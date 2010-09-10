О необходимости поминать усопших
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- Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:00
Re: О необходимости поминать усопших
из книги старца Ефрема (Мораитиса) Филофейского "Моя жизнь со старцем Иосифом":
"..После рукоположения мы по желанию Старца (Иосифа Исихаста) служили Божественную литургию каждый день. Он знал, какую пользу литургия приносит всем: и живым, и усопшим. Нам он рассказывал, что во время владычества турок был один священник, который ходил по селам и служил там литургии, поминая на каждой службе множество имен усопших. Однажды его схватил сельский полицейский-турок и запер в тюрьме, сказав: «Ты, отец, — гяур и своими службами возмущаешь народ. Что-то плохое ты затеваешь». В ту же ночь турок увидел во сне сотни людей с палками в руках, которые надвигались на него и строго говорили: «Или ты отпустишь батюшку из тюрьмы, чтобы он служил и поминал нас, или мы сейчас убьем и тебя, и твоих детей». Турок в ужасе проснулся и, хотя была еще ночь, побежал в тюрьму и попросил священника тотчас уйти восвояси." http://pokrov-endov.cerkov.ru/pravoslav ... xirotonii/
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Святитель Иоанн Дамаскин
И после смерти величайшую пользу усопшим приносят совершаемые за них на литургии молитвы и раздаваемые милостыни
Каждый человек, имевший в себе малую закваску добродетелей, но не успевший превратить ее в хлеб, - то есть, несмотря на свое желание, не сделал этого или по лености, или по беспечности, или же потому, что откладывал со дня на день и неожиданно был застигнут и пожат смертью, - не будет забыт праведным Судией и Владыкой. После его смерти Господь побудит его родных, близких и друзей, направит их мысли, привлечет сердца и преклонит души к оказанию ему содействия и помощи. И когда Бог подвигнет их, Владыка коснется сердец их, они поспешат возместить упущения умершего. А тому, кто вел порочную жизнь, сплошь усеянную тернием и исполненную скверн и нечистоты, кто никогда не внимал совести, но с беспечностью и ослеплением погружался в похоти, удовлетворяя всем пожеланиям плоти и нимало не заботясь о душе, чьи мысли были заняты только плотоугодием, и если в таком состоянии его постигла кончина, тому никто не протянет руки. Но так с ним случится, что ему не подаст помощи ни жена, ни дети, ни братья, ни родственники, ни друзья, поскольку Бог не призрит на него.
Кто может исчислить все свидетельства из жизнеописаний святых мучеников и божественных откровений, ясно показывающие, что и после смерти величайшую пользу усопшим приносят совершаемые за них на литургии молитвы и раздаваемые милостыни, ибо ничто, данное взаймы Богу, не погибнет, все возвращается с великим избытком. http://azbukaspaseniya.com/biblioteka/m ... rshih.html
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Преподобный Паисий Святогорец
Молитва об усопших
«Перешёл от смерти в жизнь»
— Геронда, Вам больно?
— А ты как думаешь? Если не доживу до рассвета, значит настанет для меня великий день: не будет ни вечера, ни утра! Солнце оставьте себе!
— Геронда, когда приходит время для человека, духовно подготовленного, оставить этот мир, то как он себя чувствует?
— Откуда мне знать?
— Никто, геронда, никогда Вам не говорил?
«Перешёл от смерти в жизнь», — разве не так ска¬зано? Значит, эта жизнь — смерть, а смерть есть переход к истинной жизни. Следовательно, идёт с радостью к жизни! —
— Геронда, многие святые видели души, когда они оставляют тело. Какой у них вид?
— Они как дети. В иной жизни все будут как ангелы: не будет ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни старух, ни младенцев; все будут одного пола, одного возраста. Поэтому когда кто-то видит души, разлучающиеся с те¬лом, видит их словно маленьких детей. Лицо имеет свои характерные черты, но они как у детей. Когда я жил в келье Честного Креста, то иногда наве¬щал старца Филарета. Это был благочестивый старец, живший в соседней келье. Пятнадцать лет, до тех пор, пока сам не заболел, он ухаживал за своим послушником отцом Варфоломеем, страдавшим болезнью Паркинсона. Когда в последний раз я пришёл к нему в келью, то нашёл его на полу. Уже месяц как он ничего не ел, только пил воду. Лежать он не мог, спал в обуви, сидя, прислонившись к стене. Одежда его прилипла к телу, а обувь была вся мокрая, потому что открылись раны на ногах, и из них выходила сукровица. Но сам он вёл себя так, словно ничего не происходило. «Это тоже, — говорил он, — благословение от Бога». Я поднял его и попросил отца Варфоломея разрешить мне остаться у них на ночь в каливе, чтобы помочь, но он не разрешил. Сказал, чтобы я приходил на другой день. В полночь я молился по чёткам и что же вижу! Вижу старца Филарета со светлым лицом, возрастом примерно лет двенадцати, восходящим на Небеса в небесном свете. И я понял, что он преставился.
— Геронда, первые сорок дней после преставления нужно больше молиться об усопшем?
Суд. — Да, потому что душа беспокоится, не зная, какой её ожидает
Я здесь возле гостиницы встретил как-то одну старую женщину, которая хотела взять у меня благословение. Я тоже поцеловал у неё руку, потому что увидел благодать Божию в этой душе. Скоро она стала монахиней. Когда она преставилась, я был здесь и благоговейно приложил¬ся к её останкам. Потом со мной произошли два случая. Один здесь, в исихастирии, а другой у меня в каливе. Первый произошёл через семь дней после кончины этой монахини. Я увидел её душу, она была как ангелочек, похожа на девочку двенадцати лет и вся светилась. Второй раз она явилась мне во сне, сделала с признательностью земной поклон и поблагодарила за мои о ней молитвы. Это было очень трогательно, и я чувствовал большую радость. Когда я хотел отметить дату, то увидел, что прошло сорок дней с момента её преставления. Душа эта отличалась большой добротой и сейчас не забывает благодарить.
Будем всегда молиться об усопших
— Геронда, в костнице зажигают лампадку?
— Да, это жертва об усопших. Даже просто свечку поставить за душу почившего уже большая польза. Усопших надо помнить и всегда о них молиться. Не будем забывать молиться об их душах, дабы обрели упокоение. Я каждый раз, когда у меня в каливе бывает литургия, служку панихиду и обо всех почивших, имена которых не поминались. На Афоне в монастырях вечером в пятницу служат краткую панихиду по усопшим с коливом, а в субботу утром служат утреню в кафоликоне и литургию в кладбищенской церкви. Там, на кладбище, мы слагаем оружие. И из этого «дома» отправимся в другой.
— Геронда, как молиться об усопших?
— Говори в общем: «Боже, упокой души усопших раб Твоих», — и если придёт тебе на ум имя кого-нибудь из почивших или случится, что умрёт кто-либо из знакомых или незнакомых и ты об этом узнаёшь, то помяни и эту душу в той же молитве.
Хорошо сначала поминать почивших, имеющих большую нужду, затем тех, у кого нужда меньше, и под конец знакомых. Я, хотя никогда не думаю о родственниках, если вдруг из-за усталости или по отсутствию времени не помолюсь об усопших, то вижу потом во сне своих роди¬телей. Потому что когда я молюсь вообще об усопших, то и они получают помощь и радуются, а если не молюсь, то лишаются этого утешения. Если наши ничтожные молитвы приносят бедным усопшим помощь, тогда с нас, монахов, если мы о них не молимся, нужно с живых содрать кожу и посыпать солью.
Усопшим нужна молитва
— Геронда, на службе я больше молюсь о себе. Даже когда читаются непорочны об усопших, я часто продолжаю молитву о себе.
— Что, всё только для себя самой хочешь? Почившим нужна наша молитва, потому что сами они ничего не могут для себя сделать, а мы можем.
Жил на Афоне некто дядя Янис, он везде ходил и говорил: «Есть какая работа? Давай, какую тебе работу надо сделать?» Он был такой добрый, что отцы говорили, что¬бы он стал монахом. А он отвечал; «Нет, нет, только молитесь обо мне, не представляете, что я был за человек и что творил на войне»! Как-то он мне помогал делать аналой и сказал: «Молись обо мне, потому что я большой грешник». Потом я потерял его из виду. Спустя приличное вре¬мя пришёл ко мне один отец и сказал: «Дядя Янис почил. Он являлся мне два раза, отправил к тебе сказать, чтобы ты поминал его об упокоении». Что же произошло? Дядя Янис пошёл в один монастырь помогать монахам. Когда пришло время умирать, он сказал иеромонаху, который нёс послушание на кладбище: «Брат, я большой грешник. Пожалуйста, служи на моей могиле каждый день краткую панихиду». И тот на самом деле каждый вечер ходил и служил панихиду на могиле дяди Яниса. Но через некоторое время ему дали послушание в архондарике. Иеромонах, когда помнил, а когда забывал служить панихиду. Однажды ночью ему во сне явился дядя Янис и сказал: «Пожалуйста, не забывай меня. Если не можешь сам служить по мне панихиду, то сходи к отцу Паисию и скажи ему, что я умер, потому что он каждый день меня поминает, но поминает о здравии и молится, чтобы я покаялся. А я теперь не могу покаяться».
Усопшим молитва нужна больше, чем живым, потому что для живых ещё есть надежда покаяния. И Бог хочет, чтобы были люди, которые просят Его об усопших, потому что окончательный Суд ещё не произошёл. На войне один тяжелораненый попросил у священника воды, а тот не дал. Проявил равнодушие, хотя во фляжке у него было немного воды. Вскоре раненый умер, и священник, как только осознал свою ошибку, впал в отчаяние. Постоянно поминал того человека Он пришёл ко мне в каливу и рассказал о своей беде. На самом деле это был отзывчивый человек, но сам не понял, как всё случилось. Бог попустил этому произойти, ненадолго отнял Свою благодать, потому что раненому очень нужна была молитва. Если бы священник дал ему воды, то скоро забыл бы о раненом, а теперь его мучила совесть, и он постоянно о нём молился.
Усопшие - это подсудимые, рабы
— Геронда, какую пользу получают почившие от наших молитв?
— Скажу тебе один пример. Если бы как-нибудь ты нашла меня в подвале и сказала бы игуменье: «Жалко человека, давайте переведём его на верхний этаж, чтобы он, пока живёт, видел солнце». Как думаешь, игуменья исполнила бы это?
— Конечно, исполнила бы, геронда.
— Ну вот, если игуменья сделает, то неужели Бог не подаст облегчения почившим, когда мы Его просим? Разве не переведёт в темницу с лучшими условиями содержания или даже в отдельную квартиру?
В молодости я знал одну старушку, которая в противоположность своей дочери, очень щедрой и милостивой женщине, была очень скупой. Только со мной она не была скупа, потому что очень меня любила. Спустя три года после её кончины — останки ещё не доставали из могилы — в то время, когда я творил молитву, со мной случилось нечто странное. Из всего я понял, что один молодой человек зовёт меня пойти посмотреть на старуху, потому что она меня звала. Он взял меня за руку и привёл к ней на могилу. Поднял плиту и я увидел старушку, которая кричала: «Монах, спаси меня! Монах, спаси меня!» Тело её истлело наполовину и испускало невыносимое зловоние. Мне так было её жалко, что я крепко обнял её и облобызал. Несмотря на очень плохой запах, мне не хотелось от неё отходить, если бы она сама не ушла. Меня очень это удивило. Когда есть настоящая любовь с со¬страданием, то ни гнилая плоть не вызывает отвращения, ни зловоние. Я, когда вижу светскую женщину, наряженную и благоухающую ароматами, чувствую внутреннее отвращение, а с этой бабушкой, несмотря на зловоние, не хотел расставаться, потому что чувствовал к ней сострадание. Удивительные вещи происходят в духовной жизни! У неё была большая нужда в молитве, поэтому Бог устроил, чтобы я увидел её в таком состоянии. Потом я стал молиться об этой душе. Спустя два меся ца я увидел, будто нахожусь в какой-то яме наподобие воронки. Там, к несчастью, было много людей, ужасного вида, чёрных, которые страшно мучились. Выше я увидел старушку на светлом облаке; казалось, что она далеко, но на самом деле была близко. Она была словно маленький ребёнок, но со своими чертами лица, и рядом ангел — наверное, её ангел-хранитель — он тёр и мыл ей лицо. Вид у неё был радостный. Я обнял её и почувствовал такую радость, что не передать словами!
Усопшие, это подсудимые, рабы. Порой, когда мне приходит на память одна патриотическая песня, я прилагаю её к усопшим:
Свобода, освободи мою слабую плоть,
Свобода, подари мне голос красивый.
Дай огонь сердцу, которое изнемогло в страданиях,
И я пропою тебе радости песню, как весной соловей.
Пусть песня прозвучит и в глубине порабощённой земли,
Проливая бальзам на душу рабов.
Я прилагаю это и к себе. Разве я не изнемогаю от страданий? Я раб в этой жизни. «Порабощённая земля», под которой в песне подразумеваются порабощённые греки, для меня — усопшие, которые находятся в плену, и я прошу Многоблагоутробного Бога, чтобы Он «пролил бальзам» на их души. http://azbukaspaseniya.com/biblioteka/m ... rshih.html
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Поминовение усопших
Поминовение усопших спасительно как для тех, за кого молятся – это их единственная возможность получить помощь, ведь, только молитвам живым еще на земле людей внимает Господь, — так и для самих молящихся. Ведь это дело угодное Господу, чтобы мы творили добро ближнему своему, тем более, находящемуся в аду, когда сам себе он уже ничем помочь не может! Такие люди становятся близкими, своими Богу, Его соработниками в деле спасения грешников. Ведь, как говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец (1924-1994): «Молясь за усопших, мы даем Богу «право» на вмешательство». И далее он говорит, что «в большее «умиление» Бога приводят наши молитвы об усопших, чем о живых. Поэтому наша Церковь и установила освящение заупокойного колива, заупокойные службы, панихиды. Заупокойные службы – это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада».
За годы советской власти сколько грешных душ сошло во ад, не имевших на земле, даже, возможности для покаяния. Церкви, монастыри безбожники разрушили, приходы закрыли, монахов, священников расстреляли или сослали на каторгу. Но, самое страшное, они растоптали веру в душах людских, подорвали доверие к священству, ко всему институту Церкви; сами смеялись над верой в Бога, глумились над ней, и людей так учили. Люди остались в жизни своей без Бога; их так далеко успели увести с пути истинного, что они уже не верили ни в Бога, ни в дьявола, ни в жизнь вечную, ни в воздаяние за гробом праведным и грешным, ни в Рай, ни в ад. И, соответственно, полились широкой рекой души людские в преисподнюю после своей смерти, — в ад, в муки вечные…
Задумаемся о наших сродниках, томящихся в аду и ждущих помощи с земли. Ведь, окончательная участь их посмертная еще не решена: до Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, — когда все предстанут пред Ним, отдавшим жизнь Свою за саму возможность покаяния и жизни вечной для всех людей, на Страшный Суд, — им еще можно помочь, упросить Господа помиловать их, загладить грехи их милостынею, церковным поминовением на Божественной Литургии (безкровная жертва), заказными молебнами (панихида), чтением Псалтири за усопших и т.д. Кто их вымолит, если мы, живущие на земле, будем проводить свою жизнь безпечно, легкомысленно, сжигая драгоценное время, отпущенное нам для покаяния и познания Бога, — через молитву, Причастие, чтение Святого Писания, жизни по заповедям, — в праздности и в безконечной суете? А по смерти своей, ведя такую жизнь, и сами окажемся в том же безотрадном положении – глаза духовные откроются сразу же, но, к сожалению, — поздно!
Старец Паисий Святогорец на вопрос «когда человек умирает, то он сразу же понимает, в каком состоянии находится?» отвечает: «Да, он приходит в себя и задает себе вопрос: «Что же я натворил?». Но – «файда йок» (Турецкое выражение, которое значит «нет смысла», «бессмысленно») – то есть в том, что он задает себе такой вопрос, ему уже нет пользы. К примеру, пьяный, убив свою мать, смеется, распевает песенки, потому что не понимает, что наделал. А когда хмель выветривается из головы, он начинает плакать, рыдать, спрашивать себя: «Что же я натворил?» То же самое происходит и с теми, кто живет греховно. Эти люди подобны пьяным. Они не понимают, что делают, не чувствуют своей вины. Однако когда они умирают, из их головы выветривается (земной) хмель и они приходят в себя. У них открываются душевные очи, и они осознают свою вину, потому что душа, выйдя из тела, движется, видит, ощущает все с непостижимой скоростью…
Они приходят в чувство и просят помощи, однако помочь себе уже не могут. Те, кто находится в аду, хотели бы от Христа только одного: чтобы Он дал им пять минут земной жизни, чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, имеем запас времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от нас. Поэтому мы обязаны помогать им своей молитвой.
Помысл говорит мне, что только десять процентов осужденных усопших находятся в состоянии демоническом и, будучи в аду, хулят Бога, подобно тому как это делают демоны. Эти души не только не просят помощи, но и не приемлют ее. Да и зачем им помощь? Что может сделать для них Бог?.. Однако другие осужденные в аду – те, у кого есть немного любочестия, ощущают свою вину, каются и страдают за свои грехи. Они взывают о помощи и получают существенную помощь от молитв верующих. То есть сейчас Бог дает этим осужденным людям благоприятную возможность получать помощь до тех пор, пока не наступит Второе Пришествие».
Живя на земле, мы очень часто забываем (или не знаем), что время милосердия Божьего на земле только, и заключается оно в Его долготерпении грешников и всепрощении их при покаянии на исповеди, и при перемене жизни грешной на жизнь праведную. После смерти – время праведного Суда Божьего и воздаяния!
