо существиет....
Основное объяснение данных изменени, со слов банковксих служащих, что иностранцы часто регистрируют фирмы в Болгарии, чтоб получить налоговые, финансовые или др. приференции, не развивая реально бизнеса на территории Болгарии По-моему, это не логично: не важно где работает фирма, важно, что она платит налоги в Болгарии Также управители фирм платят соц.налоги за себя и служителей....Неужели финансовый контроль желает лишить страну и этих поступлений?
И так:
при регистрации фирмы гражданами Болгарии никаких изменений, все просто и достаточно быстро: отрываешь набирательный счет, вносишь уставной капитал, получаешь банковских докуменмт о внесении капитала и в течении 1-2-х часов подаешь документы в Торговый регистр.... Сама регистрация, если нет замечаний по документам проходила в течении 1 недели, редко до 2-х недель были случаи, когда регистрация завершалась в течении 1 дня, но редко, вериятно, в зависимости от момента: сейчас уже большие очереди в связи с подачей и публикацией фин.отчетов.
Если учредителями будущей фирмы являются иностранцы, то все банки говорят об обязательной проверке документов, доверенности и т.п.в течении 10-15 дней, причем не гарантируют, что документы на открытие счета примут Если говорить о проверке доверенности, то ясно, как они будут проверять при условии, что заверка не у нотариуса в консульстве Болгарии, что проверка через МИД Болгарии отнимает 1-2 дня. Что и как можно проверить остальное в течении 10 дней не понятно....
В нескольких банках вообще отказались рассматривать докумены, так как они еще не знают, что требовать, и как проверять документы и какие таксы взимать
В общей сложности я посетил десяток банков и был шокирован:
Оказалось нонсенсом, по-моему, что во многих банках за проверку документов установили таксу от 100 Евро для граждан ЕС - до 700 лв без ДДС практически 840 лв для граждан третьих стран за проверку документов, причем данная такса оплачивается опредварительно при желании открыть счет, и не возвращается
Кроме этого в некоторых банках стали требовать много дополнительных документов: доверенность от каждого учредителя и управителя будущей фирмы, заверенные копии паспортов, описание чем будет заниматься фирма, собирается ли фирма получать налоговые или др. льготы и т.п.
Сами вопросы противоестественны, типа: будет ли фирма получать прибыль и ее деательность будет ограничиваться территорий Болгарии или всей территорией ЕС? и т.п.
Естественно, любой предприниматель регистрирует свою фирму для получения прибыли, а в БОЛГАРИИ с целью снижания накладных расходов: сдамый низкий корпоративнйый налог, экономия на на НДС, таможенных ставках внутри ЕС и многое другое.
Странно, что юристы банков не замечают и явную дискриминацию по гражданству: таксы для граждан ЕС ниже, чем для граждан третьих стран, а также по сравнению с таксами для болгарских граждан.
Лет 6 назад был скндал, когда обанружилось, что стоимость билетов в музеи, как и стоимость отдыха в болгарских границах сильно отличалать для болгарских граждан и для иностранцев тазница составляла в 2-3 раза, какм правило цена для болгар была в елвах, а для иностранцев такаяя же цифренная сумма, но в Евро... Я писал об етом тогда. После вмещательства дипломатов ЕС все стоимопсти ночевок были приведены к одному знаменателю
Дойдет ли в данном случае с банками к норнализации учидим...
И так на сегодня мне удалось найти несколько банков, где не попрсили предварительно деньги за проверку документов, но не гарантировали, что не придетса платить потом Также предложили ожидание в течении нескольких дней, хотя предвиденное "законом?" время составляет от 10 дней
В результате, если установленные изменения не являются выдумкой молодых сотрудников банков, которым явно не охота много работать, то все это приведет к увеличению стоимости регистрации фирм в Болгарии иностранцами.
