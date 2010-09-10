Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

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Mariamo
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 15:33

Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Mariamo » 27 апр 2011, 16:36

Слышала, что в РГУ есть такой преподаватель, кажется из Канады. Кто знает, как к нему попасть?
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение pri » 01 май 2011, 09:59

Он не является преподавателем языка, насколько я знаю. Так что на уровне личных контактов.
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skansk
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 11:55

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение skansk » 14 май 2011, 18:47

если хочешь могу дать уроки как быстро учать языки, там на двд полезные советы, если нужны напиши в личку, дам ссылку на автора уроков.
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Murex
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 13:16
Откуда: Роща

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Murex » 20 май 2011, 20:30

В "Евросоюзе", кажется, есть носитель языка, преподающий английский язык. Платные курсы.
Искусство - оно искусственно.
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G_S_B
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 14:15

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение G_S_B » 21 июл 2011, 10:10

А кто-нибудь был в горьковской? У них есть клубы иностранных языков, что там делают, не знаете?
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svetlana222
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 14:04

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение svetlana222 » 21 авг 2011, 15:57

Если не найдете, то щас очень популярно знакомиться через скайп и общаться на языке, ты практикуешь английский, а твой визави русский. удобно всем.
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fairyanna
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 12:37

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение fairyanna » 26 дек 2014, 12:49

в ярмарке есть объявления частных уроков, если цель научиться без нотной грамоты и сольфеджио, т.е. играть по табам и аккордами, то наверно достаточно будет пары вводных занятий(руки поставить), а дальше самстоятельно.
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kukuruza15
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 16:07

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение kukuruza15 » 21 янв 2015, 16:18

Не знаю, как сейчас, но одно время в библиотеке им.Салтыкова Щедрина были такие бесплатные курсы с носителем языка
Всё будет хорошо!!! Теоретически...практически...логически... Дедуктивно...индуктивно... По статистике...по всем законам физики...по теории больших чисел... По Фрейду...по Ницше...по Дарвину...Да по-любому!!!)
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Tatianna
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 20:54

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Tatianna » 26 фев 2015, 14:15

Если хочешь заниматься с носителем языка, по-моему самый лучший вариант - это занятия по скайпу.
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sillent
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 15:06

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение sillent » 24 мар 2015, 16:19

лучше пойти на платные сертифицированые курсы
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богИрина
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 12 янв 2010, 13:57

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение богИрина » 10 апр 2015, 21:31

Требуется носитель итальянского языка. Пару лет назад подобные поиски закончились ничем. Может, сейчас что-то изменилось? Итальянцы в Рязани есть? Ау!!! Отзовитесь!
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sillent
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 15:06

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение sillent » 05 май 2015, 10:55

Можете в принципе как вариант еще получить дистанционное высшее образование тут на факультете иностранных языков, подтянете не только английский и получите диплом. Да и времени учеба занимает совсем не много
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Matreshka
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 май 2015, 19:52

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Matreshka » 13 май 2015, 20:05

Tatianna писал(а):Если хочешь заниматься с носителем языка, по-моему самый лучший вариант - это занятия по скайпу.

Согласна, а то у нас сейчас такая тенденция, как в "Дубровском" описывалась, когда любых поваров-землекопов выписывали из Франции, лишь бы носитель языка был ;) И к деткам своим приставляли гувернерами. :lol:
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение льдинка » 21 май 2015, 22:39

богИрина писал(а):Требуется носитель итальянского языка. Пару лет назад подобные поиски закончились ничем. Может, сейчас что-то изменилось? Итальянцы в Рязани есть? Ау!!! Отзовитесь!

С итальянским у нас в Рязани, по-моему, сложно... Я в своё время ездила учить итальянский к репетитору в Москву...
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение льдинка » 21 май 2015, 22:41

sillent писал(а):Можете в принципе как вариант еще получить дистанционное высшее образование тут на факультете иностранных языков, подтянете не только английский и получите диплом. Да и времени учеба занимает совсем не много

Мне кажется, учить иностранный язык заочно/дистанционно - это какая-то утопия((
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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Kolyadnov
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 20:19

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Kolyadnov » 12 июл 2016, 11:24

можно и со словариком спокойно выучить, а лучше всего практика
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Laca » 14 июл 2016, 02:21

Kolyadnov писал(а):можно и со словариком спокойно выучить, а лучше всего практика

Ой, ну может вы и сможете, а мне самостоятельно ну никак не получалось. Выбрала способ обучения, который мне подходит идеально и не нужно никуда идти - занимаюсь дома по скайпу. Нашла хорошего репетитора здесь online-teacher.ru/study/, стоит одно занятие 400 рублей. Подробнее о уроках смотрите видео https://www.youtube.com/user/tutordistance
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Noizix
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 17:31

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Noizix » Сегодня, 17:36

Да можно и не искать такого репетитора в реальной жизни, так как реально и по скайпу изучать быстро и с нормальным репетитором. Я сейчас занимаюсь даже по химии и математике в сервисе http://skypeuroki.ru/ . Так я могу всегда задать вопросы учителю и он подробно мне все расскажет.
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