Мы должны осознать, что участь посмертная нашей души и всех наших сродников (до третьего и четвертого рода и далее) в наших руках – мы должны с болью молиться за них; сердцем прочувствовать те муки их, не имеющие конца, представить себе их ужасное положение, в котором томятся сейчас их души вечные, и молиться, молиться к милосердному Господу, проливать пред Ним свои горячие слезы за маму (сестру, дочь, бабушку…), — Бог милостив, Он слышит нас, и Он не хочет смерти грешника…
Согласно чину, данному нам Киевским митрополитом Петром Могилой, за упокоение умерших наших сродников по плоти следует прочитать 20 раз всю Псалтирь, на каждой Славе поминая все имена сродников, которые мы знаем, а в конце добавлять «и всех сродников по плоти». Об этом же пишут и говорят и другие Святые отцы и старцы. Старец Паисий Святогорец советует набрать побольше имен для такого поминовения. «Зачем поезду ехать в такую даль только с одним пассажиром?» — говорит он.
Нет возможности самим прочитать (хотя это более спасительно для нашей души, — само чтение псалмов перерождает душу читающего, ставит ее пред Богом, прогоняет от нее врагов ее видимых и невидимых), то заказать чин чтения Псалтири по усопшим сродникам в монастыре. Нужно не забывать подавать за них милостыню, в дни их рождения и смерти, а также в общецерковные дни поминовения усопших стараться заказывать панихиды, молиться о них в Церкви, поминать их всегда в своих утренних и вечерних молитвах с сердечной болью, а не одними только устами. И еще один очень важный момент, открытый нам Господом Богом через Своих святых угодников и через явление душ усопших: никогда нельзя поминать усопших водкой, им от этого только хуже становится, такое «поминовение» лишь увеличивает их страдания в геенском огне, и лишает их ходатайства за них пред Господом Божией Матери, Которая Сама об этом поведала всем нам, через явление одной усопшей девицы своему отцу, который, по незнанию, поминал ее водкой. «Родители этой девицы не жалеют ее! Поминая ее, усердно поят водкой поминальщиков; они не знают, что Я ужасно гневаюсь на тех, которые употребляют водку! Делая поминки с водкой, они лишаются Моего ходатайства перед Богом об облегчении мук поминаемой души!» («Во спасение души. Правила, примеры и наставления молящимся». Владимир, Собор, 2010, с.81).
КутьяКутя (коливо), выпечка, пирожки (желательно своими руками – Бог видит наше старание, и обязательно воздаст за него), хлеб, фрукты, овощи, растительное масло, мука, крупы – вот те продукты, которыми лучше всего поминать наших усопших близких и родных.
Вымолив их из ада, избавимся и сами от многих бед, проблем и болезней, во-первых, потому что замолим родовые грехи, тяжким бременем лежащих на наших душах, а во-вторых, и сами укрепимся в вере, и сподобимся Божьей Благодати за такое Богоугодное дело! «Бог ждет от нас сейчас молитвы» — говорит старец Паисий Святогорец. Вымаливая других из ада, мы и сами, милостью Божией, в него не попадем…
Игумен Гурий (Чезлов) (1934-2001) считал очень спасительным поминовение усопших. Из воспоминания его духовных чад: «Когда он взялся за это, то враг сильно нападал на него. Больше всего имен погибших он нашел в музее г. Вологды. И вот когда он пришел туда переписать имена и встретился с заведующей музеем, то ощутил в ушах такой шум и свист, как на стадионе в самый интересный момент. Он видел заведующую музеем, но не слышал ее. Так враг старался помешать. Это еще раз подтверждает спасительность поминовения усопших.
Набралось около пяти тетрадей и канцелярских книг, в которых имена располагались в несколько столбцов на каждой странице. Отец Гурий и нам поручал читать их. Он учил нас: «Когда мало времени, то можно поминать по три имени первых в столбце и добавлять «и всех». И так каждый столбец имен по порядку до конца тетради. Тогда остальных помянет Ангел».
Можно только догадываться о том, сколько усилий и молитв ему стоили эти тетради. Он говорил: «Наберите себе побольше списки имен усопших и поминайте их чаще. Это круговорот: ты вымаливаешь усопших, а они – тебя». Спасительная ценность поминовения усопших подтверждается многими Святыми, в том числе Афонскими. Тем самым мы исполняем главную заповедь Божию: «Возлюби ближнего как самого себя». А, избавляя усопших от вечных мук, и себя избавляем от них. И особенно важно поминать их за обедом (перед сладким)».
Старец Серафим Вырицкий (1866-1949) говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше – от родителей и прародителей наших, поэтому часть их грехов переходит к нам. Вот мы и должны молиться о наших родителях и прародителях и на исповедях приносить покаяние за всех них. Они ждут нашей молитвы и так радуются, когда мы молимся о них; а те, кто уже находится в Царстве Небесном, помогают нам.
Святитель Феофан Затворник (1815-1894) в одном из писем пишет: «Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным, или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они – и живые, и умершие – единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела: в духе доброхотства и любительного общения, и живые, и умершие – не разграничиваясь пополам умиранием. Говорят: «Участь их решена»… Участь отшедших не считается решенною до всеобщего суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденными окончательно; и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие Божие. Усопшие не вдруг свыкаются с новою жизнию. Даже и у святых некое время держится земляность. Пока-то она выветрится, требуется время большее или меньшее, судя по степени земляности и привязанности к земному…»
Старец Арсений (Минин) (1823-1879): «Поминовение для душ почивших о Господе всего необходимее. Напрасно иные воздвигают дорогие памятники – это ни малейшей пользы не принесет. Поминовение же и милостыня – это два крыла, на коих душа возносится к Господу.
О внезапно умерших, не сподобившихся христианского напутствия, надобно усиливать молитвы, и церковные, и домашние, и по возможности подавать милостыню, чем самым и восполнится их недостаток, по безграничному милосердию Божию».
Старец Паисий Святогорец (1924-1994): «…В жизни земной друг царя может походатайствовать перед ним, чтобы помочь какому-то осужденному. Подобно этому, если человек «друг» Бога, то он может походатайствовать своей молитвой перед Богом и исходатайствовать осужденным усопшим перевод из одной «темницы» в другую – в лучшую, из одной «камеры» в другую, более удобную. Он даже может исходатайствовать им перевод из «камеры» в какую-нибудь «комнату» или «квартиру».
Подобно тому как, навещая заключенных, мы приносим им прохладительные напитки и тому подобное и облегчаем тем самым им страдания, так же мы облегчаем страдания усопших молитвами и милостынями, которые совершаем об упокоении их душ. Молитвы живых об усопших и совершаемые об их упокоении службы – это последняя возможность получить помощь, которую дает усопшим Бог – до Второго Пришествия. После конечного Суда возможности получить помощь у них уже не будет…
Полезнее, чем все поминовения и заупокойные службы, которые мы можем совершить за усопших, будет наша внимательная жизнь, та борьба, которую мы совершаем ради того, чтобы отсечь свои недостатки и очистить душу. Ведь результатом нашей свободы от вещей материальных и от душевных страстей будет не только то, что сами мы почувствуем облегчение. Облегчение получат и усопшие праотцы всего нашего рода. Усопшие испытывают радость, если их потомок живет с Богом. Если мы не находимся в добром духовном состоянии, то наши усопшие родители, дед и прадед, все наши предки страдают… Однако, если мы находимся в добром духовном устроении, они радуются, потому что были сотрудниками Бога в нашем рождении и Бог некоторым образом обязан им помочь. То есть усопшим доставит радость, если мы предпримем подвиг и постараемся благоугодить Богу своей жизнью. Поступая так, мы встретимся с нашими усопшими в Раю, и все вместе будем жить в жизни вечной».
Хочется еще привести несколько свидетельств о загробных мучениях душ нераскаянных грешников, открытых нам Господом для нашего вразумления, да имея страх Божий и память смертную, боясь попасть в гиену, минуем ее.
«Была там тьма и огнь, ко мне подбежали бесы с хартиями и показывали все мои худые дела, и говорили: «Вот мы те, что ты нам служила на земле». И я сама читала свои дела, они написаны крупными буквами, и я ужаснулась своих дел. У бесов вылетает огонь из их рта, они стали бить меня по голове, и впивались в меня огненные искры. Я стала кричать от нестерпимой боли, но, увы, только мне послышались слабые стоны, как бы цыплят, они говорили: «Пить, пить»; а когда просияет огонь, тогда я вижу их всех, они страшные худые, шеи вытянуты, глаза выпуклые, и говорят они мне: «Вот и ты пришла к нам, подруга, будешь теперь жить с нами, ты и мы жили на земле и никого не любили, ни служителей Божиих, ни бедных, а только блудили и гордились, Бога хулили, слушали богоотступников, а православных пастырей поносили, и никогда не каялись…
…Когда я была в аде, то мне давали есть червей всяких, живых и дохлых, и разложившихся, и вонючих, а я кричала и говорила, как же я их буду есть, а мне сказали: «Пост не соблюдала, когда жили на земле, разве ты мясо ела? Не мясо ты ела, а червей; посты не соблюдала, за это ешь червей здесь», а вместо молока давали всяких пресмыкающихся, гадов и всяких жаб…
…Я очень сильно испугалась и затрепетала от ужаса, мне показалось, что я век уже нахожусь там, и мне стало очень тяжело, а они продолжают: «Ты будешь с нами жить и мучиться во веки, как и мы».
Потом появилась Матерь Божия и стало светло, бесы все попадали, а души все обратились к Божией Матери: «Царица Небесная, не остави нас здесь». Одни говорят: «Я столько-то страдаю». Другие: «А я столько-то страдаю». А третья говорит: «А я столько-то страдаю, водички нет ни капли». А жара невыносимая, а сами проливают горючие слезы. И Матерь Божия очень плакала и говорила им: «На земле жили, тогда Меня не призывали и не просили помощи, и не каялись Сыну Моему и Богу вашему, и Я теперь не могу вам помочь. Я не могу преступить волю Сына Моего, а Сын не может преступить волю Отца Своего Небесного и потому не могу Я вам помочь и ходатая за вас нет. Я помилую только тех страждущих в аде, за которых Церковь молится, и сродники молятся за своих сродников, и …которые творили добрые дела, и заслуживали милость, живя на земле» («Во спасение души. Правила, примеры и наставления молящимся». Владимир, Собор, 2010, с.111-112).
поминовение усопших 1О слезной мольбе к Господу несчастных, мучающихся в аду, душ о вразумлении своих родственников, живущих безпечно и не молящихся о них, свидетельствует следующий рассказ:
«…Тогда Господь сказал: — Мы продолжим твое путешествие.
Мы пошли дальше. Зашли в такое место, что сильный огонь жжет людей. И люди встают и падают, падают и встают, встают и падают. Жарко. И когда им жарко, они выбегают на снег. А тут мороз сильный, градусов двести. Они намерзнут и опять идут в огонь. Опять — встают и падают и опять идут на мороз. Так они будут мучиться вечно, безконечно, и мучениям их не будет конца. Молитвы туда не доходят. Никакие. Пошли мы дальше. Господь сказал: — Веду тебя, где люди мучаются и страдают. Там лежат вниз лицом в грязь, одна левая рука под ними, правая – поднята. Лежат они и плачут:
«Господи, вразуми наших сродников, чтоб они за нас помолились. Если не так, то пошли их в какую-нибудь страну, чтоб они нашли человека, чтоб человек научил их, как за нас помолиться. Господи, если не так, то возьми у них самого дорогого, любимого человека, которого они любят и жалеют, и они будут его поминать – и нас помянут. Господи, если не так, если они ничего не делают для нас, то накажи их пожаром, все у них сожги, истреби или накажи их ворами, чтоб все у них взяли и предали исходу».
Господь сказал: — Чадо, как мучаются люди и как просят Бога и Пречистую Матерь и никто их не слышит, и сродники за них не молятся, и они просят наказания родственникам.
Пошли мы дальше. Господь сказал: — Пойдем, Я тебе покажу, где людей ест червь… И там двухрогий червь и людей точит. Дальше пошли, где люди подвешены за руки, и за ноги, и за глаза… Я спросила: — За что, Господи, люди страдают? – За зависть, за ненависть, за жадность, за скупость, и за них никто не молится, им очень трудно. Господь сказал: — Пойдем, Я тебе покажу, где пропасть и бездна, где люди никогда не выйдут, земля трясется, и люди мучаются, мучениям их не будет конца.
Страшно сказать, что я все время была с Господом в аду и я все время плакала и жалко мне было этих людей. Господь сказал: — Не плачь. Они Меня не знали и Я их не знаю. Они Меня не просили и отверглись от Меня.
Они не молились Мне и Матерь Мою не чтили, праздники не чтили, работали в праздники. Сейчас они мучаются в геенне огненной. Они мятутся в озере огненном». («Во спасение души. Правила, примеры и наставления молящимся». Владимир, Собор, 2010, с.112-113). https://nasledie77.wordpress.com/2013/0 ... %B8%D1%85/
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Прп. Парфений Киевский:
"Однажды, в продолжение сорока дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапно спадает огонь с небес, попаляет терние, покрывающее поле, и поле остается чистым. Недоумевая об этом видении, я слышу голос: терние, покрывающее поле - грехи благотворившей тебе души; огонь, попаливший его - Слово Божие, тобою за нее читаемое".
Старец схиигумен Савва особенно любил молиться за усопших. И расскажу интересный случай в этой связи из жизни старца:
Однажды вместе с псаломщицей я поехал за город читать Псалтирь по благочестивой новопреставленной девице Пелагеи. С вечера, выпив стакан чаю, сразу приступил к чтению Псалтири, а псаломщица легла отдохнуть в соседней комнате. Долго я читал Псалтирь, потом прочёл акафист по усопшим, при этом усердно молился об их упокоении, вспоминая всех поименно. Спать не хотелось. В четыре часа утра проснулась псаломщица и стала читать Псалтирь, а я, не раздеваясь, прилег на скамейке. Оставалось мало времени, надо было ехать на работу. И вот в тонком сне вижу видение: молодые и старые, калеки и здоровые, и все смотрят на окно и кланяются мне. Среди них была и новопреставленная Пелагея. И я понял, что это были усопшие.
И еще добавлю интересную мысль, которая подтвердит что данная Вселенская Родительская суббота и наше особое поминовение усопших – это к тому же еще серьезное укрепление перед постом.
http://proboga.com/blogi/2013-02-03-18-21-13.html
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"У св. Николая Кавасилы (XIV век) мы читаем, что совершение Евхаристии весьма радостно для тех усопших, о ком вспоминают во время святой службы. Что ж из того, спрашивает св. Николай, что усопшие не имеют ног или рта и не могут причащаться осязаемо? «От чего же зависит освящение наше, от того ли, что мы имеем тело, что приходим ногами к Евхаристии, что берем руками Святые Дары, что принимаем их устами, что едим и пьем? Нет, ибо многие, у которых все это было и которые таким образом приступали к таинствам, не получили от того никакой пользы и отошли, подвергшись большему злу».
И далее святой отец спрашивает: «Так что же бывает причиною освящения для освящаемых? И чего требует от нас Христос? Это чистота души, любовь к Богу, вера, желание Таинства, ревность к причащению, горячее усердие и то, чтобы мы приходили с жаждою». Но, как мы знаем, это все принадлежит не телу, но душе. И, значит, душа, разлучившаяся с телом, также может воспринимать Святое Таинство. «Посему, — пишет св. Николай Кавасила, — если души имеют готовность и расположенность к Таинству, а Господь, Который освятил и совершил его, всегда желает освящать и хочет всякий раз преподавать Самого Себя; то что может воспрепятствовать приобщению? Очевидно, ничто. ... Посему нет ничего необыкновенного в том, что Христос отрешившимся от тела душам, которых не мог обвинить ни в одном из подобных недостатков, преподает эту трапезу. Необыкновенно и чудно то, что человек тленный ест Тело нетленное. А что душа — существо бессмертное — приобщается соответственнейшим ей образом того, что бессмертно, — что в этом удивительного?»http://www.orthodoxy.com.ua/pominovenie.html#_Toc207178066
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"..Лилия Лучиц:
На мою жизнь вместе со мной смотрели мои умершие родственники и знакомые. Они стояли рядом со мной и сзади меня. И каждый меня укорял, тихо так говорил: «Ты меня не вспоминала, и меня не вспоминала». Они по очереди говорили, не перебивая друг друга. Один, второй, третий, не кричали, а тихонько: «Ты меня не вспоминала, почему ты меня не вспоминала?» Я слушала их голоса, и чувство жалости тогда у меня появилось. А как было стыдно! Стыдно, что не вспоминала их. Я тогда всем пообещала: буду всех-всех вас вспоминать! И сейчас всегда, когда в церковь хожу, поминаю умерших. Я почувствовала там, что ушедшим родственникам надо, чтобы их вспоминали здесь, на земле, чтобы ходили в церковь и записочки подавали, свечечки ставили, не забывали. Им там от этого легче, независимо от того, умер человек 20 лет назад или 30, для них это важно. Они ждут этого. И еще я поняла там, что умершего можно на земле вымолить, если даже он там он за грехи страдает. Его можно вымолить!
Владыка Феодосий:
Этот факт из посмертного опыта Лилии очень значимый и очень полезный для каждого человека. У святых отцов есть высказывание: «молись усердно за живых, но, прежде всего, поминай умерших». То есть молитва за отшедших должна стоять на первом месте. И то, что рассказывает Лилия о встрече с умершими, действительно, подтверждает истину Божию, что у душ, которые ушли в вечность, нет безысходности, у них есть надежда выйти из того, может, даже плачевного состояния, в котором они находятся, посредством Церкви, посредством молитвы. Вызывают умиление ее слова о том, что отшедшие в мир иной знакомые и родственники упрекали ее, вопрошая: «Почему ты нас забыла, почему ты нас не вспоминала?» Ибо они живут нашей молитвой, живут молитвой Церкви. Я вспоминаю родительские субботы, когда я учился в Московской духовной академии. Это, действительно, были особые дни. Все мы - 700 учащихся и 100 преподавателей - в этот день приходили в академический храм, чтобы вспомнить ушедших в тот мир. Даже лекции отменялись. А однажды, как раз в родительскую субботу, моему однокурснику архимандриту Иосифу, с которым мы жили в одной комнате, приснился сон. Он просыпается и говорит: «Ты знаешь, что мне приснилось в эту ночь? Мы все приходим в храм - а там сотни, тысячи людей, и мы всем им даем пищу». Разные образы, разные моменты, но суть одна и та же: умершие очень нуждаются в нашей молитве. Наша молитва за усопших - это пища для них, они этой пищей живут. Более того, это не только пища, но и средство улучшить свое загробное состояние. .."