Далее буду писать о том, как прошла или не прошла проверка в найденных мною банках, на что следует обращать внимание и как готовить в будущем документы, чтобы не сталкиваться с явными абсурдами и дискримнинацией на национальному признаку...
Юрий
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- Гость RZN.info
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Новое постановлении администрации г Рязани
Такое дело, сдавал доки на награждениежены медалью, теперь хочу вернуть их. мне на отрез отказываются отдать. там справки из милиции на всю семью отсутсвие судимости характеристики на детей копии дипломов грамот .... написла в прокуратуру вот копия В августе 2015 года я сдал документы в городскую администрацию г.Лабытнанги на награждение моей супруги ,многодетной матери , Индовицкой Татьяны Николавены медалью Материнская слава Ямала .Комиссия при администрации приняла отрицательное решение посчитав мать шестерых детей недостойной этой награды . Само заседание комиссии проходило в режиме секретности . на мои неоднократные вопросы по дате проведения мне давали уклончивые ответы , скрывая саму дату . 21 августа 2015 г . я в очередной раз пришел в администрацию каб 309 принес характеристику на ребенка и спросил о дате заседания. Мне был дан ответ-На следующей неделе Я пришел в понедельник 24 августа пока разговаривал с сотрудниками отдела в кабинет вошла начальник отдела Глущенко Елена Александровна и сообщила мне что заседание уже прошло в пятницу 21 августа и что решение мне отправят по почте. Я записался на прием к главе администрации куда была приглашена Глущенко Е.А. прием был 26.08.15г . на приеме Глущенко Е.А. озвучила итоговую дату заседания , по ее словам заседание прошло не 21 августа,а 18 го и решением комиссии была признана недостойной . 27 августа я пришел в каб 309 и попросил вернуть мне собранные мной документы на что получил категорический отказ. Администрация в лице Глущенко Елены Александровны отказывается мне вернуть документы . мотивировать свой отказ она не может , ссылается на какую то там инструкцию , на мою просьбу показать мне эту инструкцию мне было показано какая то брошюрка отпечатанная типографским способом вкорой говорилось только о порядке ведения дел работниками администрации, никакого четкого указания о том что документы не возвращаются там нет. Сведения в документах касаются моей семьи, моей жены и моих несовершеннолетних детей , все документы были собраны мною лично. Обещанного и положенного по закону ответа в установленные сроки я не получил.
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- Гость RZN.info
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Новое постановлении администрации г Рязани
Да, повсюду, видимо, в Европе началась паранойя:. спасибо, что делитесь.
Не подскажете, Юрий, за последние недели ясности больше не появилось в открытии банками новых счетов для фирм, принадлежащих иностранцам из СНГ? Есть ли банки, более лояльные к таким компаниям? И есть ли разница в отношении и требованиях, если компания принадлежит россиянину или, например, казахстанцу?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Не подскажете, Юрий, за последние недели ясности больше не появилось в открытии банками новых счетов для фирм, принадлежащих иностранцам из СНГ? Есть ли банки, более лояльные к таким компаниям? И есть ли разница в отношении и требованиях, если компания принадлежит россиянину или, например, казахстанцу?
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
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- Гость RZN.info
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Новое постановлении администрации г Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
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Новое постановлении администрации г Рязани
Как бы печально это не звучало,но у комиссии по награждению нет обязанности принять положительное решение. Документы тоже не возвращаются, ибо они в материалах работы комиссии и никто их изымать не станет.Документы - не имущество, истребовать не получится. А вот ответ они дать обязаны. В установленные сроки.
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Новое постановлении администрации г Рязани
Как я понял из Серегиных объяснений ему не дают документ из 4 п. т. е.- выписка из решения коллегии комиссии органа местного самоуправления города района о выдвижении кандидатуры на награждение медалью; Все оригинала справок по идеи должны вернуть под расписку себе ставить копии.
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Новое постановлении администрации г Рязани
PS не так давно спрашивали про ремонт частотников, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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