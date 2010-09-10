Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Сейчас и по Скайпу можно английский выучить. Моя племянница изучала английским именно таким образом через ресурс Автор24 https://author24.ru . Цены там невысокие. А при регистрации на этом сайте 100 р еще дарят на счет.
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