Эта статья была опубликована в белорусской газете «Церковное слово» №43 за 2007 год. http://www.memoriam.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=8829
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ИЗ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ СХИАРХИМАНДРИТА ГАВРИИЛА, СТАРЦА СПАСО-ЕЛИАЗАРОВОЙ ПУСТЫНИ
Описываемые события и видения относятся ко времени тяжелой болезни, на пять лет приковавшей о. Гавриила к постели, в которой он временами находился на грани смерти. Выло это, вероятно, в 1892 или 1893 году.
В это время он был еще слаб и все еще продолжал умирать три-четыре раза в день. Но страх смерти начал растворяться уже надеждой на Божие милосердие, ибо батюшка чувствовал любовь Божию к себе, видел ее во всем, и сам в себе чувствовал любовь к Богу. Но, готовясь к смерти, батюшка опасался того, как бы не отлучила она от этой любви к Богу, как бы новость впечатлений при исходе души не развлекла ум и не устрашила его... Поэтому, имея дерзновение к Богу по любви к Нему, он стал просить у Бога показать ему, как душа исходит из тела. И исполнилось слово пророка: «Волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит» (Пс. 144, 19); однажды, действительно, душа батюшки вышла из тела, и тело лежало бездыханным, мертвым.
«И я, — вспоминал батюшка, — смотрел на него, как на постороннее, как на обычного мертвеца. Присутствовавшие в келлии говорили: «Отмаялся старец... кончился». Чистая же душа батюшки в это время, хранимая особым Промыслом Божиим, не видела ужасных бесов, а видела лишь Ангелов Божиих. Батюшка не говорил ничего. Говорил только, что душа от единого движения воли и мысли тотчас переносилась в то место, куда желала», и что свободы движений ее не стесняли никакие материальные предметы на земле (например, стены дома), — они казались какими-то прозрачными или несуществующими, хотя и сохраняли свой вид и очертания. Не сообщил также батюшка и того, где именно витала душа его в эти минуты... Но заканчивал он свой рассказ так: «При виде мертвого, бездыханного тела жаль стало моей душе своего тела... Я стал обнимать его, чтобы согреть и воскресить; стал дуть в уста тела и слышу: в устах моих шум, как бы ветерок... — и я опять стал одним человеком — в теле, и опять уже болел, по-старому, как прежде...».
Господь же в милости Своей шел навстречу жаждущей его душе и Сам утешал ее неизреченными утешениями в молитве, видениях и созерцаниях. Эти видения тоже соответствовали желанию батюшки приготовить себя к достойному переходу в вечность.
Так однажды батюшка видит, что его несут по пространству какой-то прекрасной равнины к полдню, на солнечную сторону. Тепло ему чувствовалось и хорошо... Приблизились к высокой горе. На горе стояла какая-то поразительно красивая постройка, как бы из разноцветных стекол или прозрачного хрусталя, и вся блестит и переливается на солнце разными цветами радуги, а воздух чем ближе к горе, тем приятнее; чувствовалось даже что-то питающее в этом воздухе, какое-то неземное насыщение от него.
Вот и самый город. В нем все здания тоже светятся, горят, переливаются цветами и прозрачны, как хрусталь, и все чудной красоты. Кругом же — множество дивных цветов, видимо-невидимо, и множество пальмовидных деревьев, всевозможных сортов и красоты, и конца им не видно...
Тут батюшка шел уже сам, а навстречу ему выходили хоры певчих, их целые миллионы, и пели все так сладко, так упоительно; и все они были как бы одних лет — так лет около тридцати трех, не более, — и все очень чистые, светлые.
У батюшки в руках был кошелек с серебряными деньгами, и он хотел было отблагодарить ими певчих, но ему сказали: «В нашей обители не принято это делать. ..».
Затем кто-то батюшке сказал, что скоро придет епископ и определит келлию для помещения батюшки. Действительно, пришел и епископ и указал батюшке две прекрасных келлии. «Это для тебя, — говорит, — приготовлены». В то же время стали собираться схимники-старцы. Первый из них, среднего роста, с клинообразной седой бородой, спрашивает батюшку: «Что ти есть имя, брате?». — «Иеросхимонах Гавриил грешный...» — «Христос посреди нас! Спасайся и молись! Схимник — очень молодой». Батюшка ответил: «Архиепископ разрешил постричь, — меня постригли в схиму». «Да, — говорит схимник, — архиерей любит тебя».
Этого старца батюшка видел очень ясно, как днем. Потом стали подходить другие схимники, но уже менее ясные, а последние были, как тени. После всех подошел эконом и сказал батюшке: «Вот видишь, какие у тебя будут келлии. Но пока придется тебе подождать. Ты будешь помещаться в других келлиях. Ты принят — живи! Тебе здесь хорошо будет. Пиши всем, кому знаешь. Пиши все, что видел здесь».
На этом видение кончилось...
Впечатление от описанного видения было, видимо, очень сильное, по крайней мере, батюшка сам говорил, что он стал потом часто задумываться о горней обители райской, о красоте ее, и загорелось сердце его желанием быть там. Может быть, именно в ответ на это желание Господь сподобил батюшку нового видения, в котором заключалось и объяснение: почему ему надо еще жить в теле, ва земле. Видение это батюшка описывал так:
«Вижу я нашу Седмиезерную пустынь, что она со всех сторон и на всем пространстве, насколько я мог видеть в ширину и высоту, — по всему воздуху, начиная от земли, окружена рядами умерших. Мне казалось, что покойники стояли, наклонив ко мне головы — как бы чего прося у меня. Выше их, тоже рядами, стояли праведники, и прямо скажу: все воздушное пространство переполнено ими. Тут — преподобные и монашествующие, повыше — мученики и мученицы, тоже рядами; и еще выше — священноиноки, святители, апостолы, пророки... На самой же высоте — огненное, светло-эфирное ласкающее пламя, и взоры всех обращены к нему. Из святых кто-то спросил: « Нужно ли нам взять к себе иеросхимонаха Гавриила?». Вот послышался голос из рядов святительских, и именно святителя Тихона Задонского, голос которого я слышал ясно и видел его самого: «Нет, рано еще! Он обещал молиться об умерших, пусть помолится!». А мне жалко было расставаться с великим множеством святых, но я чувствовал себя недостойным этого...
Многих из представившихся мне покойников я узнал: тут были давно умершие родные мои, о которых я давно уже и забыл. После этого видения я сию же минуту записал все их имена и стал поминать и молиться по силе моей, сколько мог...»
http://scibook.net/religiya-pravoslavie ... 22997.html
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"..После рукоположения мы по желанию Старца (Иосифа Исихаста) служили Божественную литургию каждый день. Он знал, какую пользу литургия приносит всем: и живым, и усопшим. Нам он рассказывал, что во время владычества турок был один священник, который ходил по селам и служил там литургии, поминая на каждой службе множество имен усопших. Однажды его схватил сельский полицейский-турок и запер в тюрьме, сказав: «Ты, отец, — гяур и своими службами возмущаешь народ. Что-то плохое ты затеваешь». В ту же ночь турок увидел во сне сотни людей с палками в руках, которые надвигались на него и строго говорили: «Или ты отпустишь батюшку из тюрьмы, чтобы он служил и поминал нас, или мы сейчас убьем и тебя, и твоих детей». Турок в ужасе проснулся и, хотя была еще ночь, побежал в тюрьму и попросил священника тотчас уйти восвояси." http://pokrov-endov.cerkov.ru/pravoslav ... xirotonii/
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Святитель Иоанн Дамаскин
И после смерти величайшую пользу усопшим приносят совершаемые за них на литургии молитвы и раздаваемые милостыни
Каждый человек, имевший в себе малую закваску добродетелей, но не успевший превратить ее в хлеб, - то есть, несмотря на свое желание, не сделал этого или по лености, или по беспечности, или же потому, что откладывал со дня на день и неожиданно был застигнут и пожат смертью, - не будет забыт праведным Судией и Владыкой. После его смерти Господь побудит его родных, близких и друзей, направит их мысли, привлечет сердца и преклонит души к оказанию ему содействия и помощи. И когда Бог подвигнет их, Владыка коснется сердец их, они поспешат возместить упущения умершего. А тому, кто вел порочную жизнь, сплошь усеянную тернием и исполненную скверн и нечистоты, кто никогда не внимал совести, но с беспечностью и ослеплением погружался в похоти, удовлетворяя всем пожеланиям плоти и нимало не заботясь о душе, чьи мысли были заняты только плотоугодием, и если в таком состоянии его постигла кончина, тому никто не протянет руки. Но так с ним случится, что ему не подаст помощи ни жена, ни дети, ни братья, ни родственники, ни друзья, поскольку Бог не призрит на него.
Кто может исчислить все свидетельства из жизнеописаний святых мучеников и божественных откровений, ясно показывающие, что и после смерти величайшую пользу усопшим приносят совершаемые за них на литургии молитвы и раздаваемые милостыни, ибо ничто, данное взаймы Богу, не погибнет, все возвращается с великим избытком. http://azbukaspaseniya.com/biblioteka/m ... rshih.html
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Преподобный Паисий Святогорец
Молитва об усопших
«Перешёл от смерти в жизнь»
— Геронда, Вам больно?
— А ты как думаешь? Если не доживу до рассвета, значит настанет для меня великий день: не будет ни вечера, ни утра! Солнце оставьте себе!
— Геронда, когда приходит время для человека, духовно подготовленного, оставить этот мир, то как он себя чувствует?
— Откуда мне знать?
— Никто, геронда, никогда Вам не говорил?
«Перешёл от смерти в жизнь», — разве не так ска¬зано? Значит, эта жизнь — смерть, а смерть есть переход к истинной жизни. Следовательно, идёт с радостью к жизни! —
— Геронда, многие святые видели души, когда они оставляют тело. Какой у них вид?
— Они как дети. В иной жизни все будут как ангелы: не будет ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни старух, ни младенцев; все будут одного пола, одного возраста. Поэтому когда кто-то видит души, разлучающиеся с те¬лом, видит их словно маленьких детей. Лицо имеет свои характерные черты, но они как у детей. Когда я жил в келье Честного Креста, то иногда наве¬щал старца Филарета. Это был благочестивый старец, живший в соседней келье. Пятнадцать лет, до тех пор, пока сам не заболел, он ухаживал за своим послушником отцом Варфоломеем, страдавшим болезнью Паркинсона. Когда в последний раз я пришёл к нему в келью, то нашёл его на полу. Уже месяц как он ничего не ел, только пил воду. Лежать он не мог, спал в обуви, сидя, прислонившись к стене. Одежда его прилипла к телу, а обувь была вся мокрая, потому что открылись раны на ногах, и из них выходила сукровица. Но сам он вёл себя так, словно ничего не происходило. «Это тоже, — говорил он, — благословение от Бога». Я поднял его и попросил отца Варфоломея разрешить мне остаться у них на ночь в каливе, чтобы помочь, но он не разрешил. Сказал, чтобы я приходил на другой день. В полночь я молился по чёткам и что же вижу! Вижу старца Филарета со светлым лицом, возрастом примерно лет двенадцати, восходящим на Небеса в небесном свете. И я понял, что он преставился.
— Геронда, первые сорок дней после преставления нужно больше молиться об усопшем?
Суд. — Да, потому что душа беспокоится, не зная, какой её ожидает
Я здесь возле гостиницы встретил как-то одну старую женщину, которая хотела взять у меня благословение. Я тоже поцеловал у неё руку, потому что увидел благодать Божию в этой душе. Скоро она стала монахиней. Когда она преставилась, я был здесь и благоговейно приложил¬ся к её останкам. Потом со мной произошли два случая. Один здесь, в исихастирии, а другой у меня в каливе. Первый произошёл через семь дней после кончины этой монахини. Я увидел её душу, она была как ангелочек, похожа на девочку двенадцати лет и вся светилась. Второй раз она явилась мне во сне, сделала с признательностью земной поклон и поблагодарила за мои о ней молитвы. Это было очень трогательно, и я чувствовал большую радость. Когда я хотел отметить дату, то увидел, что прошло сорок дней с момента её преставления. Душа эта отличалась большой добротой и сейчас не забывает благодарить.
Будем всегда молиться об усопших
— Геронда, в костнице зажигают лампадку?
— Да, это жертва об усопших. Даже просто свечку поставить за душу почившего уже большая польза. Усопших надо помнить и всегда о них молиться. Не будем забывать молиться об их душах, дабы обрели упокоение. Я каждый раз, когда у меня в каливе бывает литургия, служку панихиду и обо всех почивших, имена которых не поминались. На Афоне в монастырях вечером в пятницу служат краткую панихиду по усопшим с коливом, а в субботу утром служат утреню в кафоликоне и литургию в кладбищенской церкви. Там, на кладбище, мы слагаем оружие. И из этого «дома» отправимся в другой.
— Геронда, как молиться об усопших?
— Говори в общем: «Боже, упокой души усопших раб Твоих», — и если придёт тебе на ум имя кого-нибудь из почивших или случится, что умрёт кто-либо из знакомых или незнакомых и ты об этом узнаёшь, то помяни и эту душу в той же молитве.
Хорошо сначала поминать почивших, имеющих большую нужду, затем тех, у кого нужда меньше, и под конец знакомых. Я, хотя никогда не думаю о родственниках, если вдруг из-за усталости или по отсутствию времени не помолюсь об усопших, то вижу потом во сне своих роди¬телей. Потому что когда я молюсь вообще об усопших, то и они получают помощь и радуются, а если не молюсь, то лишаются этого утешения. Если наши ничтожные молитвы приносят бедным усопшим помощь, тогда с нас, монахов, если мы о них не молимся, нужно с живых содрать кожу и посыпать солью.
Усопшим нужна молитва
— Геронда, на службе я больше молюсь о себе. Даже когда читаются непорочны об усопших, я часто продолжаю молитву о себе.
— Что, всё только для себя самой хочешь? Почившим нужна наша молитва, потому что сами они ничего не могут для себя сделать, а мы можем.
Жил на Афоне некто дядя Янис, он везде ходил и говорил: «Есть какая работа? Давай, какую тебе работу надо сделать?» Он был такой добрый, что отцы говорили, что¬бы он стал монахом. А он отвечал; «Нет, нет, только молитесь обо мне, не представляете, что я был за человек и что творил на войне»! Как-то он мне помогал делать аналой и сказал: «Молись обо мне, потому что я большой грешник». Потом я потерял его из виду. Спустя приличное вре¬мя пришёл ко мне один отец и сказал: «Дядя Янис почил. Он являлся мне два раза, отправил к тебе сказать, чтобы ты поминал его об упокоении». Что же произошло? Дядя Янис пошёл в один монастырь помогать монахам. Когда пришло время умирать, он сказал иеромонаху, который нёс послушание на кладбище: «Брат, я большой грешник. Пожалуйста, служи на моей могиле каждый день краткую панихиду». И тот на самом деле каждый вечер ходил и служил панихиду на могиле дяди Яниса. Но через некоторое время ему дали послушание в архондарике. Иеромонах, когда помнил, а когда забывал служить панихиду. Однажды ночью ему во сне явился дядя Янис и сказал: «Пожалуйста, не забывай меня. Если не можешь сам служить по мне панихиду, то сходи к отцу Паисию и скажи ему, что я умер, потому что он каждый день меня поминает, но поминает о здравии и молится, чтобы я покаялся. А я теперь не могу покаяться».
Усопшим молитва нужна больше, чем живым, потому что для живых ещё есть надежда покаяния. И Бог хочет, чтобы были люди, которые просят Его об усопших, потому что окончательный Суд ещё не произошёл. На войне один тяжелораненый попросил у священника воды, а тот не дал. Проявил равнодушие, хотя во фляжке у него было немного воды. Вскоре раненый умер, и священник, как только осознал свою ошибку, впал в отчаяние. Постоянно поминал того человека Он пришёл ко мне в каливу и рассказал о своей беде. На самом деле это был отзывчивый человек, но сам не понял, как всё случилось. Бог попустил этому произойти, ненадолго отнял Свою благодать, потому что раненому очень нужна была молитва. Если бы священник дал ему воды, то скоро забыл бы о раненом, а теперь его мучила совесть, и он постоянно о нём молился.
Усопшие - это подсудимые, рабы
— Геронда, какую пользу получают почившие от наших молитв?
— Скажу тебе один пример. Если бы как-нибудь ты нашла меня в подвале и сказала бы игуменье: «Жалко человека, давайте переведём его на верхний этаж, чтобы он, пока живёт, видел солнце». Как думаешь, игуменья исполнила бы это?
— Конечно, исполнила бы, геронда.
— Ну вот, если игуменья сделает, то неужели Бог не подаст облегчения почившим, когда мы Его просим? Разве не переведёт в темницу с лучшими условиями содержания или даже в отдельную квартиру?
