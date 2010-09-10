Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Сейчас и по Скайпу можно английский выучить. Моя племянница изучала английским именно таким образом через ресурс Автор24 https://author24.ru . Цены там невысокие. А при регистрации на этом сайте 100 р еще дарят на счет.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?
Да, согласен с вами полностью, allenatore. Канада, США - там цены на обучение просто заоблачные, ну и даже со студенческой визой проблемы.
С другой стороны, а за чем? Есть, как вариант, образование в Чехии, чешские государственные университеты и вузы - это ведь отличная альтернатива. Страна спокойная, педагоги первоклассные, цены вменяемые. Я так считаю, а как вы думаете?
С другой стороны, а за чем? Есть, как вариант, образование в Чехии, чешские государственные университеты и вузы - это ведь отличная альтернатива. Страна спокойная, педагоги первоклассные, цены вменяемые. Я так считаю, а как вы думаете?
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