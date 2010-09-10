Мобильный интернет

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Мобильный интернет

Сообщение Engineer » 25 июн 2015, 11:52

Сегодня у Tele2 заработал 3G в Рязани.
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Thrasher

Re: Мобильный интернет

Сообщение Thrasher » 25 июн 2015, 12:09

Интересно, у кого 3Джи надёжней: теле2 или мегафон?
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Wofka47
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 22:07

Re: Мобильный интернет

Сообщение Wofka47 » 25 июн 2015, 14:37

Engineer писал(а):Сегодня у Tele2 заработал 3G в Рязани.


И тарифы какие хорошие:
5 Гб - 190 руб/мес
15 Гб - 290 руб/мес
50 Гб - 490 руб/мес.
В случае необходимости можно пользоваться и по-суточно.
Amat victoria curam!
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Spika
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 янв 2005, 01:40

Re: Мобильный интернет

Сообщение Spika » 25 июн 2015, 15:41

Спасибо всем. Появившийся "черный" у теле2 более чем подходит!
---------
Wofka47 писал(а):
Engineer писал(а):Сегодня у Tele2 заработал 3G в Рязани.

И тарифы какие хорошие:
5 Гб - 190 руб/мес
15 Гб - 290 руб/мес
50 Гб - 490 руб/мес.
В случае необходимости можно пользоваться и по-суточно.

А эта информация откуда? На сайте у них только 3 черных вроде, и все...
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Мобильный интернет

Сообщение Antipov » 25 июн 2015, 15:53

Spika писал(а):Спасибо всем. Появившийся "черный" у теле2 более чем подходит!
---------
Wofka47 писал(а):И тарифы какие хорошие:
5 Гб - 190 руб/мес
15 Гб - 290 руб/мес
50 Гб - 490 руб/мес.
В случае необходимости можно пользоваться и по-суточно.

А эта информация откуда? На сайте у них только 3 черных вроде, и все...


Это опции.
http://ryazan.tele2.ru/internet/skidki/
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Мобильный интернет

Сообщение UNCLE1911 » 25 июн 2015, 16:20

У мегафона пока скорость повыше.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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hahol
Гость RZN.info
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 17:44

Re: Мобильный интернет

Сообщение hahol » 25 июн 2015, 20:52

UNCLE1911 писал(а):У мегафона пока скорость повыше.

и цены повыше, и таких опций вроде нет
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Мобильный интернет

Сообщение UNCLE1911 » 26 июн 2015, 09:30

Да, но меня скорость волнует.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Spika
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 янв 2005, 01:40

Re: Мобильный интернет

Сообщение Spika » 26 июн 2015, 11:29

Средняя скорость на Мегафоне 3g последние полгода: 0,3мбит. До этого было и до двух поднималось, но последние полгода - ну никак не выше 500кбит, и то редко. 300 и точка. Зато стабильно. Раньше неделю в месяц был очень плохой инет, сейчас медленно, но верно.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Мобильный интернет

Сообщение DS » 27 июн 2015, 08:34

У меня 3..8 Мб, но ОЧЕНЬ нестабильно, до такой степени нестабильно, что я выкину к чёртовой матери или роутер, или модем. Как только появится хотя бы 3G у любого другого оператора в моём районе.
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Malanim
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 май 2015, 15:58

Re: Мобильный интернет

Сообщение Malanim » 01 июл 2015, 14:44

Thrasher писал(а):Интересно, у кого 3Джи надёжней: теле2 или мегафон?


По мне, так теле2..хотя недалеко ушел :evil:
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Re: Мобильный интернет

Сообщение moydom62 » 02 дек 2016, 02:22

У нас появились в продаже SIM карты с безлимитным интернетом. Нет ограничений по трафику и раздаче интернета другим устройствам. Кому интересно сюда: http://n-phone.ru/product/sim-karta-bil ... -internet/
Строительство без головной боли.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1356
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Мобильный интернет

Сообщение koten » 05 дек 2016, 13:32

moydom62 писал(а):У нас появились в продаже SIM карты с безлимитным интернетом. Нет ограничений по трафику и раздаче интернета другим устройствам. Кому интересно сюда: http://n-phone.ru/product/sim-karta-bil ... -internet/

Билайновские симки раздают бесплатно. По умолчанию тарифы "все за 300" или "добро пожаловать". Доступен личный кабинет и полный контроль над симкой. А тут их за какие-то космические деньги предлагают
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Мобильный интернет

Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:18

У меня интернет зависает постоянно.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Мобильный интернет

Сообщение Надежда 79 » 11 минут назад

С инетом траблы постоянные, причем не важно какой оператор
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