В молодости я знал одну старушку, которая в противоположность своей дочери, очень щедрой и милостивой женщине, была очень скупой. Только со мной она не была скупа, потому что очень меня любила. Спустя три года после её кончины — останки ещё не доставали из могилы — в то время, когда я творил молитву, со мной случилось нечто странное. Из всего я понял, что один молодой человек зовёт меня пойти посмотреть на старуху, потому что она меня звала. Он взял меня за руку и привёл к ней на могилу. Поднял плиту и я увидел старушку, которая кричала: «Монах, спаси меня! Монах, спаси меня!» Тело её истлело наполовину и испускало невыносимое зловоние. Мне так было её жалко, что я крепко обнял её и облобызал. Несмотря на очень плохой запах, мне не хотелось от неё отходить, если бы она сама не ушла. Меня очень это удивило. Когда есть настоящая любовь с со¬страданием, то ни гнилая плоть не вызывает отвращения, ни зловоние. Я, когда вижу светскую женщину, наряженную и благоухающую ароматами, чувствую внутреннее отвращение, а с этой бабушкой, несмотря на зловоние, не хотел расставаться, потому что чувствовал к ней сострадание. Удивительные вещи происходят в духовной жизни! У неё была большая нужда в молитве, поэтому Бог устроил, чтобы я увидел её в таком состоянии. Потом я стал молиться об этой душе. Спустя два меся ца я увидел, будто нахожусь в какой-то яме наподобие воронки. Там, к несчастью, было много людей, ужасного вида, чёрных, которые страшно мучились. Выше я увидел старушку на светлом облаке; казалось, что она далеко, но на самом деле была близко. Она была словно маленький ребёнок, но со своими чертами лица, и рядом ангел — наверное, её ангел-хранитель — он тёр и мыл ей лицо. Вид у неё был радостный. Я обнял её и почувствовал такую радость, что не передать словами!
Усопшие, это подсудимые, рабы. Порой, когда мне приходит на память одна патриотическая песня, я прилагаю её к усопшим:
Свобода, освободи мою слабую плоть,
Свобода, подари мне голос красивый.
Дай огонь сердцу, которое изнемогло в страданиях,
И я пропою тебе радости песню, как весной соловей.
Пусть песня прозвучит и в глубине порабощённой земли,
Проливая бальзам на душу рабов.
Я прилагаю это и к себе. Разве я не изнемогаю от страданий? Я раб в этой жизни. «Порабощённая земля», под которой в песне подразумеваются порабощённые греки, для меня — усопшие, которые находятся в плену, и я прошу Многоблагоутробного Бога, чтобы Он «пролил бальзам» на их души. http://azbukaspaseniya.com/biblioteka/m ... rshih.html
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Поминовение усопших
Поминовение усопших спасительно как для тех, за кого молятся – это их единственная возможность получить помощь, ведь, только молитвам живым еще на земле людей внимает Господь, — так и для самих молящихся. Ведь это дело угодное Господу, чтобы мы творили добро ближнему своему, тем более, находящемуся в аду, когда сам себе он уже ничем помочь не может! Такие люди становятся близкими, своими Богу, Его соработниками в деле спасения грешников. Ведь, как говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец (1924-1994): «Молясь за усопших, мы даем Богу «право» на вмешательство». И далее он говорит, что «в большее «умиление» Бога приводят наши молитвы об усопших, чем о живых. Поэтому наша Церковь и установила освящение заупокойного колива, заупокойные службы, панихиды. Заупокойные службы – это самый лучший адвокат о душах усопших. Заупокойные службы обладают такой силой, что могут даже вывести душу из ада».
За годы советской власти сколько грешных душ сошло во ад, не имевших на земле, даже, возможности для покаяния. Церкви, монастыри безбожники разрушили, приходы закрыли, монахов, священников расстреляли или сослали на каторгу. Но, самое страшное, они растоптали веру в душах людских, подорвали доверие к священству, ко всему институту Церкви; сами смеялись над верой в Бога, глумились над ней, и людей так учили. Люди остались в жизни своей без Бога; их так далеко успели увести с пути истинного, что они уже не верили ни в Бога, ни в дьявола, ни в жизнь вечную, ни в воздаяние за гробом праведным и грешным, ни в Рай, ни в ад. И, соответственно, полились широкой рекой души людские в преисподнюю после своей смерти, — в ад, в муки вечные…
Задумаемся о наших сродниках, томящихся в аду и ждущих помощи с земли. Ведь, окончательная участь их посмертная еще не решена: до Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, — когда все предстанут пред Ним, отдавшим жизнь Свою за саму возможность покаяния и жизни вечной для всех людей, на Страшный Суд, — им еще можно помочь, упросить Господа помиловать их, загладить грехи их милостынею, церковным поминовением на Божественной Литургии (безкровная жертва), заказными молебнами (панихида), чтением Псалтири за усопших и т.д. Кто их вымолит, если мы, живущие на земле, будем проводить свою жизнь безпечно, легкомысленно, сжигая драгоценное время, отпущенное нам для покаяния и познания Бога, — через молитву, Причастие, чтение Святого Писания, жизни по заповедям, — в праздности и в безконечной суете? А по смерти своей, ведя такую жизнь, и сами окажемся в том же безотрадном положении – глаза духовные откроются сразу же, но, к сожалению, — поздно!
Старец Паисий Святогорец на вопрос «когда человек умирает, то он сразу же понимает, в каком состоянии находится?» отвечает: «Да, он приходит в себя и задает себе вопрос: «Что же я натворил?». Но – «файда йок» (Турецкое выражение, которое значит «нет смысла», «бессмысленно») – то есть в том, что он задает себе такой вопрос, ему уже нет пользы. К примеру, пьяный, убив свою мать, смеется, распевает песенки, потому что не понимает, что наделал. А когда хмель выветривается из головы, он начинает плакать, рыдать, спрашивать себя: «Что же я натворил?» То же самое происходит и с теми, кто живет греховно. Эти люди подобны пьяным. Они не понимают, что делают, не чувствуют своей вины. Однако когда они умирают, из их головы выветривается (земной) хмель и они приходят в себя. У них открываются душевные очи, и они осознают свою вину, потому что душа, выйдя из тела, движется, видит, ощущает все с непостижимой скоростью…
Они приходят в чувство и просят помощи, однако помочь себе уже не могут. Те, кто находится в аду, хотели бы от Христа только одного: чтобы Он дал им пять минут земной жизни, чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, имеем запас времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от нас. Поэтому мы обязаны помогать им своей молитвой.
Помысл говорит мне, что только десять процентов осужденных усопших находятся в состоянии демоническом и, будучи в аду, хулят Бога, подобно тому как это делают демоны. Эти души не только не просят помощи, но и не приемлют ее. Да и зачем им помощь? Что может сделать для них Бог?.. Однако другие осужденные в аду – те, у кого есть немного любочестия, ощущают свою вину, каются и страдают за свои грехи. Они взывают о помощи и получают существенную помощь от молитв верующих. То есть сейчас Бог дает этим осужденным людям благоприятную возможность получать помощь до тех пор, пока не наступит Второе Пришествие».
Живя на земле, мы очень часто забываем (или не знаем), что время милосердия Божьего на земле только, и заключается оно в Его долготерпении грешников и всепрощении их при покаянии на исповеди, и при перемене жизни грешной на жизнь праведную. После смерти – время праведного Суда Божьего и воздаяния!
Мы должны осознать, что участь посмертная нашей души и всех наших сродников (до третьего и четвертого рода и далее) в наших руках – мы должны с болью молиться за них; сердцем прочувствовать те муки их, не имеющие конца, представить себе их ужасное положение, в котором томятся сейчас их души вечные, и молиться, молиться к милосердному Господу, проливать пред Ним свои горячие слезы за маму (сестру, дочь, бабушку…), — Бог милостив, Он слышит нас, и Он не хочет смерти грешника…
Согласно чину, данному нам Киевским митрополитом Петром Могилой, за упокоение умерших наших сродников по плоти следует прочитать 20 раз всю Псалтирь, на каждой Славе поминая все имена сродников, которые мы знаем, а в конце добавлять «и всех сродников по плоти». Об этом же пишут и говорят и другие Святые отцы и старцы. Старец Паисий Святогорец советует набрать побольше имен для такого поминовения. «Зачем поезду ехать в такую даль только с одним пассажиром?» — говорит он.
Нет возможности самим прочитать (хотя это более спасительно для нашей души, — само чтение псалмов перерождает душу читающего, ставит ее пред Богом, прогоняет от нее врагов ее видимых и невидимых), то заказать чин чтения Псалтири по усопшим сродникам в монастыре. Нужно не забывать подавать за них милостыню, в дни их рождения и смерти, а также в общецерковные дни поминовения усопших стараться заказывать панихиды, молиться о них в Церкви, поминать их всегда в своих утренних и вечерних молитвах с сердечной болью, а не одними только устами. И еще один очень важный момент, открытый нам Господом Богом через Своих святых угодников и через явление душ усопших: никогда нельзя поминать усопших водкой, им от этого только хуже становится, такое «поминовение» лишь увеличивает их страдания в геенском огне, и лишает их ходатайства за них пред Господом Божией Матери, Которая Сама об этом поведала всем нам, через явление одной усопшей девицы своему отцу, который, по незнанию, поминал ее водкой. «Родители этой девицы не жалеют ее! Поминая ее, усердно поят водкой поминальщиков; они не знают, что Я ужасно гневаюсь на тех, которые употребляют водку! Делая поминки с водкой, они лишаются Моего ходатайства перед Богом об облегчении мук поминаемой души!» («Во спасение души. Правила, примеры и наставления молящимся». Владимир, Собор, 2010, с.81).
КутьяКутя (коливо), выпечка, пирожки (желательно своими руками – Бог видит наше старание, и обязательно воздаст за него), хлеб, фрукты, овощи, растительное масло, мука, крупы – вот те продукты, которыми лучше всего поминать наших усопших близких и родных.
Вымолив их из ада, избавимся и сами от многих бед, проблем и болезней, во-первых, потому что замолим родовые грехи, тяжким бременем лежащих на наших душах, а во-вторых, и сами укрепимся в вере, и сподобимся Божьей Благодати за такое Богоугодное дело! «Бог ждет от нас сейчас молитвы» — говорит старец Паисий Святогорец. Вымаливая других из ада, мы и сами, милостью Божией, в него не попадем…
Игумен Гурий (Чезлов) (1934-2001) считал очень спасительным поминовение усопших. Из воспоминания его духовных чад: «Когда он взялся за это, то враг сильно нападал на него. Больше всего имен погибших он нашел в музее г. Вологды. И вот когда он пришел туда переписать имена и встретился с заведующей музеем, то ощутил в ушах такой шум и свист, как на стадионе в самый интересный момент. Он видел заведующую музеем, но не слышал ее. Так враг старался помешать. Это еще раз подтверждает спасительность поминовения усопших.
Набралось около пяти тетрадей и канцелярских книг, в которых имена располагались в несколько столбцов на каждой странице. Отец Гурий и нам поручал читать их. Он учил нас: «Когда мало времени, то можно поминать по три имени первых в столбце и добавлять «и всех». И так каждый столбец имен по порядку до конца тетради. Тогда остальных помянет Ангел».
Можно только догадываться о том, сколько усилий и молитв ему стоили эти тетради. Он говорил: «Наберите себе побольше списки имен усопших и поминайте их чаще. Это круговорот: ты вымаливаешь усопших, а они – тебя». Спасительная ценность поминовения усопших подтверждается многими Святыми, в том числе Афонскими. Тем самым мы исполняем главную заповедь Божию: «Возлюби ближнего как самого себя». А, избавляя усопших от вечных мук, и себя избавляем от них. И особенно важно поминать их за обедом (перед сладким)».
Старец Серафим Вырицкий (1866-1949) говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше – от родителей и прародителей наших, поэтому часть их грехов переходит к нам. Вот мы и должны молиться о наших родителях и прародителях и на исповедях приносить покаяние за всех них. Они ждут нашей молитвы и так радуются, когда мы молимся о них; а те, кто уже находится в Царстве Небесном, помогают нам.
Святитель Феофан Затворник (1815-1894) в одном из писем пишет: «Отшедшие живы, и общение у нас с ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным, или другим; так молимся и об отшедших, не доискиваясь, причислены ли они к праведным или грешным. Это долг любви братской. Пока последним судом не разделены верующие, все они – и живые, и умершие – единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны относиться, как члены одного тела: в духе доброхотства и любительного общения, и живые, и умершие – не разграничиваясь пополам умиранием. Говорят: «Участь их решена»… Участь отшедших не считается решенною до всеобщего суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденными окончательно; и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие Божие. Усопшие не вдруг свыкаются с новою жизнию. Даже и у святых некое время держится земляность. Пока-то она выветрится, требуется время большее или меньшее, судя по степени земляности и привязанности к земному…»
Старец Арсений (Минин) (1823-1879): «Поминовение для душ почивших о Господе всего необходимее. Напрасно иные воздвигают дорогие памятники – это ни малейшей пользы не принесет. Поминовение же и милостыня – это два крыла, на коих душа возносится к Господу.
О внезапно умерших, не сподобившихся христианского напутствия, надобно усиливать молитвы, и церковные, и домашние, и по возможности подавать милостыню, чем самым и восполнится их недостаток, по безграничному милосердию Божию».
Старец Паисий Святогорец (1924-1994): «…В жизни земной друг царя может походатайствовать перед ним, чтобы помочь какому-то осужденному. Подобно этому, если человек «друг» Бога, то он может походатайствовать своей молитвой перед Богом и исходатайствовать осужденным усопшим перевод из одной «темницы» в другую – в лучшую, из одной «камеры» в другую, более удобную. Он даже может исходатайствовать им перевод из «камеры» в какую-нибудь «комнату» или «квартиру».
Подобно тому как, навещая заключенных, мы приносим им прохладительные напитки и тому подобное и облегчаем тем самым им страдания, так же мы облегчаем страдания усопших молитвами и милостынями, которые совершаем об упокоении их душ. Молитвы живых об усопших и совершаемые об их упокоении службы – это последняя возможность получить помощь, которую дает усопшим Бог – до Второго Пришествия. После конечного Суда возможности получить помощь у них уже не будет…
Полезнее, чем все поминовения и заупокойные службы, которые мы можем совершить за усопших, будет наша внимательная жизнь, та борьба, которую мы совершаем ради того, чтобы отсечь свои недостатки и очистить душу. Ведь результатом нашей свободы от вещей материальных и от душевных страстей будет не только то, что сами мы почувствуем облегчение. Облегчение получат и усопшие праотцы всего нашего рода. Усопшие испытывают радость, если их потомок живет с Богом. Если мы не находимся в добром духовном состоянии, то наши усопшие родители, дед и прадед, все наши предки страдают… Однако, если мы находимся в добром духовном устроении, они радуются, потому что были сотрудниками Бога в нашем рождении и Бог некоторым образом обязан им помочь. То есть усопшим доставит радость, если мы предпримем подвиг и постараемся благоугодить Богу своей жизнью. Поступая так, мы встретимся с нашими усопшими в Раю, и все вместе будем жить в жизни вечной».
Хочется еще привести несколько свидетельств о загробных мучениях душ нераскаянных грешников, открытых нам Господом для нашего вразумления, да имея страх Божий и память смертную, боясь попасть в гиену, минуем ее.
«Была там тьма и огнь, ко мне подбежали бесы с хартиями и показывали все мои худые дела, и говорили: «Вот мы те, что ты нам служила на земле». И я сама читала свои дела, они написаны крупными буквами, и я ужаснулась своих дел. У бесов вылетает огонь из их рта, они стали бить меня по голове, и впивались в меня огненные искры. Я стала кричать от нестерпимой боли, но, увы, только мне послышались слабые стоны, как бы цыплят, они говорили: «Пить, пить»; а когда просияет огонь, тогда я вижу их всех, они страшные худые, шеи вытянуты, глаза выпуклые, и говорят они мне: «Вот и ты пришла к нам, подруга, будешь теперь жить с нами, ты и мы жили на земле и никого не любили, ни служителей Божиих, ни бедных, а только блудили и гордились, Бога хулили, слушали богоотступников, а православных пастырей поносили, и никогда не каялись…
…Когда я была в аде, то мне давали есть червей всяких, живых и дохлых, и разложившихся, и вонючих, а я кричала и говорила, как же я их буду есть, а мне сказали: «Пост не соблюдала, когда жили на земле, разве ты мясо ела? Не мясо ты ела, а червей; посты не соблюдала, за это ешь червей здесь», а вместо молока давали всяких пресмыкающихся, гадов и всяких жаб…
…Я очень сильно испугалась и затрепетала от ужаса, мне показалось, что я век уже нахожусь там, и мне стало очень тяжело, а они продолжают: «Ты будешь с нами жить и мучиться во веки, как и мы».
Потом появилась Матерь Божия и стало светло, бесы все попадали, а души все обратились к Божией Матери: «Царица Небесная, не остави нас здесь». Одни говорят: «Я столько-то страдаю». Другие: «А я столько-то страдаю». А третья говорит: «А я столько-то страдаю, водички нет ни капли». А жара невыносимая, а сами проливают горючие слезы. И Матерь Божия очень плакала и говорила им: «На земле жили, тогда Меня не призывали и не просили помощи, и не каялись Сыну Моему и Богу вашему, и Я теперь не могу вам помочь. Я не могу преступить волю Сына Моего, а Сын не может преступить волю Отца Своего Небесного и потому не могу Я вам помочь и ходатая за вас нет. Я помилую только тех страждущих в аде, за которых Церковь молится, и сродники молятся за своих сродников, и …которые творили добрые дела, и заслуживали милость, живя на земле» («Во спасение души. Правила, примеры и наставления молящимся». Владимир, Собор, 2010, с.111-112).
поминовение усопших 1О слезной мольбе к Господу несчастных, мучающихся в аду, душ о вразумлении своих родственников, живущих безпечно и не молящихся о них, свидетельствует следующий рассказ:
«…Тогда Господь сказал: — Мы продолжим твое путешествие.
Мы пошли дальше. Зашли в такое место, что сильный огонь жжет людей. И люди встают и падают, падают и встают, встают и падают. Жарко. И когда им жарко, они выбегают на снег. А тут мороз сильный, градусов двести. Они намерзнут и опять идут в огонь. Опять — встают и падают и опять идут на мороз. Так они будут мучиться вечно, безконечно, и мучениям их не будет конца. Молитвы туда не доходят. Никакие. Пошли мы дальше. Господь сказал: — Веду тебя, где люди мучаются и страдают. Там лежат вниз лицом в грязь, одна левая рука под ними, правая – поднята. Лежат они и плачут:
«Господи, вразуми наших сродников, чтоб они за нас помолились. Если не так, то пошли их в какую-нибудь страну, чтоб они нашли человека, чтоб человек научил их, как за нас помолиться. Господи, если не так, то возьми у них самого дорогого, любимого человека, которого они любят и жалеют, и они будут его поминать – и нас помянут. Господи, если не так, если они ничего не делают для нас, то накажи их пожаром, все у них сожги, истреби или накажи их ворами, чтоб все у них взяли и предали исходу».
