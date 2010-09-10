Вырубка деревьев в Рязани.
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16 сообщений • Страница 1 из 1
- Юрьевна
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:40
- Откуда: г. Рязань, Приокский
Вырубка деревьев в Рязани.
Хотелось бы знать, до каких пор будет продолжаться "облагораживание" Рязани вообще и Приокского посёлка в частности?
Выпиливают чаще всего тополя, мотивируя их возрастом. Тополь живёт примерно сто лет и выпиливать 40-летние тополя всё равно что считать 40-летних людей уже отжившими. В этом возрасте тополя только входят в самый продуктивный процесс воздухоочищения.
Мотивируют ещё возможным падением деревьев.
Прошу привести статистику - сколько человек погибло за последние 5 лет под поваленным от ветра деревом и сколько погибло от раковых, лёгочных и сердечных заболеваний, вызванных, в том числе. и загрязнённым воздухом!
Из Детской энциклопедии:
"Чтобы обеспечить 10 человек кислородом достаточно одного взрослого дуба (Дуба, а не тощей рябинки под окном! И даже и не тополя! А если тополя, то не обрезанного на высоте двух метров)
Автомобиль сжигает столько кислорода, что на его содержание потребуется уже 10 таких дубов.
При взлёте самолёта уходит столько кислорода, сколько даёт небольшая рощица."
И что мы делаем? Лишаем и себя и детей своих здоровья!
Говорят ещё, что идёт замена тополей на более благородные породы деревьев. И где эти породы? Берёзы у памятника Молодцова не прижились. Липы вдоль ул Энгельса прижились одна из 10.(а их уже очень давно сажали) И те тоже начали спиливать, как будто 2 метра - это нормальный размер липы. Липа вообще одноствольное дерево, а не куст, чтобы опиливать её.
Зачем это вообще делается? Чтобы проводам не мешали? Так пилят и там, где нет проводов! Для красоты? Больные деревья-уродцы давно уже "украшают" третью детскую поликлинику. Чтобы аллергии не было? Так уже выяснено, что аллергия не на сам пух, а на пыльцу деревьев. Причём не обязательно тополиную.
"Срубил дерево - посади два" гласит русская поговорка. А тут хоть бы вместо двух деревьев одно бы сажали.
Остаётся ощущение, что кто-то просто наживается на этом, получая деньги и на "облагораживание" и за древесину, которая хоть и не особо ценная у тополей, а всё-таки древесина.
Выпиливают чаще всего тополя, мотивируя их возрастом. Тополь живёт примерно сто лет и выпиливать 40-летние тополя всё равно что считать 40-летних людей уже отжившими. В этом возрасте тополя только входят в самый продуктивный процесс воздухоочищения.
Мотивируют ещё возможным падением деревьев.
Прошу привести статистику - сколько человек погибло за последние 5 лет под поваленным от ветра деревом и сколько погибло от раковых, лёгочных и сердечных заболеваний, вызванных, в том числе. и загрязнённым воздухом!
Из Детской энциклопедии:
"Чтобы обеспечить 10 человек кислородом достаточно одного взрослого дуба (Дуба, а не тощей рябинки под окном! И даже и не тополя! А если тополя, то не обрезанного на высоте двух метров)
Автомобиль сжигает столько кислорода, что на его содержание потребуется уже 10 таких дубов.
При взлёте самолёта уходит столько кислорода, сколько даёт небольшая рощица."
И что мы делаем? Лишаем и себя и детей своих здоровья!
Говорят ещё, что идёт замена тополей на более благородные породы деревьев. И где эти породы? Берёзы у памятника Молодцова не прижились. Липы вдоль ул Энгельса прижились одна из 10.(а их уже очень давно сажали) И те тоже начали спиливать, как будто 2 метра - это нормальный размер липы. Липа вообще одноствольное дерево, а не куст, чтобы опиливать её.
Зачем это вообще делается? Чтобы проводам не мешали? Так пилят и там, где нет проводов! Для красоты? Больные деревья-уродцы давно уже "украшают" третью детскую поликлинику. Чтобы аллергии не было? Так уже выяснено, что аллергия не на сам пух, а на пыльцу деревьев. Причём не обязательно тополиную.
"Срубил дерево - посади два" гласит русская поговорка. А тут хоть бы вместо двух деревьев одно бы сажали.
Остаётся ощущение, что кто-то просто наживается на этом, получая деньги и на "облагораживание" и за древесину, которая хоть и не особо ценная у тополей, а всё-таки древесина.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
можно добавить еще одну причину вырубки: подготовить почву (Землю) к застройке.
