Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение Marcus » 06 май 2018, 23:21

Сейчас и по Скайпу можно английский выучить. Моя племянница изучала английским именно таким образом через ресурс Автор24 https://author24.ru . Цены там невысокие. А при регистрации на этом сайте 100 р еще дарят на счет.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение sasha@vera » 23 апр 2020, 21:20

Да, согласен с вами полностью, allenatore. Канада, США - там цены на обучение просто заоблачные, ну и даже со студенческой визой проблемы.
С другой стороны, а за чем? Есть, как вариант, образование в Чехии, чешские государственные университеты и вузы - это ведь отличная альтернатива. Страна спокойная, педагоги первоклассные, цены вменяемые. Я так считаю, а как вы думаете?
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Учить английский с носителем языка в Рязани возможно

Сообщение Avesgamer » 07 июн 2020, 23:29

Есть школы, где занятия происходят только на английском, на таких уроках быстрее начинаешь улавливать смысл и запоминать. Так как у вас уже есть определенные знания языка, то такой вариант будет идеален.


Чуть не забыл, на форуме просили ссылку на ремонт преобразователей частоты, повторяю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение polpol » 26 дек 2020, 01:55

Не знаю, как сейчас, но одно время в библиотеке им.Салтыкова Щедрина были такие бесплатные курсы с носителем языка.
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Учить английский с носителем языка в Рязани-возможно?

Сообщение allenatore » Сегодня, 21:20

polpol писал(а):Не знаю, как сейчас, но одно время в библиотеке им.Салтыкова Щедрина были такие бесплатные курсы с носителем языка.

Сейчас "живые" курсы позакрывали (а если где-то вдруг отрыли, то всё равно закроют). Так что актуально только дистанционное обучение: http://euroeducation.com.ua/skype.html
ленивый котэ ))
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