Господь сказал: — Чадо, как мучаются люди и как просят Бога и Пречистую Матерь и никто их не слышит, и сродники за них не молятся, и они просят наказания родственникам.
Пошли мы дальше. Господь сказал: — Пойдем, Я тебе покажу, где людей ест червь… И там двухрогий червь и людей точит. Дальше пошли, где люди подвешены за руки, и за ноги, и за глаза… Я спросила: — За что, Господи, люди страдают? – За зависть, за ненависть, за жадность, за скупость, и за них никто не молится, им очень трудно. Господь сказал: — Пойдем, Я тебе покажу, где пропасть и бездна, где люди никогда не выйдут, земля трясется, и люди мучаются, мучениям их не будет конца.
Страшно сказать, что я все время была с Господом в аду и я все время плакала и жалко мне было этих людей. Господь сказал: — Не плачь. Они Меня не знали и Я их не знаю. Они Меня не просили и отверглись от Меня.
Они не молились Мне и Матерь Мою не чтили, праздники не чтили, работали в праздники. Сейчас они мучаются в геенне огненной. Они мятутся в озере огненном». («Во спасение души. Правила, примеры и наставления молящимся». Владимир, Собор, 2010, с.112-113). https://nasledie77.wordpress.com/2013/0 ... %B8%D1%85/
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Прп. Парфений Киевский:
"Однажды, в продолжение сорока дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапно спадает огонь с небес, попаляет терние, покрывающее поле, и поле остается чистым. Недоумевая об этом видении, я слышу голос: терние, покрывающее поле - грехи благотворившей тебе души; огонь, попаливший его - Слово Божие, тобою за нее читаемое".
Старец схиигумен Савва особенно любил молиться за усопших. И расскажу интересный случай в этой связи из жизни старца:
Однажды вместе с псаломщицей я поехал за город читать Псалтирь по благочестивой новопреставленной девице Пелагеи. С вечера, выпив стакан чаю, сразу приступил к чтению Псалтири, а псаломщица легла отдохнуть в соседней комнате. Долго я читал Псалтирь, потом прочёл акафист по усопшим, при этом усердно молился об их упокоении, вспоминая всех поименно. Спать не хотелось. В четыре часа утра проснулась псаломщица и стала читать Псалтирь, а я, не раздеваясь, прилег на скамейке. Оставалось мало времени, надо было ехать на работу. И вот в тонком сне вижу видение: молодые и старые, калеки и здоровые, и все смотрят на окно и кланяются мне. Среди них была и новопреставленная Пелагея. И я понял, что это были усопшие.
И еще добавлю интересную мысль, которая подтвердит что данная Вселенская Родительская суббота и наше особое поминовение усопших – это к тому же еще серьезное укрепление перед постом.
http://proboga.com/blogi/2013-02-03-18-21-13.html
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"У св. Николая Кавасилы (XIV век) мы читаем, что совершение Евхаристии весьма радостно для тех усопших, о ком вспоминают во время святой службы. Что ж из того, спрашивает св. Николай, что усопшие не имеют ног или рта и не могут причащаться осязаемо? «От чего же зависит освящение наше, от того ли, что мы имеем тело, что приходим ногами к Евхаристии, что берем руками Святые Дары, что принимаем их устами, что едим и пьем? Нет, ибо многие, у которых все это было и которые таким образом приступали к таинствам, не получили от того никакой пользы и отошли, подвергшись большему злу».
И далее святой отец спрашивает: «Так что же бывает причиною освящения для освящаемых? И чего требует от нас Христос? Это чистота души, любовь к Богу, вера, желание Таинства, ревность к причащению, горячее усердие и то, чтобы мы приходили с жаждою». Но, как мы знаем, это все принадлежит не телу, но душе. И, значит, душа, разлучившаяся с телом, также может воспринимать Святое Таинство. «Посему, — пишет св. Николай Кавасила, — если души имеют готовность и расположенность к Таинству, а Господь, Который освятил и совершил его, всегда желает освящать и хочет всякий раз преподавать Самого Себя; то что может воспрепятствовать приобщению? Очевидно, ничто. ... Посему нет ничего необыкновенного в том, что Христос отрешившимся от тела душам, которых не мог обвинить ни в одном из подобных недостатков, преподает эту трапезу. Необыкновенно и чудно то, что человек тленный ест Тело нетленное. А что душа — существо бессмертное — приобщается соответственнейшим ей образом того, что бессмертно, — что в этом удивительного?»http://www.orthodoxy.com.ua/pominovenie.html#_Toc207178066
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"..Лилия Лучиц:
На мою жизнь вместе со мной смотрели мои умершие родственники и знакомые. Они стояли рядом со мной и сзади меня. И каждый меня укорял, тихо так говорил: «Ты меня не вспоминала, и меня не вспоминала». Они по очереди говорили, не перебивая друг друга. Один, второй, третий, не кричали, а тихонько: «Ты меня не вспоминала, почему ты меня не вспоминала?» Я слушала их голоса, и чувство жалости тогда у меня появилось. А как было стыдно! Стыдно, что не вспоминала их. Я тогда всем пообещала: буду всех-всех вас вспоминать! И сейчас всегда, когда в церковь хожу, поминаю умерших. Я почувствовала там, что ушедшим родственникам надо, чтобы их вспоминали здесь, на земле, чтобы ходили в церковь и записочки подавали, свечечки ставили, не забывали. Им там от этого легче, независимо от того, умер человек 20 лет назад или 30, для них это важно. Они ждут этого. И еще я поняла там, что умершего можно на земле вымолить, если даже он там он за грехи страдает. Его можно вымолить!
Владыка Феодосий:
Этот факт из посмертного опыта Лилии очень значимый и очень полезный для каждого человека. У святых отцов есть высказывание: «молись усердно за живых, но, прежде всего, поминай умерших». То есть молитва за отшедших должна стоять на первом месте. И то, что рассказывает Лилия о встрече с умершими, действительно, подтверждает истину Божию, что у душ, которые ушли в вечность, нет безысходности, у них есть надежда выйти из того, может, даже плачевного состояния, в котором они находятся, посредством Церкви, посредством молитвы. Вызывают умиление ее слова о том, что отшедшие в мир иной знакомые и родственники упрекали ее, вопрошая: «Почему ты нас забыла, почему ты нас не вспоминала?» Ибо они живут нашей молитвой, живут молитвой Церкви. Я вспоминаю родительские субботы, когда я учился в Московской духовной академии. Это, действительно, были особые дни. Все мы - 700 учащихся и 100 преподавателей - в этот день приходили в академический храм, чтобы вспомнить ушедших в тот мир. Даже лекции отменялись. А однажды, как раз в родительскую субботу, моему однокурснику архимандриту Иосифу, с которым мы жили в одной комнате, приснился сон. Он просыпается и говорит: «Ты знаешь, что мне приснилось в эту ночь? Мы все приходим в храм - а там сотни, тысячи людей, и мы всем им даем пищу». Разные образы, разные моменты, но суть одна и та же: умершие очень нуждаются в нашей молитве. Наша молитва за усопших - это пища для них, они этой пищей живут. Более того, это не только пища, но и средство улучшить свое загробное состояние. .."
Эта статья была опубликована в белорусской газете «Церковное слово» №43 за 2007 год. http://www.memoriam.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=8829
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ИЗ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ СХИАРХИМАНДРИТА ГАВРИИЛА, СТАРЦА СПАСО-ЕЛИАЗАРОВОЙ ПУСТЫНИ
Описываемые события и видения относятся ко времени тяжелой болезни, на пять лет приковавшей о. Гавриила к постели, в которой он временами находился на грани смерти. Выло это, вероятно, в 1892 или 1893 году.
В это время он был еще слаб и все еще продолжал умирать три-четыре раза в день. Но страх смерти начал растворяться уже надеждой на Божие милосердие, ибо батюшка чувствовал любовь Божию к себе, видел ее во всем, и сам в себе чувствовал любовь к Богу. Но, готовясь к смерти, батюшка опасался того, как бы не отлучила она от этой любви к Богу, как бы новость впечатлений при исходе души не развлекла ум и не устрашила его... Поэтому, имея дерзновение к Богу по любви к Нему, он стал просить у Бога показать ему, как душа исходит из тела. И исполнилось слово пророка: «Волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит» (Пс. 144, 19); однажды, действительно, душа батюшки вышла из тела, и тело лежало бездыханным, мертвым.
«И я, — вспоминал батюшка, — смотрел на него, как на постороннее, как на обычного мертвеца. Присутствовавшие в келлии говорили: «Отмаялся старец... кончился». Чистая же душа батюшки в это время, хранимая особым Промыслом Божиим, не видела ужасных бесов, а видела лишь Ангелов Божиих. Батюшка не говорил ничего. Говорил только, что душа от единого движения воли и мысли тотчас переносилась в то место, куда желала», и что свободы движений ее не стесняли никакие материальные предметы на земле (например, стены дома), — они казались какими-то прозрачными или несуществующими, хотя и сохраняли свой вид и очертания. Не сообщил также батюшка и того, где именно витала душа его в эти минуты... Но заканчивал он свой рассказ так: «При виде мертвого, бездыханного тела жаль стало моей душе своего тела... Я стал обнимать его, чтобы согреть и воскресить; стал дуть в уста тела и слышу: в устах моих шум, как бы ветерок... — и я опять стал одним человеком — в теле, и опять уже болел, по-старому, как прежде...».
Господь же в милости Своей шел навстречу жаждущей его душе и Сам утешал ее неизреченными утешениями в молитве, видениях и созерцаниях. Эти видения тоже соответствовали желанию батюшки приготовить себя к достойному переходу в вечность.
Так однажды батюшка видит, что его несут по пространству какой-то прекрасной равнины к полдню, на солнечную сторону. Тепло ему чувствовалось и хорошо... Приблизились к высокой горе. На горе стояла какая-то поразительно красивая постройка, как бы из разноцветных стекол или прозрачного хрусталя, и вся блестит и переливается на солнце разными цветами радуги, а воздух чем ближе к горе, тем приятнее; чувствовалось даже что-то питающее в этом воздухе, какое-то неземное насыщение от него.
Вот и самый город. В нем все здания тоже светятся, горят, переливаются цветами и прозрачны, как хрусталь, и все чудной красоты. Кругом же — множество дивных цветов, видимо-невидимо, и множество пальмовидных деревьев, всевозможных сортов и красоты, и конца им не видно...
Тут батюшка шел уже сам, а навстречу ему выходили хоры певчих, их целые миллионы, и пели все так сладко, так упоительно; и все они были как бы одних лет — так лет около тридцати трех, не более, — и все очень чистые, светлые.
У батюшки в руках был кошелек с серебряными деньгами, и он хотел было отблагодарить ими певчих, но ему сказали: «В нашей обители не принято это делать. ..».
Затем кто-то батюшке сказал, что скоро придет епископ и определит келлию для помещения батюшки. Действительно, пришел и епископ и указал батюшке две прекрасных келлии. «Это для тебя, — говорит, — приготовлены». В то же время стали собираться схимники-старцы. Первый из них, среднего роста, с клинообразной седой бородой, спрашивает батюшку: «Что ти есть имя, брате?». — «Иеросхимонах Гавриил грешный...» — «Христос посреди нас! Спасайся и молись! Схимник — очень молодой». Батюшка ответил: «Архиепископ разрешил постричь, — меня постригли в схиму». «Да, — говорит схимник, — архиерей любит тебя».
Этого старца батюшка видел очень ясно, как днем. Потом стали подходить другие схимники, но уже менее ясные, а последние были, как тени. После всех подошел эконом и сказал батюшке: «Вот видишь, какие у тебя будут келлии. Но пока придется тебе подождать. Ты будешь помещаться в других келлиях. Ты принят — живи! Тебе здесь хорошо будет. Пиши всем, кому знаешь. Пиши все, что видел здесь».
На этом видение кончилось...
Впечатление от описанного видения было, видимо, очень сильное, по крайней мере, батюшка сам говорил, что он стал потом часто задумываться о горней обители райской, о красоте ее, и загорелось сердце его желанием быть там. Может быть, именно в ответ на это желание Господь сподобил батюшку нового видения, в котором заключалось и объяснение: почему ему надо еще жить в теле, ва земле. Видение это батюшка описывал так:
«Вижу я нашу Седмиезерную пустынь, что она со всех сторон и на всем пространстве, насколько я мог видеть в ширину и высоту, — по всему воздуху, начиная от земли, окружена рядами умерших. Мне казалось, что покойники стояли, наклонив ко мне головы — как бы чего прося у меня. Выше их, тоже рядами, стояли праведники, и прямо скажу: все воздушное пространство переполнено ими. Тут — преподобные и монашествующие, повыше — мученики и мученицы, тоже рядами; и еще выше — священноиноки, святители, апостолы, пророки... На самой же высоте — огненное, светло-эфирное ласкающее пламя, и взоры всех обращены к нему. Из святых кто-то спросил: « Нужно ли нам взять к себе иеросхимонаха Гавриила?». Вот послышался голос из рядов святительских, и именно святителя Тихона Задонского, голос которого я слышал ясно и видел его самого: «Нет, рано еще! Он обещал молиться об умерших, пусть помолится!». А мне жалко было расставаться с великим множеством святых, но я чувствовал себя недостойным этого...
Многих из представившихся мне покойников я узнал: тут были давно умершие родные мои, о которых я давно уже и забыл. После этого видения я сию же минуту записал все их имена и стал поминать и молиться по силе моей, сколько мог...»
http://scibook.net/religiya-pravoslavie ... 22997.html
………………………………………..
Re: О необходимости поминать усопших
Если мы помним своих умерших, то почему их не нужно поминать?
Re: О необходимости поминать усопших
Вот это пост от DoriNoriOri! По размеру.
Re: О необходимости поминать усопших
ира84 писал(а):Если мы помним своих умерших, то почему их не нужно поминать?
Не все помнят, а поминать нужно.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:00
Re: О необходимости поминать усопших
Сорокоуст об усопших
Преподобный Паисий Святогорец говорил, что самое большое, что мы можем сделать для усопших, это заказать сорокоуст: "Если человек оправдался перед Богом, то во время сорокоуста он должен будет помолиться за нас, таков духовный закон. А если человек застрял на мытарствах, то поминание будет ему как чаша холодной воды, которую дают умирающему от жажды".
Эти слова преподобного Паисия передал старец Афанасий Симонопетритис. https://elitsy.ru/communities/81516/516668/
……………………………….
"..один ныне здравствующий архимандрит рассказывает следующий случай из своей пастырской практики.
«Было это в тяжелые послевоенные годы. Приходит ко мне, настоятелю деревенского храма, заплаканная от горя мать, у которой утонул ее восьмилетний сынишка Миша. И говорит она, что Миша приснился ей и жаловался на холод — был он совсем без одежды. Говорю ей: «А осталась ли какая его одежда?» — «Да, конечно». — «Раздай-ка ее друзьям Мишиным, наверняка им пригодится».
Через несколько дней она говорит мне, что опять видела Мишу во сне: он был одет как раз в ту одежду, которая была отдана его друзьям. Поблагодарил он, но теперь пожаловался на голод. Посоветовал я сделать для деревенских детишек — друзей и знакомых Миши — поминальную трапезу. Как ни трудно в тяжелое время, но что не сделаешь для любимого сынишки! И женщина, чем могла, угостила детей.
В третий раз пришла она. Очень меня благодарила: «Миша во сне говорил, что теперь ему и тепло и сытно, только моих молитв не хватает». Научил я ее молитвам, посоветовал не оставлять и на будущее дела милосердия. Стала она ревностной прихожанкой, всегда готовой откликнуться на просьбы о помощи, по мере сил и возможностей помогала сиротам, нищим и убогим».
http://www.saint-george.ru/recommendati ... pshih.html
…………………………………………..
«..Каменистая дорога поднималась выше. И тут на восточной стороне как бы рассеялись облака, и показалось огромное здание. Массивная дверь приоткрылась, и я увидела двух женщин. Они были чистенько одеты! У одной головной убор, теперь я уже знаю, что монашеский. Она увидела меня и захлопнула дверь. Я стала стучать. Мне ответили: «Слушай голос. Принимаем отмоленную».
На западе, куда показала женщина, я увидела свалку. Старые серые барачные строения, вроде свинарников. Одна дверь открыта. Внутри — огромное количество людей. Стоят вплотную друг к другу Множество лишенных улыбок, усталых, непередаваемо грустных лиц.
И тут я услышала голос. Громкий, необычайно торжественный и монотонный. Он шел как бы с небес, но неба над нами не было — был лишь каменный свод. От этого голоса все дрожало. Люди замерли, подняв головы кверху. Голос назвал имя…
Из барака вышла древняя-древняя старушка. Обычно дух и душа молодые, а она была старой. С надеждой смотрела вверх. Но голос замолчал.
Меж тем одну женщину одевали. Я поняла: для поднятия наверх.
Во мне всколыхнулось — до боли в сердце. НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО, КОГДА В РОДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ МОЛЯЩИЙСЯ! Он может вымолить прощение.
Я упала на колени. Полились слезы. Все плакали. Они
ждали вызволения. Ждали в любом поколении. Кто-то прощен. Кого-то вымолили. Спасение есть и здесь…
Потом меня снова повели вниз. Открылась скальная завеса. Обдало огненным жаром. Потом я вспоминала его во время болезни. Оказывается, человеку дано почувствовать подобие адского пекла. И пусть каждый задумается. После болезни мы должны как-то прозревать…»
https://nasledie77.wordpress.com/2015/0 ... #more-9222
……………..
