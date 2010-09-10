Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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19 сообщений • Страница 1 из 1
Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Слышала, что в РГУ есть такой преподаватель, кажется из Канады. Кто знает, как к нему попасть?
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Он не является преподавателем языка, насколько я знаю. Так что на уровне личных контактов.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
если хочешь могу дать уроки как быстро учать языки, там на двд полезные советы, если нужны напиши в личку, дам ссылку на автора уроков.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
В "Евросоюзе", кажется, есть носитель языка, преподающий английский язык. Платные курсы.
Искусство - оно искусственно.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
А кто-нибудь был в горьковской? У них есть клубы иностранных языков, что там делают, не знаете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 июл 2011, 14:04
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Если не найдете, то щас очень популярно знакомиться через скайп и общаться на языке, ты практикуешь английский, а твой визави русский. удобно всем.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
в ярмарке есть объявления частных уроков, если цель научиться без нотной грамоты и сольфеджио, т.е. играть по табам и аккордами, то наверно достаточно будет пары вводных занятий(руки поставить), а дальше самстоятельно.
- kukuruza15
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 21 янв 2015, 16:07
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Не знаю, как сейчас, но одно время в библиотеке им.Салтыкова Щедрина были такие бесплатные курсы с носителем языка
Всё будет хорошо!!! Теоретически...практически...логически... Дедуктивно...индуктивно... По статистике...по всем законам физики...по теории больших чисел... По Фрейду...по Ницше...по Дарвину...Да по-любому!!!)
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Если хочешь заниматься с носителем языка, по-моему самый лучший вариант - это занятия по скайпу.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
лучше пойти на платные сертифицированые курсы
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Требуется носитель итальянского языка. Пару лет назад подобные поиски закончились ничем. Может, сейчас что-то изменилось? Итальянцы в Рязани есть? Ау!!! Отзовитесь!
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Можете в принципе как вариант еще получить дистанционное высшее образование тут на факультете иностранных языков, подтянете не только английский и получите диплом. Да и времени учеба занимает совсем не много
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Tatianna писал(а):Если хочешь заниматься с носителем языка, по-моему самый лучший вариант - это занятия по скайпу.
Согласна, а то у нас сейчас такая тенденция, как в "Дубровском" описывалась, когда любых поваров-землекопов выписывали из Франции, лишь бы носитель языка был И к деткам своим приставляли гувернерами.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
богИрина писал(а):Требуется носитель итальянского языка. Пару лет назад подобные поиски закончились ничем. Может, сейчас что-то изменилось? Итальянцы в Рязани есть? Ау!!! Отзовитесь!
С итальянским у нас в Рязани, по-моему, сложно... Я в своё время ездила учить итальянский к репетитору в Москву...
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
sillent писал(а):Можете в принципе как вариант еще получить дистанционное высшее образование тут на факультете иностранных языков, подтянете не только английский и получите диплом. Да и времени учеба занимает совсем не много
Мне кажется, учить иностранный язык заочно/дистанционно - это какая-то утопия((
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
можно и со словариком спокойно выучить, а лучше всего практика
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Kolyadnov писал(а):можно и со словариком спокойно выучить, а лучше всего практика
Ой, ну может вы и сможете, а мне самостоятельно ну никак не получалось. Выбрала способ обучения, который мне подходит идеально и не нужно никуда идти - занимаюсь дома по скайпу. Нашла хорошего репетитора здесь online-teacher.ru/study/, стоит одно занятие 400 рублей. Подробнее о уроках смотрите видео https://www.youtube.com/user/tutordistance
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Да можно и не искать такого репетитора в реальной жизни, так как реально и по скайпу изучать быстро и с нормальным репетитором. Я сейчас занимаюсь даже по химии и математике в сервисе http://skypeuroki.ru/ . Так я могу всегда задать вопросы учителю и он подробно мне все расскажет.
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
А можно же заниматься по дистанционке, не? Я как-то пробовала, удобно, ездить никуда не надо. Просто общение по скайпу. Как будто человек рядом )))
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
19 сообщений • Страница 1 из 1
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