Вот, обнаружилось, что порубили все деревья вдоль Московского шоссе от перекрестка с Народным бульваром в сторону Москвы по левой стороне. А правую сторону там давно застраивают и давно вырубают. Застраивают парк у 11 профтехучилища, застраивают парк у бассейна "Чайка", застроили часть парка у Дворца пионеров, давно планируется застройка в роще ЦПКО, застраиваются окрестности Солотчи, намечена стройка в пойме р. Павловка напротив Троицкого монастыря на месте, занятом дубовой рощей и другими деревьми, посаженными в 60-х годах 20 века.
Земля это дорогой ходовой товар в руках чиновников, а древесина копеечная, а кислород вообще бесплатный.
Вот, обнаружилось, что порубили все деревья вдоль Московского шоссе от перекрестка с Народным бульваром в сторону Москвы по левой стороне. А правую сторону там давно застраивают и давно вырубают. Застраивают парк у 11 профтехучилища, застраивают парк у бассейна "Чайка", застроили часть парка у Дворца пионеров, давно планируется застройка в роще ЦПКО, застраиваются окрестности Солотчи, намечена стройка в пойме р. Павловка напротив Троицкого монастыря на месте, занятом дубовой рощей и другими деревьми, посаженными в 60-х годах 20 века.
Земля это дорогой ходовой товар в руках чиновников, а древесина копеечная, а кислород вообще бесплатный.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Три года назад ходила в ЖЭУ, просила срубить черемуху под окном. Квартира была на первом этаже, мало того, что темень, так еще ветки во время ветра стекло того гляди разобьют, так мне сказали, денег нет, будут, срубим. Спросила, как долго ждать, у вас их никогда нет, а если сами спилим? Ответ: "Пилите сами, только потом мы вас оштрафуем". А для застройщиков, получается, совсем другие законы в нашей стране?
- Юрьевна
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:40
- Откуда: г. Рязань, Приокский
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Но что-то надо делать с этим.
Где-то строительство, где-то вообще бессмысленная вырубка, дома прямо во дворах строят...Мы постепенно не только заполнили все дворы и улицы машинами, но и вырубаем всё, что было посажено ещё в СССР. А новое что-то не торопится приживаться.
Есть ли в Рязани общественные организации или хоть какие-то "зелёные" движения? Знаю, что очень многие возмущены, но со стороны экологов ничего пока не слышно.
Единственное, что припоминается, это как ЦПКиО люди отстаивали.
Может, выйти надо куда-то всем? Может, письма какие написать?
Насчёт черёмухи. Когда-то был, кажется, закон, что на каком-то расстоянии от дома жильцы могут по своему желанию вырубить затеняющее квартиру дерево или куст. ( это когда всё в зелени утопало) Как сейчас - не знаю.
Где-то строительство, где-то вообще бессмысленная вырубка, дома прямо во дворах строят...Мы постепенно не только заполнили все дворы и улицы машинами, но и вырубаем всё, что было посажено ещё в СССР. А новое что-то не торопится приживаться.
Есть ли в Рязани общественные организации или хоть какие-то "зелёные" движения? Знаю, что очень многие возмущены, но со стороны экологов ничего пока не слышно.
Единственное, что припоминается, это как ЦПКиО люди отстаивали.
Может, выйти надо куда-то всем? Может, письма какие написать?
Насчёт черёмухи. Когда-то был, кажется, закон, что на каком-то расстоянии от дома жильцы могут по своему желанию вырубить затеняющее квартиру дерево или куст. ( это когда всё в зелени утопало) Как сейчас - не знаю.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Приокский. Улица Октябрьская, пятачок между рынком (ост. "Клуб завода ТКПО") и магазином "Дикси".
Здесь стояли деревья. Теперь пеньки. Видно как два гостя из южных республик убирают территорию.
Здесь стояли деревья. Теперь пеньки. Видно как два гостя из южных республик убирают территорию.
Ты - это ты, а я - это я.
- Юрьевна
- Гость RZN.info
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:40
- Откуда: г. Рязань, Приокский
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Customer писал(а):Приокский. Улица Октябрьская, пятачок между рынком (ост. "Клуб завода ТКПО") и магазином "Дикси".
Здесь стояли деревья. Теперь пеньки.
