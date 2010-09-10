Мобильный интернет
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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Re: Мобильный интернет
Сегодня у Tele2 заработал 3G в Рязани.
- Thrasher
- Модератор темы RZN.info
- Сообщения: 1818
- Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Мобильный интернет
Интересно, у кого 3Джи надёжней: теле2 или мегафон?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
Re: Мобильный интернет
Engineer писал(а):Сегодня у Tele2 заработал 3G в Рязани.
И тарифы какие хорошие:
5 Гб - 190 руб/мес
15 Гб - 290 руб/мес
50 Гб - 490 руб/мес.
В случае необходимости можно пользоваться и по-суточно.
Amat victoria curam!
Re: Мобильный интернет
Спасибо всем. Появившийся "черный" у теле2 более чем подходит!
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А эта информация откуда? На сайте у них только 3 черных вроде, и все...
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Wofka47 писал(а):Engineer писал(а):Сегодня у Tele2 заработал 3G в Рязани.
И тарифы какие хорошие:
5 Гб - 190 руб/мес
15 Гб - 290 руб/мес
50 Гб - 490 руб/мес.
В случае необходимости можно пользоваться и по-суточно.
А эта информация откуда? На сайте у них только 3 черных вроде, и все...
-
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Мобильный интернет
Spika писал(а):Спасибо всем. Появившийся "черный" у теле2 более чем подходит!
---------Wofka47 писал(а):И тарифы какие хорошие:
5 Гб - 190 руб/мес
15 Гб - 290 руб/мес
50 Гб - 490 руб/мес.
В случае необходимости можно пользоваться и по-суточно.
А эта информация откуда? На сайте у них только 3 черных вроде, и все...
Это опции.
http://ryazan.tele2.ru/internet/skidki/
Re: Мобильный интернет
У мегафона пока скорость повыше.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Мобильный интернет
UNCLE1911 писал(а):У мегафона пока скорость повыше.
и цены повыше, и таких опций вроде нет
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
Re: Мобильный интернет
Да, но меня скорость волнует.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Мобильный интернет
Средняя скорость на Мегафоне 3g последние полгода: 0,3мбит. До этого было и до двух поднималось, но последние полгода - ну никак не выше 500кбит, и то редко. 300 и точка. Зато стабильно. Раньше неделю в месяц был очень плохой инет, сейчас медленно, но верно.
Re: Мобильный интернет
У меня 3..8 Мб, но ОЧЕНЬ нестабильно, до такой степени нестабильно, что я выкину к чёртовой матери или роутер, или модем. Как только появится хотя бы 3G у любого другого оператора в моём районе.
Re: Мобильный интернет
Thrasher писал(а):Интересно, у кого 3Джи надёжней: теле2 или мегафон?
По мне, так теле2..хотя недалеко ушел
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Мобильный интернет
У нас появились в продаже SIM карты с безлимитным интернетом. Нет ограничений по трафику и раздаче интернета другим устройствам. Кому интересно сюда: http://n-phone.ru/product/sim-karta-bil ... -internet/
Строительство без головной боли.
Re: Мобильный интернет
moydom62 писал(а):У нас появились в продаже SIM карты с безлимитным интернетом. Нет ограничений по трафику и раздаче интернета другим устройствам. Кому интересно сюда: http://n-phone.ru/product/sim-karta-bil ... -internet/
Билайновские симки раздают бесплатно. По умолчанию тарифы "все за 300" или "добро пожаловать". Доступен личный кабинет и полный контроль над симкой. А тут их за какие-то космические деньги предлагают
Re: Мобильный интернет
У меня интернет зависает постоянно.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Мобильный интернет
С инетом траблы постоянные, причем не важно какой оператор
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