"Многочисленны также и случаи явления обыкновенных людей своим близким. В одном селе жила почтенная чета: старик, заштатный священник, отец Г. и старушка, жена его. Жили они очень долго и, как говорится, душа в душу. Отец Г. хлебосол, приветливый и ласковый со всяким, а главное, благочестивый и добрый, приобрел уважение у многих в окрестности. Но всему бывает на свете конец: отец Г. занемог, слег в постель и, напутствованный христианскими таинствами, тихо и мирно перешел в вечность, оставив горько оплакивавшую его спутницу жизни. Вот уже минул и год после его смерти. Старушка, жена его, накануне годичного о нем поминовения, после разных хлопот легла немного отдохнуть. И вот видит во сне покойного мужа. С радостью бросилась она к нему и начала его расспрашивать: что с ним и где он теперь находится? Покойник отвечал: «Хотя я и не обязан с тобою говорить, но так как при жизни не было у меня от тебя никаких тайн, то скажу, что, по милости Божией, я не в аду; скоро и ты последуешь за мною, готовься к смерти через три недели после этого дня».
Покойник медленно удалился, как бы не желая с нею расстаться, а старушка, проснувшись, радостно стала всем рассказывать о свидании с покойным мужем. И действительно, ровно через три недели она мирно скончалась.
...........................................
«В ночь с 28 на 29 сентября снилось мне, - передает граф М. В. Толстой, - будто стою я у себя в зале и слышу, из гостиной раздаются голоса детей. Смотрю, проходят мимо меня в залу разные дети и между ними Володя, наш недавно умерший сын. Я с радостью кинулся к нему, он улыбается мне своею прежней ангельской улыбкой. Я протянул к нему руки: Володя, это ты? Он кинулся мне на шею и крепко, крепко обнял меня. Где ты, моя радость, ты у Бога?
- Нет, я еще не у Бога, я скоро буду у Бога.
- Хорошо ли тебе?
- Хорошо, лучше, чем у вас. А у вас я часто бываю, все около вас. Я все почти один, только Мария Магдалина со мною бывает. Иногда мне делается скучно.
- Когда тебе скучно?
- Особенно, когда плачут обо мне. А меня утешает, когда обо мне молятся, когда дают бедным за меня. Я все молюсь, молюсь за мамашу, за вас, за братьев, за Пашу (сестру), за всех, кто меня любит. Милую мою мамашу обнимите за меня, вот так, крепко.
- Ты с ней повидался бы, моя радость.
- И повидаюсь, непременно повидаюсь.
- Когда же?
- Когда плакать перестанет.
Тут послышался голос моей жены из коридора, я обернулся туда к ней, потом взглянул назад - его уже нет».
http://www.saveoursouls.ru/pressa.aspx?PressaID=1461
………………….
«…И наша молитва за наших дорогих покойников является средством духовного общения с нашими усопшими отцами, братьями, сестрами, детьми, является путем передачи им голоса нашего сердца. Мы молимся об их упокоении, мы просим у Господа милости для них, дарования Царства Небесного. И наша молитва за собратьев не может остаться не услышанной Тем, Кто слышит каждый вздох верующего человека, даже ещё не вырвавшийся из груди. И по нашим молитвам, по молитвам всей Церкви об усопших Господь посылает утешение и облегчение душам тех, которые отходили к Нему хотя бы с зачатками веры, хотя бы с началом и не доведенным до конца покаяния в своих делах.
Ещё большее значение имеет для душ усопших, для их посмертного утешения и для облегчения их участи Бескровная Жертва, приносимая за Божественной Литургией. Святитель Димитрий Ростовский говорит: «Если бы только мы могли себе представить, с каким волнением ожидает душа усопшего той минуты, когда ты войдёшь в храм Божий, когда подашь его имя для поминовения, когда вынется частица за упокой его души! Каким радостным трепетом наполнится его душа, когда эта частица, по уставу Церкви, опускается в Святую Чашу, омывается Святой Кровью Христовой при молитве совершителя богослужения: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною!»
Когда мы сами будем там, мы почувствуем, как будем нуждаться в этой молитве о себе, с каким трепетом будем ожидать молитвы тех, кто останется жить после нас и будет приносить молитву за нас пред Господом.
Молитва – это не только средство общения нашей души с душой усопшего, но это – доброе дело, дело любви, какое каждый из нас во имя любви к Спасителю творит в отношении тех близких и дорогих, с которыми мы вместе жили, вместе молились, вместе воздыхали в дни поста вздохами покаяния в своих грехах и вместе предстояли пред Святой Чашей.
Если ты хочешь сделать еще другое доброе дело душе усопшего, подай в память его милостыню бедному, сделай еще что-нибудь доброе по велению твоего сердца во имя упокоения и спасения души дорогого тебе человека.
Через эти добрые дела, какие мы совершаем во имя умерших, Господь подает их душам Свое благословение, Свою Отеческую любовь. Он – Всеправедный Судия и Отец людей, Он ли не воздаст за наше малое дело Свою любовь тем, кого мы поминаем, во имя кого мы совершаем это доброе дело? Он – Сладчайший Утешитель всех скорбящих и унывающих и, принимая из наших рук, нашего сердца дела любви, совершаемые во имя усопших, Он ли не ответит Своими милостынями душе того, чье имя мы носим в своем сердце и во имя кого мы творим доброе дело? …»
(с)митр. Н.Ярушевич, слово «Сила любви», 1951г.
Преподобный Паисий Святогорец говорил, что самое большое, что мы можем сделать для усопших, это заказать сорокоуст: "Если человек оправдался перед Богом, то во время сорокоуста он должен будет помолиться за нас, таков духовный закон. А если человек застрял на мытарствах, то поминание будет ему как чаша холодной воды, которую дают умирающему от жажды".
Эти слова преподобного Паисия передал старец Афанасий Симонопетритис. https://elitsy.ru/communities/81516/516668/
……………………………….
"..один ныне здравствующий архимандрит рассказывает следующий случай из своей пастырской практики.
«Было это в тяжелые послевоенные годы. Приходит ко мне, настоятелю деревенского храма, заплаканная от горя мать, у которой утонул ее восьмилетний сынишка Миша. И говорит она, что Миша приснился ей и жаловался на холод — был он совсем без одежды. Говорю ей: «А осталась ли какая его одежда?» — «Да, конечно». — «Раздай-ка ее друзьям Мишиным, наверняка им пригодится».
Через несколько дней она говорит мне, что опять видела Мишу во сне: он был одет как раз в ту одежду, которая была отдана его друзьям. Поблагодарил он, но теперь пожаловался на голод. Посоветовал я сделать для деревенских детишек — друзей и знакомых Миши — поминальную трапезу. Как ни трудно в тяжелое время, но что не сделаешь для любимого сынишки! И женщина, чем могла, угостила детей.
В третий раз пришла она. Очень меня благодарила: «Миша во сне говорил, что теперь ему и тепло и сытно, только моих молитв не хватает». Научил я ее молитвам, посоветовал не оставлять и на будущее дела милосердия. Стала она ревностной прихожанкой, всегда готовой откликнуться на просьбы о помощи, по мере сил и возможностей помогала сиротам, нищим и убогим».
http://www.saint-george.ru/recommendati ... pshih.html
…………………………………………..
«..Каменистая дорога поднималась выше. И тут на восточной стороне как бы рассеялись облака, и показалось огромное здание. Массивная дверь приоткрылась, и я увидела двух женщин. Они были чистенько одеты! У одной головной убор, теперь я уже знаю, что монашеский. Она увидела меня и захлопнула дверь. Я стала стучать. Мне ответили: «Слушай голос. Принимаем отмоленную».
На западе, куда показала женщина, я увидела свалку. Старые серые барачные строения, вроде свинарников. Одна дверь открыта. Внутри — огромное количество людей. Стоят вплотную друг к другу Множество лишенных улыбок, усталых, непередаваемо грустных лиц.
И тут я услышала голос. Громкий, необычайно торжественный и монотонный. Он шел как бы с небес, но неба над нами не было — был лишь каменный свод. От этого голоса все дрожало. Люди замерли, подняв головы кверху. Голос назвал имя…
Из барака вышла древняя-древняя старушка. Обычно дух и душа молодые, а она была старой. С надеждой смотрела вверх. Но голос замолчал.
Меж тем одну женщину одевали. Я поняла: для поднятия наверх.
Во мне всколыхнулось — до боли в сердце. НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО, КОГДА В РОДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ МОЛЯЩИЙСЯ! Он может вымолить прощение.
Я упала на колени. Полились слезы. Все плакали. Они
ждали вызволения. Ждали в любом поколении. Кто-то прощен. Кого-то вымолили. Спасение есть и здесь…
Потом меня снова повели вниз. Открылась скальная завеса. Обдало огненным жаром. Потом я вспоминала его во время болезни. Оказывается, человеку дано почувствовать подобие адского пекла. И пусть каждый задумается. После болезни мы должны как-то прозревать…»
https://nasledie77.wordpress.com/2015/0 ... #more-9222
……………..
"Многочисленны также и случаи явления обыкновенных людей своим близким. В одном селе жила почтенная чета: старик, заштатный священник, отец Г. и старушка, жена его. Жили они очень долго и, как говорится, душа в душу. Отец Г. хлебосол, приветливый и ласковый со всяким, а главное, благочестивый и добрый, приобрел уважение у многих в окрестности. Но всему бывает на свете конец: отец Г. занемог, слег в постель и, напутствованный христианскими таинствами, тихо и мирно перешел в вечность, оставив горько оплакивавшую его спутницу жизни. Вот уже минул и год после его смерти. Старушка, жена его, накануне годичного о нем поминовения, после разных хлопот легла немного отдохнуть. И вот видит во сне покойного мужа. С радостью бросилась она к нему и начала его расспрашивать: что с ним и где он теперь находится? Покойник отвечал: «Хотя я и не обязан с тобою говорить, но так как при жизни не было у меня от тебя никаких тайн, то скажу, что, по милости Божией, я не в аду; скоро и ты последуешь за мною, готовься к смерти через три недели после этого дня».
Покойник медленно удалился, как бы не желая с нею расстаться, а старушка, проснувшись, радостно стала всем рассказывать о свидании с покойным мужем. И действительно, ровно через три недели она мирно скончалась.
...........................................
«В ночь с 28 на 29 сентября снилось мне, - передает граф М. В. Толстой, - будто стою я у себя в зале и слышу, из гостиной раздаются голоса детей. Смотрю, проходят мимо меня в залу разные дети и между ними Володя, наш недавно умерший сын. Я с радостью кинулся к нему, он улыбается мне своею прежней ангельской улыбкой. Я протянул к нему руки: Володя, это ты? Он кинулся мне на шею и крепко, крепко обнял меня. Где ты, моя радость, ты у Бога?
- Нет, я еще не у Бога, я скоро буду у Бога.
- Хорошо ли тебе?
- Хорошо, лучше, чем у вас. А у вас я часто бываю, все около вас. Я все почти один, только Мария Магдалина со мною бывает. Иногда мне делается скучно.
- Когда тебе скучно?
- Особенно, когда плачут обо мне. А меня утешает, когда обо мне молятся, когда дают бедным за меня. Я все молюсь, молюсь за мамашу, за вас, за братьев, за Пашу (сестру), за всех, кто меня любит. Милую мою мамашу обнимите за меня, вот так, крепко.
- Ты с ней повидался бы, моя радость.
- И повидаюсь, непременно повидаюсь.
- Когда же?
- Когда плакать перестанет.
Тут послышался голос моей жены из коридора, я обернулся туда к ней, потом взглянул назад - его уже нет».
http://www.saveoursouls.ru/pressa.aspx?PressaID=1461
………………….
«…И наша молитва за наших дорогих покойников является средством духовного общения с нашими усопшими отцами, братьями, сестрами, детьми, является путем передачи им голоса нашего сердца. Мы молимся об их упокоении, мы просим у Господа милости для них, дарования Царства Небесного. И наша молитва за собратьев не может остаться не услышанной Тем, Кто слышит каждый вздох верующего человека, даже ещё не вырвавшийся из груди. И по нашим молитвам, по молитвам всей Церкви об усопших Господь посылает утешение и облегчение душам тех, которые отходили к Нему хотя бы с зачатками веры, хотя бы с началом и не доведенным до конца покаяния в своих делах.
Ещё большее значение имеет для душ усопших, для их посмертного утешения и для облегчения их участи Бескровная Жертва, приносимая за Божественной Литургией. Святитель Димитрий Ростовский говорит: «Если бы только мы могли себе представить, с каким волнением ожидает душа усопшего той минуты, когда ты войдёшь в храм Божий, когда подашь его имя для поминовения, когда вынется частица за упокой его души! Каким радостным трепетом наполнится его душа, когда эта частица, по уставу Церкви, опускается в Святую Чашу, омывается Святой Кровью Христовой при молитве совершителя богослужения: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною!»
Когда мы сами будем там, мы почувствуем, как будем нуждаться в этой молитве о себе, с каким трепетом будем ожидать молитвы тех, кто останется жить после нас и будет приносить молитву за нас пред Господом.
Молитва – это не только средство общения нашей души с душой усопшего, но это – доброе дело, дело любви, какое каждый из нас во имя любви к Спасителю творит в отношении тех близких и дорогих, с которыми мы вместе жили, вместе молились, вместе воздыхали в дни поста вздохами покаяния в своих грехах и вместе предстояли пред Святой Чашей.
Если ты хочешь сделать еще другое доброе дело душе усопшего, подай в память его милостыню бедному, сделай еще что-нибудь доброе по велению твоего сердца во имя упокоения и спасения души дорогого тебе человека.
Через эти добрые дела, какие мы совершаем во имя умерших, Господь подает их душам Свое благословение, Свою Отеческую любовь. Он – Всеправедный Судия и Отец людей, Он ли не воздаст за наше малое дело Свою любовь тем, кого мы поминаем, во имя кого мы совершаем это доброе дело? Он – Сладчайший Утешитель всех скорбящих и унывающих и, принимая из наших рук, нашего сердца дела любви, совершаемые во имя усопших, Он ли не ответит Своими милостынями душе того, чье имя мы носим в своем сердце и во имя кого мы творим доброе дело? …»
(с)митр. Н.Ярушевич, слово «Сила любви», 1951г.
Re: О необходимости поминать усопших
DoriNoriOri, вам не кажется немного странным такой расклад, что свое воздаяние человек получит с учетом наличия/отсутствия чьих-то молитв после его смерти? Это не похоже на справедливую конструкцию, а похоже на мотивацию заказывать платные молитвы.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: О необходимости поминать усопших
моя супруга купила свечи в Израиле. и пыталась поставить\зажечь их здесь....чуть в зашеи не вытолкали...оказалось, что это не настоящие свечи. настоящие-это те-которые купленные в этом храме.hardbone писал(а): похоже на мотивацию заказывать платные молитвы.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: О необходимости поминать усопших
Raider писал(а):моя супруга купила свечи в Израиле. и пыталась поставить\зажечь их здесь....чуть в зашеи не вытолкали...оказалось, что это не настоящие свечи. настоящие-это те-которые купленные в этом храме.hardbone писал(а): похоже на мотивацию заказывать платные молитвы.
да! потому что не фиг ломать русским бизнес еврейскими свечками!!!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: О необходимости поминать усопших
Raider писал(а):моя супруга купила свечи в Израиле. и пыталась поставить\зажечь их здесь....чуть в зашеи не вытолкали...оказалось, что это не настоящие свечи. настоящие-это те-которые купленные в этом храме.hardbone писал(а): похоже на мотивацию заказывать платные молитвы.
Надо было затребовать сертификат подлинности на бабкины свечки.
Re: О необходимости поминать усопших
Эбунец, опять ты впопад.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:00
Re: О необходимости поминать усопших
hardbone писал(а):DoriNoriOri, вам не кажется немного странным такой расклад, что свое воздаяние человек получит с учетом наличия/отсутствия чьих-то молитв после его смерти? Это не похоже на справедливую конструкцию, а похоже на мотивацию заказывать платные молитвы.
Не кажется. Бог не справедливость, а Любовь. Даже в земных судах есть помилование, амнистия.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 окт 2010, 13:00
Re: О необходимости поминать усопших
"Одна женщина каждую неделю заказывала по две просфоры в день — одну за здравие её знакомых и родственников, а другую — за упокой. Одна из прихожанок того храма поправила её:
"Зачем тебе тратить деньги, достаточно заказывать только просфору о здравии". С тех пор женщина стала заказывать только просфору за здравие.
После этого ей приснился сон: как она стоит в Троицком соборе в Риге на службе - и к ней вдруг выходит митрополит Рижский и Латвийский Леонид, позвал её к себе и говорит:
"Посмотри сюда!". Она заглянула в алтарь и видит, что у жертвенника стоят больше ста человек, протянувших руки к небу и молящих Бога помиловать их. Владыка Леонид указал ей на этих людей и сказал:
— Просфора пятьдесят копеек стоит, а сто двадцать человек ждут её - дожидаются. В её записках за упокой как раз сто двадцать человек указаны были. За всех них священники вынимали частички каждый день.
И женщина снова стала заказывать по две просфоры.
За наши молитвы и милостыни, души тех, кто после смерти тела попал в ад, получают прощение грехов, избавляются от ада. А если душа попала в рай, то этой душе ещё большее блаженство явлено бывает."
http://www.logoslovo.ru/forum_std/all/s ... _4_122141/
…………………………………………………………..
«..Постоянно начал поминать по именам всех своих однополчан после одного случая. Вижу я сон: кушетки стоят и на них лежат солдаты. Я подошел к одному из них и узнал погибшего на фронте Мешкова Николая Митрофановича из Харькова, очень удивился, что он живой. А он говорит мне с печалью:
– Вот, сколько лежу – и никто не помянул!
С тех пор всех поминаю, кого помню, и особенно медицинских сестричек Машу, Ларису, Леночку, которых замучили немцы.»
http://alexandrtrofimov.ru/?p=1338&page=2
………………
«Велика польза от Божественной литургии, от поминовения. И особенно несомненна эта польза для тех, кто покаялся, у кого была малая закваска добродетелей, но кто по причине нерадения, лени и откладывания на потом не успел замесить хлеб добрых дел. Таким людям этот недостаток по богатству милости Божией восполняют молитвы Церкви и частные молитвы, милостыня, дела человеколюбия и прочее. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, что во время литургии огромную пользу получают все поминаемые, о которых творится молитва.