И такие вырубки повсюду! Боюсь, что мы скоро до того "облагородимся", что кругом только пыль будет лететь. То, что должно было бы осесть на листьях, будет оседать в наших лёгких и лёгких наших детей. Сколько денег городских тратится на...подрыв здоровья! Нельзя ли попросить, чтобы эти средства на что-то полезное потратили бы. Пусть кусты вдоль оживлённых дорог посадят. И красиво, и проводам не помеха, и хоть как-то выбросы из выхлопных труб и пыль дорожную на себя возьмут...Во многих городах так. Думаю, что даже и энтузиасты из местных жителей нашлись бы для парочки субботников.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Я сюда поместил сообщение - это около Нити
Как я понял из сообщений в городе действует специальная городская программа по вырубке деревьев
Как я понял из сообщений в городе действует специальная городская программа по вырубке деревьев
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Больные и старые деревья надо вырубать. Иначе они потом падают на машины, на людей или просто падают.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Согласен - нужно вырубить все деревья пока они не заболели!
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Давно существует технология заражения деревьев жуком -короедом. Уже были попытки применения в Рязани.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
http://www.rzn.info/news/2014/4/29/v-ry ... v-era.html
эти деревья ничем не болели. Болели те, кто вырубал их. Черствостью, бездушием, бессердечностью, алчностью.
Новое дерево вырастить - ни одно десятилетие нужно!
эти деревья ничем не болели. Болели те, кто вырубал их. Черствостью, бездушием, бессердечностью, алчностью.
Новое дерево вырастить - ни одно десятилетие нужно!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Customer писал(а):http://www.rzn.info/news/2014/4/29/v-ryazanskoy-dashkovo-pesochne-vyrubili-okolo-50-poluvekovyh-dubov-era.html
эти деревья ничем не болели.
Новое дерево вырастить - нЕ одно десятилетие нужно!
Эти деревья сажались для снегозадержания на полях когда земля не была жилым микрорайоном. Была такая научная мода с конца 50-х до 70-х годов прошлого века.
Customer писал(а):эти деревья ничем не болели. Болели те, кто вырубал их. Черствостью, бездушием, бессердечностью, алчностью.
Те, кто их вырубал абсолютно нормальны, а черствость, бездушие, бессердечность и алчность это типичные качества любого современного "предпринимателя", бизьнесьмена. Это нормально. (© Дмитрий Анатольевич Медведев)
Органы государственной власти и местного самоуправления могли бы и обязаны по закону стоять на страже интересов жителей города, да видно они и сами теперь бизнесмены поголовно.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Трофимыч
Кто нибудь заявил в Природоохранную прокуратуру межрайонную,что на Московском? Бизнесмен этим пользуется.
Кто нибудь заявил в Природоохранную прокуратуру межрайонную,что на Московском? Бизнесмен этим пользуется.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Напомним, речь идёт о стихийно возникшей зелёной зоне (Агропром)(более полутора тысяч дубов в возрасте нескольких десятков лет, сотни деревьев других пород). В ходе публичных слушаний в комиссию поступило 1555 подписей против проекта и 2379 подписей за него. При этом организаторы сбора подписей против «раззеленения» называют число взрослых жителей посёлка около 1500 человек и считают, что почти все жители микрорайона сказали твёрдое «нет», а подписи в поддержку – это подписи работников предприятий, планирующих открытие промплощадки в посёлке, и бюджетников, живущих в разных районах города, у которых подписи собирались путём административного давления.
Новая газета в Рязани.
Новая газета в Рязани.
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Хочу продолжить тему...Это произошло буквально вчера. Вырубили березовую рощу у дома 53 по улице Новоселов. Просто сердце кровью обливается... Как в Рязани можно получить в аренду участок городской территории "на длительный срок", заросший 20-и летними березами, получить разрешение на вырубку этих деревьев, вырубить все совершенно бессовестным образом и начать что то строить....Не школу, не детский сад, не поликлинику, не что то полезное для людей, а очередной офис.... Кто в администрации раздает такие разрешения? Может прокуратура наконец заинтересуется? Или у нас в городе так много зеленых насаждений, что можно их вырубать направо и налево....
Re: Вырубка деревьев в Рязани.
Мне ранее пришел ответ от Межрегиональной природоохранной прокуратуры за запрос о вырубке 23 деревьев во дворе.
" Эти деревья не относятся к особоценным породам". Пока дворовые территории не будут переведены в собственность дома,ничего не добьетесь.
" Эти деревья не относятся к особоценным породам". Пока дворовые территории не будут переведены в собственность дома,ничего не добьетесь.
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