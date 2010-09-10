Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Marcus » Вчера, 23:21

Сейчас и по Скайпу можно английский выучить. Моя племянница изучала английским именно таким образом через ресурс Автор24 https://author24.ru . Цены там невысокие. А при регистрации на этом сайте 100 р еще дарят на счет.
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