Новая преподобная из Малой Азии – Фотиния – как-то в исступлении видела священнолепного мужа, наподобие иерея, и он говорил ей: «Дочь моя, подавай имена священнику, чтобы он потрудился в поминовении их, ибо великую пользу получают души умерших! Смотри, не забывай подавать священнику имена!».
(с) старец Ефрем Мораитис https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Svyato ... ovety/18_1
……………………………………………………
Записки казанского протоиерея Бориса Филипповского
Видение Анной Алексеевной мытарств и загробной жизни
14 сентября по старому стилю (27 сентября по новому) 1940 года, то есть в самый праздник ВОЗДВИЖЕНИЯ Честнаго и животворящего Креста Господня, я, в то время (с 1939 года) уже заштатный протоиерей, был приглашен в Суконную Слободу города Казани на Лаврентьевскую улицу в дом № 30 хозяйкой этого дома, некоей Ксенией Ивановной, на поминовенный обед по своему мужу Феодору, так как исполнилось полтора года со дня его кончины.
Вместе со мной было приглашено еще несколько человек штатного и заштатного духовенства: священников, диаконов и человек 20 мирских граждан. В числе последних, то есть мирских, мы и увидели за столом некую гражданку Анну Алексеевну, мне лично до сих пор незнакомую.
И вот эта Анна Алексеевна чрезвычайно заинтересовала нас, духовенство и мирян, неожиданным рассказом о чудесном видении загробного мира и мытарств, которое было неделю тому назад, 8 сентября, то есть под праздник РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ. И продолжалось ровно 4 часа с 11 ночи до 3 часов утра.
Люди могут по-разному отнестись к этому рассказу в зависимости от личных взглядов и верований. Люди, скептически и недоверчиво относящиеся ко всему чудесному, люди маловерующие или даже прямо неверующие в невидимый загробный мир, назовут рассказ, помещенный ниже, «фантазией души во сне» или еще хуже - намеренной выдумкой со стороны Анны Алексеевны. А некоторые, хотя и верующие христиане, но осмотрительные в подобных случаях, напомнят, что Святая Православная Церковь устами своих Учителей и Отцов, строго и настойчиво приказывает осторожно относиться ко всем снам и явлениям. Ибо бывают сны от Бога, бывают сны и видения и от врага - сатаны, и, наконец, чаще всего сны являются результатом дневной, душевной и телесной деятельности человека. Святыми Отцами даны и подробные указания к различению святых снов от пагубных. Вражий сон или видение, всегда имеет окончательную цель довести человека до греха или до духовной прелести - гордости и самомнения. Сны и видения от Бога - наоборот! Они известны нам по первым страницам Евангелия, повествующим о явлении Ангела Божия Иосифу Обручнику и волхвам. А потом, в продолжение 1900 лет существования христианст¬ва на земле, история знает бесчисленное множество хорошо проверенных фактов Божественных явлений и откровений, чаще всего во сне, «тонком сне», по выражению Святых Отцов. Цель их всегда противоположна цели вражьих «откровений»: польза душевная, помощь в спасении, вразумление, предостережение и подкрепление в болезнях и страданиях, напоминание покойников, которых забыли поминать родные, благодарность по¬койников за поминовение о них. Наконец, воля Господня, чтобы христиане имели, насколько это возможно и полезно, познание и представление о посмертной участи и загробном мире.
Вот всегда цель и действия посылаемых от Бога вещих сновидений!
Я всегда помнил и помню эту необходимость осторожного подхода и к чужим рассказам, и к своим собственным сновидениям. Никогда я не осмелюсь верить ВСЯКОМУ СНУ, как бы заманчиво не было ему поверить! И, тем не менее, когда я слушал чрезвычайно интересный и подробный рассказ гражданки Анны Алексеевны о четырехчасовом видении «иного мира», я старался приложить этому рассказу мерку: Божий ли это сон, или вражий, или фантазия - выдумка самой Анны Алексеевны с целью подурачить нас, слушателей, и посмеяться потом над нами? Или это простой сон, когда душа во сне фантазирует? Положа руку на сердце искренно и убежденно ответил сам себе, что в данном случае это не простой сон и не выдумка Анны Алексеевны. И не от врага-сатаны это видение, а сон – особенный, даже не сон в точном смысле, а ВИДЕНИЕ, посланное от Бога для благих целей Благого Спасительного Промысла Божия. Многое меня убедило в этом!
Не могла необразованная и неначитанная женщина выдумать такие выражения, которые ей ранее были неизвестны: «в тонком сне»… или «состояние души по выходе из тела»! Не было у нее и цели дурачить нас выдумками-фантазиями, да и не сумела бы она составить такой рассказ. Не мог и враг послать такой сон, результатом которого после рассказа явилось доброе дело – поминовение Мани. Не могла Анна Алексеевна, когда сидела за столом, знать и предвидеть, что через две недели она совершенно внезапно скончается, а этот сон, как видно из ее последних слов: «Вся жизнь отошла от меня, и я от жизни», очень много содействовал подготовке Анны Алексеевны к загробной жизни. А нам, верующим христианам, дал, кроме того, еще много неизвестных до сего времени, но чрезвычайно интересных подробностей о загробной нашей участи и о жизни отшедших от нас душ, например, о Пасхальной Неделе в райских обителях Отца Небесного.
Вот почему я лично (да и другие, сидящие за столом), затаив дыхание, с величайшим вниманием слушали рассказ Анны Алексеевны, стараясь не пропустить ни одного слова!
Я хорошо запомнил его, и, придя домой, постарался буквально записать от слова до слова, чтобы рассказать родным и знакомым. Вот он.
-Что я скажу вам, отцы, братия. Что со мной случилось! Это было неделю тому назад, под самый праздник Пресвятой Богородицы! До сих пор не могу придти в себя. Бог весть, в теле или без тела, во сне или наяву, скорее в «тонком сне», а только я ЧЕТЫРЕ часа была в загробном мире!
Легла я с вечера и заснула. Только бьют часы 11, как я вижу, что выхожу из тела! Тело лежит на кровати, а я стою среди комнаты и дивлюсь: как же это так? Я смотрю на самое себя, как все равно на скинутую одежду?! Хотела ощупать саму себя рукою, рука моя прошла насквозь через тело (то есть саму себя)! И вдруг около меня появился Ангел. Взял меня за руку и прямо через стену вынес на улицу, и мы стали подниматься все выше и выше вверх. Одно только скажу вам, братие, что нечистой силы я вовсе не видала! (Как эти слова Анны Алексеевны сходятся со словами о. Иоанна Кроншадтского! Он в одной из проповедей говорил, что христиане последних времен хоть и будут проходить мытарства, но нечистых духов не увидят, так как при жизни натерпятся от них.) Долго ли мы поднимались? Не знаю... и вдруг... остановились, и в руках Ангела я увидела две грамотки: на одной из них написаны добрые мои дела, а на другой бумаге - грехи мои! И Ангел стал проверять их. Против каждого греха он старался найти доброе дело, чтобы загладить грех. А я заплакала и спрашиваю:
-Ангел Божий, куда ты меня ведешь?
Он спокойно отвечает:
-По мытарствам.
А я все плачу и опять спрашиваю:
-Ангел Божий, а если, я не оправдаюсь на мытарствах?
Он ласково улыбнулся и отвечает мне:
-Пойдешь в ад.
-Значит, я тогда погибну?
-Нет, это не значит, что обязательно погибнешь, если и пойдешь в ад. По милости Церкви можешь быть спасена и избавлена от ада.
А я от последних слов еще больше заплакала. Ангел же Божий ласково улыбнулся и говорит:
-Раба Божия Анна, чего же ты плачешь? Надо было плакать о своих грехах, пока была на земле! Там каждая капля слез на пользу… а здесь, сколько ни плачь, - бесполезно.
Сколько времени стояли мы в воздухе с проверкой моих дел - не знаю. И опять Ангел взял меня за руку, и опять стали подниматься, и снова - остановка и проверка грехов и добрых дел!
Сколько было таких остановок - не знаю и не помню! И вдруг вижу: идет навстречу мне, как бы плывет по воздуху моя подруга детства Маня, умершая давно, оставив дочь, которая сейчас на гражданской службе. Поравнявшись со мною, Маня говорит:
-Анна Алексеевна! Когда ты вернешься на землю, спроси у моей дочери, почему она никогда не поминает меня, свою родную мать? Я поэтому до сих пор еще не дошла до Чертогов Божиих, хотя понемногу приближаюсь к Ним.
А я спрашиваю:
-Почему же ты все-таки понемногу приближаешься к Чертогам? Ведь тебя никто не поминает?
-А у вас на земле, каждый день бывает Литургия. Как только помянут в церквах: «Всех ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН», и меня это касается, и я в числе всех, и я делаю один шаг к Чертогам Божиим. На один шаг приближаюсь к Ним! А в Родительские поминовенные дни на пять шагов. А в Троицкую Родительскую Субботу на десять шагов, а все еще не дошла!
Сказала и уплыла, как бы растаяла в воздухе! И вдруг вслед за Манею идет навстречу мне по воздуху совершенно незнакомый мне старик, держит в руках большое деревянное блюдо, на котором лежит огромная просфора, величиной с большой каравай хлеба, и так весело говорит:
-А меня вот на земле поминали 40 дней, и я поэтому живу в Чертогах Божиих!..
-А что вы там делаете?
-А мы поем Пасху! А когда у вас на земле бывает Пасхальная Заутреня, у нас здесь Литургию совершает САМ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС! И на этой Пасхальной службе мы все видим Господа, во всей Его Славе! Один раз в год видим Его, а с мучениками Он всегда в раю. Мученики Его всегда видят. А мы, обыкновенные души, - раз в году, и то потом всю Пасхальную Неделю отдыхаем, как все равно дремлем, от видения Славы Божией. Так трудно, ослепительно обыкновенной душе видеть Господа во всей Его славе! У нас и райские яблоки поспевают ко дню вашей земной Пасхи. Кто подавал милостыню и не скупился, для тех очень сладкие. А кто хоть во время своей земной жизни и подавал милостыню, но в душе жалел, скупился, для тех менее сладкие…
Сказал и проплыл мимо меня - скрылся!
И вдруг вижу опять своего Ангела - спутника, ведет какого-то молодого человека. Ангел положил ему свою руку на темя, нажал, и молодой человек куда-то провалился, как в овраг какой-то, как сквозь землю… Там где-то крики и плач... Ангел говорит мне:
-Это - отрекшийся от Бога.
На этом видение мое и кончилось. За перегородкой пробило три часа, и от боя часов я вся в слезах пришла в себя проснулась. Следовательно, сон мой продолжался ровно ЧЕТЫРЕ ЧАСА, с одиннадцати до трех.
Прошел месяц после этого поминовенного обеда, за которым мы услышали этот замечательный рассказ. Все время мне хотелось снова встретиться с Анной Алексеевной и попросить ее повторить свое повествование, но адреса ее я не знал, а сходить к Ксении Ивановне, которая устраивала тогда обед-поминовение по мужу, все как-то не собрался, времени не было.
И вот прошел месяц. Еду утром в Кладбищенскую церковь к Литургии и вдруг вижу - идет Ксения Ивановна. Я обрадовался ей:
-Ксения Ивановна! У меня к Вам просьба: скажите адрес Анны Алексеевны, сведите меня с ней, я хочу, чтобы она снова еще раз мне лично повторила свой сон.
А Ксения Ивановна вдруг, к моему великому удивлению, отвечает:
-Да что вы, батюшка! Разве не знаете, что она две недели тому назад умерла в одночасье?! Мы ее и хоронили здесь.
У меня от ужаса связался язык! Как же? Совершенно здоровая женщина ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО СВОЕЙ КОНЧИНЫ видит во сне, как проходит мытарства, видит подробности загробного мира, рассказывает нам всем, а через нас еще многие-многие христиане могут узнать до сих пор неведомое, важные подробности, и потом вдруг умирает! …Разве это не чудо?! Разве не доказательство правдивости и искренности Анны Алексеевны и что это ей было дано от Бога с благою целью Промысла Божия для нее и для всего христианского мира?!
Что этот сон был полезен для самой Анны Алексеевны, для ее душевного, вечного спасения - это доказывают ее слова. Когда за поминальным обедом она закончила свой рассказ, то прибавила:
-Теперь, Отцы духовные, когда я побыла на том свете, когда сподобилась увидеть все эти страхи, мне теперь ничего на земле не страшно и ничего не нужно! Ничего не боюсь и ни в чем, кроме слез, не нуждаюсь. Хоть меня к стенке сейчас, хоть в тюрьму сажай - ничего не боюсь! Вся земная жизнь отошла сразу от меня, и я от нее...
Она говорила, что Ангел, проверяя ее грехи на мытарствах, напомнил ей и такие грехи, которые она почему-либо забыла! ... Вот польза сновидения для самой Анны Алексеевны! А для всех верующих христиан рассказ Анны Алексеевны дает очень много до сих пор неизвестных сведений и подробностей о загробном мире, о пользе покаянных слез и поминовения, о том, как наш праздник праздников - ПАСХА - отмечается в Обителях Отца Небесного.
Вот, по собственному моему слабому мнению, какие полезные выводы можно сделать из рассказа Анны Алексеевны.
-Мы, христиане, привыкли представлять мытарства так, что душа проходит в сопровождении двух Ангелов воздушные пространства, встречает полчища злых духов, в «руках» у которых списки непокаянных на исповеди грехов наших и злых дел. (А в чем человек раскаялся на исповеди, благодать Божия изгладила, и духи не находят этих записей). Злые духи предъявляют грехи и пытаются вырвать душу из рук Ангелов, а Ангелы стараются против каждого греха найти соответственное доброе дело… Но, как здесь видно, мытарства, то есть предварительный частный суд, могут быть пройдены и без злых духов, с одними добрыми Ангелами.
Отец Иоанн выражал мнение, что, по справедливому Суду Божию, человек, если натерпится в земной жизни от злых духов, в образе слишком злых людей, если на земле, так сказать, уже пройдет «мытарства», то после смерти уже не увидит злых духов. Это и исполнилось на Анне Алексеевне. Она хоть и проходила мытарства, но с Ангелом-Хранителем. В руках у него были и списки ее грехов, и списки добрых дел Анны Алексеевны.
На земле, во время нашей земной жизни, каждая капля слез покаянных на пользу и во спасение, по словам Ангела. Пример этому платок, намоченный слезами умирающего разбойника. Там же хоть целые века проливай море слез - бесполезно!
Как полезна для спасения души христианской Литургия, Божественная Литургия на земле! И не только для тех, кого на ней по имени поминают! Но даже одна фраза: «И всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем…», которой мы мало придаем значения, мало в нее вслушиваемся, эта фраза приносит огромную пользу душам, и они каждый день понемногу приближаются к Обители Отца Небесного. А от родительской службы еще сильнее польза! Из всех родительских самая сильная и самая полезная для душ человеческих - это Троицкая Суббота!
Господь Иисус Христос сказал: «В доме Отца Моего Обители многи суть», указывая на чрезвычайное разнообразие селений оправданных душ. И здесь, в рассказе Анны Алексеевны, старик отличает «чертоги», в которых пребывают оправданные души, от рая, где мученики и все Святые видят Господа.
Ослепительное действие видения Славы Божией на обыкновенные души во время Небесной Пасхальной службы, после которой души отдыхают от этого видения всю неделю, психологически вполне понятно. Ведь не можем же мы на земле смотреть прямо на солнце? А во всех Святых книгах неизменно говорится, что Свет Сияния Славы Божией во много раз превосходит солнечный!
Можем ли мы вообразить эту Небесную Пасхальную службу, когда Сам Воскресший Христос совершает Литургию?!! Миллионы Ангелов поют неизъяснимо сладостно! Миллионы Ангелов прислуживают, миллиарды Ангелов присутствуют! Миллионы Святых Угодников и умерших душ христианских в изумлении и восторге молятся и восхваляют Спасителя!
Это великолепие не вообразить!!! Не описать слабой душе человеческой!
Цветы и яблоки райские, о которых говорил старик Анне Алексеевне. Скажи об этих райских яблоках кому-либо неверующему, он только посмеется, спросит: «А где они растут?» А мы, верующие, хорошо и твердо знаем, что и цветы, и яблоки эти существуют, хотя и не можем, пока мы живем на земле, ответить, где эти Обители Отца Небесного. Святые Отцы на этот вопрос дают только один ответ: «Вне пределов этого мира!»
http://www.tatarstan-mitropolia.ru/libr ... fedora/#a9
https://sv-alexey.jimdo.com/%D0%BF%D0%B ... %BD%D1%8B/
"Зачем тебе тратить деньги, достаточно заказывать только просфору о здравии". С тех пор женщина стала заказывать только просфору за здравие.
После этого ей приснился сон: как она стоит в Троицком соборе в Риге на службе - и к ней вдруг выходит митрополит Рижский и Латвийский Леонид, позвал её к себе и говорит:
"Посмотри сюда!". Она заглянула в алтарь и видит, что у жертвенника стоят больше ста человек, протянувших руки к небу и молящих Бога помиловать их. Владыка Леонид указал ей на этих людей и сказал:
— Просфора пятьдесят копеек стоит, а сто двадцать человек ждут её - дожидаются. В её записках за упокой как раз сто двадцать человек указаны были. За всех них священники вынимали частички каждый день.
И женщина снова стала заказывать по две просфоры.
За наши молитвы и милостыни, души тех, кто после смерти тела попал в ад, получают прощение грехов, избавляются от ада. А если душа попала в рай, то этой душе ещё большее блаженство явлено бывает."
http://www.logoslovo.ru/forum_std/all/s ... _4_122141/
…………………………………………………………..
«..Постоянно начал поминать по именам всех своих однополчан после одного случая. Вижу я сон: кушетки стоят и на них лежат солдаты. Я подошел к одному из них и узнал погибшего на фронте Мешкова Николая Митрофановича из Харькова, очень удивился, что он живой. А он говорит мне с печалью:
– Вот, сколько лежу – и никто не помянул!
