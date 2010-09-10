Сообщение hardbone » 10 дек 2016, 01:45

DoriNoriOri, вам не кажется немного странным такой расклад, что свое воздаяние человек получит с учетом наличия/отсутствия чьих-то молитв после его смерти? Это не похоже на справедливую конструкцию, а похоже на мотивацию заказывать платные молитвы.