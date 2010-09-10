Сообщение Spika » 26 июн 2015, 11:29

Средняя скорость на Мегафоне 3g последние полгода: 0,3мбит. До этого было и до двух поднималось, но последние полгода - ну никак не выше 500кбит, и то редко. 300 и точка. Зато стабильно. Раньше неделю в месяц был очень плохой инет, сейчас медленно, но верно.