С тех пор всех поминаю, кого помню, и особенно медицинских сестричек Машу, Ларису, Леночку, которых замучили немцы.»
http://alexandrtrofimov.ru/?p=1338&page=2
………………
«Велика польза от Божественной литургии, от поминовения. И особенно несомненна эта польза для тех, кто покаялся, у кого была малая закваска добродетелей, но кто по причине нерадения, лени и откладывания на потом не успел замесить хлеб добрых дел. Таким людям этот недостаток по богатству милости Божией восполняют молитвы Церкви и частные молитвы, милостыня, дела человеколюбия и прочее. Святой Кирилл Иерусалимский говорит, что во время литургии огромную пользу получают все поминаемые, о которых творится молитва.
Новая преподобная из Малой Азии – Фотиния – как-то в исступлении видела священнолепного мужа, наподобие иерея, и он говорил ей: «Дочь моя, подавай имена священнику, чтобы он потрудился в поминовении их, ибо великую пользу получают души умерших! Смотри, не забывай подавать священнику имена!».
(с) старец Ефрем Мораитис https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Svyato ... ovety/18_1
……………………………………………………
Записки казанского протоиерея Бориса Филипповского
Видение Анной Алексеевной мытарств и загробной жизни
14 сентября по старому стилю (27 сентября по новому) 1940 года, то есть в самый праздник ВОЗДВИЖЕНИЯ Честнаго и животворящего Креста Господня, я, в то время (с 1939 года) уже заштатный протоиерей, был приглашен в Суконную Слободу города Казани на Лаврентьевскую улицу в дом № 30 хозяйкой этого дома, некоей Ксенией Ивановной, на поминовенный обед по своему мужу Феодору, так как исполнилось полтора года со дня его кончины.
Вместе со мной было приглашено еще несколько человек штатного и заштатного духовенства: священников, диаконов и человек 20 мирских граждан. В числе последних, то есть мирских, мы и увидели за столом некую гражданку Анну Алексеевну, мне лично до сих пор незнакомую.
И вот эта Анна Алексеевна чрезвычайно заинтересовала нас, духовенство и мирян, неожиданным рассказом о чудесном видении загробного мира и мытарств, которое было неделю тому назад, 8 сентября, то есть под праздник РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ. И продолжалось ровно 4 часа с 11 ночи до 3 часов утра.
Люди могут по-разному отнестись к этому рассказу в зависимости от личных взглядов и верований. Люди, скептически и недоверчиво относящиеся ко всему чудесному, люди маловерующие или даже прямо неверующие в невидимый загробный мир, назовут рассказ, помещенный ниже, «фантазией души во сне» или еще хуже - намеренной выдумкой со стороны Анны Алексеевны. А некоторые, хотя и верующие христиане, но осмотрительные в подобных случаях, напомнят, что Святая Православная Церковь устами своих Учителей и Отцов, строго и настойчиво приказывает осторожно относиться ко всем снам и явлениям. Ибо бывают сны от Бога, бывают сны и видения и от врага - сатаны, и, наконец, чаще всего сны являются результатом дневной, душевной и телесной деятельности человека. Святыми Отцами даны и подробные указания к различению святых снов от пагубных. Вражий сон или видение, всегда имеет окончательную цель довести человека до греха или до духовной прелести - гордости и самомнения. Сны и видения от Бога - наоборот! Они известны нам по первым страницам Евангелия, повествующим о явлении Ангела Божия Иосифу Обручнику и волхвам. А потом, в продолжение 1900 лет существования христианст¬ва на земле, история знает бесчисленное множество хорошо проверенных фактов Божественных явлений и откровений, чаще всего во сне, «тонком сне», по выражению Святых Отцов. Цель их всегда противоположна цели вражьих «откровений»: польза душевная, помощь в спасении, вразумление, предостережение и подкрепление в болезнях и страданиях, напоминание покойников, которых забыли поминать родные, благодарность по¬койников за поминовение о них. Наконец, воля Господня, чтобы христиане имели, насколько это возможно и полезно, познание и представление о посмертной участи и загробном мире.
Вот всегда цель и действия посылаемых от Бога вещих сновидений!
Я всегда помнил и помню эту необходимость осторожного подхода и к чужим рассказам, и к своим собственным сновидениям. Никогда я не осмелюсь верить ВСЯКОМУ СНУ, как бы заманчиво не было ему поверить! И, тем не менее, когда я слушал чрезвычайно интересный и подробный рассказ гражданки Анны Алексеевны о четырехчасовом видении «иного мира», я старался приложить этому рассказу мерку: Божий ли это сон, или вражий, или фантазия - выдумка самой Анны Алексеевны с целью подурачить нас, слушателей, и посмеяться потом над нами? Или это простой сон, когда душа во сне фантазирует? Положа руку на сердце искренно и убежденно ответил сам себе, что в данном случае это не простой сон и не выдумка Анны Алексеевны. И не от врага-сатаны это видение, а сон – особенный, даже не сон в точном смысле, а ВИДЕНИЕ, посланное от Бога для благих целей Благого Спасительного Промысла Божия. Многое меня убедило в этом!
Не могла необразованная и неначитанная женщина выдумать такие выражения, которые ей ранее были неизвестны: «в тонком сне»… или «состояние души по выходе из тела»! Не было у нее и цели дурачить нас выдумками-фантазиями, да и не сумела бы она составить такой рассказ. Не мог и враг послать такой сон, результатом которого после рассказа явилось доброе дело – поминовение Мани. Не могла Анна Алексеевна, когда сидела за столом, знать и предвидеть, что через две недели она совершенно внезапно скончается, а этот сон, как видно из ее последних слов: «Вся жизнь отошла от меня, и я от жизни», очень много содействовал подготовке Анны Алексеевны к загробной жизни. А нам, верующим христианам, дал, кроме того, еще много неизвестных до сего времени, но чрезвычайно интересных подробностей о загробной нашей участи и о жизни отшедших от нас душ, например, о Пасхальной Неделе в райских обителях Отца Небесного.
Вот почему я лично (да и другие, сидящие за столом), затаив дыхание, с величайшим вниманием слушали рассказ Анны Алексеевны, стараясь не пропустить ни одного слова!
Я хорошо запомнил его, и, придя домой, постарался буквально записать от слова до слова, чтобы рассказать родным и знакомым. Вот он.
-Что я скажу вам, отцы, братия. Что со мной случилось! Это было неделю тому назад, под самый праздник Пресвятой Богородицы! До сих пор не могу придти в себя. Бог весть, в теле или без тела, во сне или наяву, скорее в «тонком сне», а только я ЧЕТЫРЕ часа была в загробном мире!
Легла я с вечера и заснула. Только бьют часы 11, как я вижу, что выхожу из тела! Тело лежит на кровати, а я стою среди комнаты и дивлюсь: как же это так? Я смотрю на самое себя, как все равно на скинутую одежду?! Хотела ощупать саму себя рукою, рука моя прошла насквозь через тело (то есть саму себя)! И вдруг около меня появился Ангел. Взял меня за руку и прямо через стену вынес на улицу, и мы стали подниматься все выше и выше вверх. Одно только скажу вам, братие, что нечистой силы я вовсе не видала! (Как эти слова Анны Алексеевны сходятся со словами о. Иоанна Кроншадтского! Он в одной из проповедей говорил, что христиане последних времен хоть и будут проходить мытарства, но нечистых духов не увидят, так как при жизни натерпятся от них.) Долго ли мы поднимались? Не знаю... и вдруг... остановились, и в руках Ангела я увидела две грамотки: на одной из них написаны добрые мои дела, а на другой бумаге - грехи мои! И Ангел стал проверять их. Против каждого греха он старался найти доброе дело, чтобы загладить грех. А я заплакала и спрашиваю:
-Ангел Божий, куда ты меня ведешь?
Он спокойно отвечает:
-По мытарствам.
А я все плачу и опять спрашиваю:
-Ангел Божий, а если, я не оправдаюсь на мытарствах?
Он ласково улыбнулся и отвечает мне:
-Пойдешь в ад.
-Значит, я тогда погибну?
-Нет, это не значит, что обязательно погибнешь, если и пойдешь в ад. По милости Церкви можешь быть спасена и избавлена от ада.
А я от последних слов еще больше заплакала. Ангел же Божий ласково улыбнулся и говорит:
-Раба Божия Анна, чего же ты плачешь? Надо было плакать о своих грехах, пока была на земле! Там каждая капля слез на пользу… а здесь, сколько ни плачь, - бесполезно.
Сколько времени стояли мы в воздухе с проверкой моих дел - не знаю. И опять Ангел взял меня за руку, и опять стали подниматься, и снова - остановка и проверка грехов и добрых дел!
Сколько было таких остановок - не знаю и не помню! И вдруг вижу: идет навстречу мне, как бы плывет по воздуху моя подруга детства Маня, умершая давно, оставив дочь, которая сейчас на гражданской службе. Поравнявшись со мною, Маня говорит:
-Анна Алексеевна! Когда ты вернешься на землю, спроси у моей дочери, почему она никогда не поминает меня, свою родную мать? Я поэтому до сих пор еще не дошла до Чертогов Божиих, хотя понемногу приближаюсь к Ним.
А я спрашиваю:
-Почему же ты все-таки понемногу приближаешься к Чертогам? Ведь тебя никто не поминает?
-А у вас на земле, каждый день бывает Литургия. Как только помянут в церквах: «Всех ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН», и меня это касается, и я в числе всех, и я делаю один шаг к Чертогам Божиим. На один шаг приближаюсь к Ним! А в Родительские поминовенные дни на пять шагов. А в Троицкую Родительскую Субботу на десять шагов, а все еще не дошла!
Сказала и уплыла, как бы растаяла в воздухе! И вдруг вслед за Манею идет навстречу мне по воздуху совершенно незнакомый мне старик, держит в руках большое деревянное блюдо, на котором лежит огромная просфора, величиной с большой каравай хлеба, и так весело говорит:
-А меня вот на земле поминали 40 дней, и я поэтому живу в Чертогах Божиих!..
-А что вы там делаете?
-А мы поем Пасху! А когда у вас на земле бывает Пасхальная Заутреня, у нас здесь Литургию совершает САМ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС! И на этой Пасхальной службе мы все видим Господа, во всей Его Славе! Один раз в год видим Его, а с мучениками Он всегда в раю. Мученики Его всегда видят. А мы, обыкновенные души, - раз в году, и то потом всю Пасхальную Неделю отдыхаем, как все равно дремлем, от видения Славы Божией. Так трудно, ослепительно обыкновенной душе видеть Господа во всей Его славе! У нас и райские яблоки поспевают ко дню вашей земной Пасхи. Кто подавал милостыню и не скупился, для тех очень сладкие. А кто хоть во время своей земной жизни и подавал милостыню, но в душе жалел, скупился, для тех менее сладкие…
Сказал и проплыл мимо меня - скрылся!
И вдруг вижу опять своего Ангела - спутника, ведет какого-то молодого человека. Ангел положил ему свою руку на темя, нажал, и молодой человек куда-то провалился, как в овраг какой-то, как сквозь землю… Там где-то крики и плач... Ангел говорит мне:
-Это - отрекшийся от Бога.
На этом видение мое и кончилось. За перегородкой пробило три часа, и от боя часов я вся в слезах пришла в себя проснулась. Следовательно, сон мой продолжался ровно ЧЕТЫРЕ ЧАСА, с одиннадцати до трех.
Прошел месяц после этого поминовенного обеда, за которым мы услышали этот замечательный рассказ. Все время мне хотелось снова встретиться с Анной Алексеевной и попросить ее повторить свое повествование, но адреса ее я не знал, а сходить к Ксении Ивановне, которая устраивала тогда обед-поминовение по мужу, все как-то не собрался, времени не было.
И вот прошел месяц. Еду утром в Кладбищенскую церковь к Литургии и вдруг вижу - идет Ксения Ивановна. Я обрадовался ей:
-Ксения Ивановна! У меня к Вам просьба: скажите адрес Анны Алексеевны, сведите меня с ней, я хочу, чтобы она снова еще раз мне лично повторила свой сон.
А Ксения Ивановна вдруг, к моему великому удивлению, отвечает:
-Да что вы, батюшка! Разве не знаете, что она две недели тому назад умерла в одночасье?! Мы ее и хоронили здесь.
У меня от ужаса связался язык! Как же? Совершенно здоровая женщина ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО СВОЕЙ КОНЧИНЫ видит во сне, как проходит мытарства, видит подробности загробного мира, рассказывает нам всем, а через нас еще многие-многие христиане могут узнать до сих пор неведомое, важные подробности, и потом вдруг умирает! …Разве это не чудо?! Разве не доказательство правдивости и искренности Анны Алексеевны и что это ей было дано от Бога с благою целью Промысла Божия для нее и для всего христианского мира?!
Что этот сон был полезен для самой Анны Алексеевны, для ее душевного, вечного спасения - это доказывают ее слова. Когда за поминальным обедом она закончила свой рассказ, то прибавила:
-Теперь, Отцы духовные, когда я побыла на том свете, когда сподобилась увидеть все эти страхи, мне теперь ничего на земле не страшно и ничего не нужно! Ничего не боюсь и ни в чем, кроме слез, не нуждаюсь. Хоть меня к стенке сейчас, хоть в тюрьму сажай - ничего не боюсь! Вся земная жизнь отошла сразу от меня, и я от нее...
Она говорила, что Ангел, проверяя ее грехи на мытарствах, напомнил ей и такие грехи, которые она почему-либо забыла! ... Вот польза сновидения для самой Анны Алексеевны! А для всех верующих христиан рассказ Анны Алексеевны дает очень много до сих пор неизвестных сведений и подробностей о загробном мире, о пользе покаянных слез и поминовения, о том, как наш праздник праздников - ПАСХА - отмечается в Обителях Отца Небесного.
Вот, по собственному моему слабому мнению, какие полезные выводы можно сделать из рассказа Анны Алексеевны.
-Мы, христиане, привыкли представлять мытарства так, что душа проходит в сопровождении двух Ангелов воздушные пространства, встречает полчища злых духов, в «руках» у которых списки непокаянных на исповеди грехов наших и злых дел. (А в чем человек раскаялся на исповеди, благодать Божия изгладила, и духи не находят этих записей). Злые духи предъявляют грехи и пытаются вырвать душу из рук Ангелов, а Ангелы стараются против каждого греха найти соответственное доброе дело… Но, как здесь видно, мытарства, то есть предварительный частный суд, могут быть пройдены и без злых духов, с одними добрыми Ангелами.
Отец Иоанн выражал мнение, что, по справедливому Суду Божию, человек, если натерпится в земной жизни от злых духов, в образе слишком злых людей, если на земле, так сказать, уже пройдет «мытарства», то после смерти уже не увидит злых духов. Это и исполнилось на Анне Алексеевне. Она хоть и проходила мытарства, но с Ангелом-Хранителем. В руках у него были и списки ее грехов, и списки добрых дел Анны Алексеевны.
На земле, во время нашей земной жизни, каждая капля слез покаянных на пользу и во спасение, по словам Ангела. Пример этому платок, намоченный слезами умирающего разбойника. Там же хоть целые века проливай море слез - бесполезно!
Как полезна для спасения души христианской Литургия, Божественная Литургия на земле! И не только для тех, кого на ней по имени поминают! Но даже одна фраза: «И всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем…», которой мы мало придаем значения, мало в нее вслушиваемся, эта фраза приносит огромную пользу душам, и они каждый день понемногу приближаются к Обители Отца Небесного. А от родительской службы еще сильнее польза! Из всех родительских самая сильная и самая полезная для душ человеческих - это Троицкая Суббота!
Господь Иисус Христос сказал: «В доме Отца Моего Обители многи суть», указывая на чрезвычайное разнообразие селений оправданных душ. И здесь, в рассказе Анны Алексеевны, старик отличает «чертоги», в которых пребывают оправданные души, от рая, где мученики и все Святые видят Господа.
Ослепительное действие видения Славы Божией на обыкновенные души во время Небесной Пасхальной службы, после которой души отдыхают от этого видения всю неделю, психологически вполне понятно. Ведь не можем же мы на земле смотреть прямо на солнце? А во всех Святых книгах неизменно говорится, что Свет Сияния Славы Божией во много раз превосходит солнечный!
Можем ли мы вообразить эту Небесную Пасхальную службу, когда Сам Воскресший Христос совершает Литургию?!! Миллионы Ангелов поют неизъяснимо сладостно! Миллионы Ангелов прислуживают, миллиарды Ангелов присутствуют! Миллионы Святых Угодников и умерших душ христианских в изумлении и восторге молятся и восхваляют Спасителя!
Это великолепие не вообразить!!! Не описать слабой душе человеческой!
Цветы и яблоки райские, о которых говорил старик Анне Алексеевне. Скажи об этих райских яблоках кому-либо неверующему, он только посмеется, спросит: «А где они растут?» А мы, верующие, хорошо и твердо знаем, что и цветы, и яблоки эти существуют, хотя и не можем, пока мы живем на земле, ответить, где эти Обители Отца Небесного. Святые Отцы на этот вопрос дают только один ответ: «Вне пределов этого мира!»
http://www.tatarstan-mitropolia.ru/libr ... fedora/#a9
https://sv-alexey.jimdo.com/%D0%BF%D0%B ... %BD%D1%8B/
- Vredtech
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Re: О необходимости поминать усопших
DoriNoriOri писал(а): Бог не справедливость, а Любовь.
От любви можно таких дел наворочать... потоп, к примеру, устроить, или ещё какое божественное развлечение.
Изгнание Адама и Евы из рая не особо подтверждает эту любовь.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: О необходимости поминать усопших
Vredtech писал(а):DoriNoriOri писал(а): Бог не справедливость, а Любовь.
От любви можно таких дел наворочать... потоп, к примеру, устроить, или ещё какое божественное развлечение.
Изгнание Адама и Евы из рая не особо подтверждает эту любовь.
Правильно сказано.
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