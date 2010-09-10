Сообщение Юрьевна » 16 апр 2011, 10:48

Хотелось бы знать, до каких пор будет продолжаться "облагораживание" Рязани вообще и Приокского посёлка в частности?

Выпиливают чаще всего тополя, мотивируя их возрастом. Тополь живёт примерно сто лет и выпиливать 40-летние тополя всё равно что считать 40-летних людей уже отжившими. В этом возрасте тополя только входят в самый продуктивный процесс воздухоочищения.

Мотивируют ещё возможным падением деревьев.

Прошу привести статистику - сколько человек погибло за последние 5 лет под поваленным от ветра деревом и сколько погибло от раковых, лёгочных и сердечных заболеваний, вызванных, в том числе. и загрязнённым воздухом!

Из Детской энциклопедии:

"Чтобы обеспечить 10 человек кислородом достаточно одного взрослого дуба (Дуба, а не тощей рябинки под окном! И даже и не тополя! А если тополя, то не обрезанного на высоте двух метров)

Автомобиль сжигает столько кислорода, что на его содержание потребуется уже 10 таких дубов.

При взлёте самолёта уходит столько кислорода, сколько даёт небольшая рощица."

И что мы делаем? Лишаем и себя и детей своих здоровья!

Говорят ещё, что идёт замена тополей на более благородные породы деревьев. И где эти породы? Берёзы у памятника Молодцова не прижились. Липы вдоль ул Энгельса прижились одна из 10.(а их уже очень давно сажали) И те тоже начали спиливать, как будто 2 метра - это нормальный размер липы. Липа вообще одноствольное дерево, а не куст, чтобы опиливать её.

Зачем это вообще делается? Чтобы проводам не мешали? Так пилят и там, где нет проводов! Для красоты? Больные деревья-уродцы давно уже "украшают" третью детскую поликлинику. Чтобы аллергии не было? Так уже выяснено, что аллергия не на сам пух, а на пыльцу деревьев. Причём не обязательно тополиную.

"Срубил дерево - посади два" гласит русская поговорка. А тут хоть бы вместо двух деревьев одно бы сажали.

Остаётся ощущение, что кто-то просто наживается на этом, получая деньги и на "облагораживание" и за древесину, которая хоть и не особо ценная у тополей, а всё-таки древесина.