Сообщение DoriNoriOri » 12 июл 2017, 21:02

«..всем Православным Христианам желаю не жалеть времени и сил на молитвы о своих усопших родственниках и вообще всём роде человеческом от Адама до наших дней! И записки подавать, и в утреннем и вечернем правиле поминать их, а еще после трапезы.Довелось и мне услышать несколько рассказов, подтверждающих важность поминовения усопших.Одна пожилая женщина всю жизнь была верующей и воцерковленной, а вот сын её - в духе времени - был атеистом, хоть в детстве и крещён был. Так случилось по промыслу Божиему, что сын упокоился раньше матери. Конечно, она горячо молилась об упокоении его души. Читала канон Преподобному Паисию Великому (об избавлении от мук умерших без покаяния). И вот через некоторое время видит она сына во сне - будто он ей говорит: "Благодарю тебя, мама! Я тебе молитву должен". Женщина та, порадовавшись, молиться не перестала, всё так же прося Господа о душе своего сына. Еще через некоторое время опять видит его во сне. На этот раз он, сияя от радости, ей сказал: "Ну всё, мама, твоими молитвами переводят меня!".Прочитав все материалы этой темы, можем догадаться, откуда и куда переводят.Другой подобный случай произошел с моей родственницей. Муж ее был крещен, изредка посещал Храм, но образ жизни вёл далёкий от христианского. И вот в семье горе - у мужа обнаружен рак - прогноз врачей неутешителен - осталось ему пол года, не больше. Больной собрался с духом, исповедовался, причастился. Проходил лечение, но болезнь взяла своё - через пять месяцев после постановки диагноза - упокоился. Провели отпевание, похоронили по Православной традиции. Жена, сестра и дочь в течение 40 дней читали канон за единоумершего. И, конечно, заказали сорокоуст за упокой.Накануне сорокового дня жена видит сон - как усопший муж её, весь одетый в белое, прощается с ней, и с другими людьми, тоже в белых одеждах, отправляется куда-то в путь.Братья и сестры во Христе, дай Бог нам сил не забывать об ушедших родных - им наши молитвы очень нужны!Простите, Христа ради...»……………………………….История диакона ПасхазияБыл в Римской церкви, повествует Григорий Двоеслов, диакон, по имени Пасхазий, муж примерной жизни, милостивый к нищим и строгий к самому себе. Когда в его время на место умершего папы Римского представлены были избирательному собору два лица - Лаврентий и Симмах и когда последний был единодушно избран и возведен на епископский престол, то Пасхазий, приверженный к Лаврентию, вознегодовал на избрание соборное, почитая оное неправильным, и в сем грехе негодования на пастырей, посвящавших Симмаха, скончался.Спустя некоторое время после своей кончины, Пасхазий является епископу Герману и говорит ему: "Я нахожусь на месте наказания за то, что, держась Лаврентия, думал против Симмаха; но ты помолись Господу, и если чрез несколько дней я не явлюсь тебе снова, то знай, что молитва твоя услышана".Благочестивый епископ исполнил просьбу; и так как нового явления не последовало, то он уверился, что его смиренная молитва снискала душе Пасхазия вечное успокоение ("Слово о почивших в вере" - Хр. чтение, 1827, ч. 26).* * *Видение вечных мученийОдин из афонских подвижников открыл святогорцу, известному отцу Серафиму, следующее: "Причиною моего вступления в монашество было видение во сне загробной участи грешников. После двухмесячной болезни я пришел в сильное изнеможение. В этом состоянии я увидел двух юношей, вошедших ко мне. Они взяли меня за руки и сказали:- Следуй за нами!Я, не чувствуя болезни, встал, оглянулся на свою постель и увидел, что тело мое лежало спокойно на постели. Тогда я понял, что оставил земную жизнь и должен явиться в загробный мир. В лице юношей я узнал Ангелов, с которыми и отправился. Мне показаны были огненные места мучений; слышал там вопли страдальцев. Ангелы, показывая мне, за какой грех какое назначено огненное место, прибавили:- Если и ты не бросишь своих привычек к греховной жизни, то - вот и твое место наказания!Вслед за тем один из Ангелов восхитил из пламени одного человека, который был черен, как уголь, весь обгорел и с ног до головы окован. Тогда оба Ангела приступили к страдальцу, сняли с него оковы - и вместе с ними исчезла вся его чернота: он стал чист и светел, как Ангел. Потом Ангелы облекли его в блестящее одеяние, подобное свету.- Что значит это изменение сего человека?, - решился я спросить Ангелов.- Это грешная душа, - отвечали Ангелы, - быв отлучена от Бога за свои грехи, должна бы вечно гореть в этом пламени; между тем родители этой души подавали много милостыни, делали частые поминовения за литургиями, отправляли панихиды, и вот ради родительских молитв и молитв св. Церкви, Бог умилостивился, и грешной душе даровано совершенное прощение. Она избавлена вечного мучения и теперь предстанет пред лицо своего Господа и будет радоваться со всеми Его святыми.Когда видение кончилось, я пришел в себя и что же увидел? Вокруг меня стояли и плакали, приготовляя тело мое к погребению" ("Странник", 1862 г., Май).………………………………Рассказ сельского священника«..Расскажу о нескольких запомнившихся мне событиях, связанных с темой нашего разговора.Одной моей прихожанке явился во сне односельчанин. При жизни он был убежденным атеистом, гонителем веры и Церкви. Ей приснилось, что этот человек стоял около развалин часовни, которая была некогда на краю деревни, и говорил, указывая на них: «Если бы раньше, при жизни, я хотя бы изредка смотрел на это святое место, хотя бы один раз задержал взгляд, теперь мне было бы легче». Вот какова сила святыни! Даже разрушенной и поруганной…Мой дядя в молодости и средних летах был верующим человеком, посещал храм Божий, читал Священное Писание. Но, поддавшись духу времени, он потерял веру в Бога. Перестал ходить в церковь, убрал из дома святые иконы. Более того, даже в мыслях он стал безбожником, проповедуя атеизм. Вместо молитв он стал заниматься гимнастикой. Но и к нему пришла смерть. Будучи восьмидесяти лет, он слег. На смертном одре он метался, хрипел, пытаясь что-то сказать, и все время указывал рукой в святой угол, где должны были висеть (но не висели) иконы. Что-то ужасное окружало его, надвигалось, давило, и не было у него защитников, предстателей, ходатаев к Богу, ибо он сам однажды добровольно отказался от них.У одной моей прихожанки умер родственник. Он был некрещеным. Движимая чувством сострадания, эта женщина пришла ко мне и спросила: как облегчить его загробную участь? Церковная молитва за некрещеных недопустима. Поэтому я посоветовал ей раздавать за усопшего милостыню, а именно – душеспасительные книжки: ведь, может быть, кто-то, прочитав такую книгу, примет Таинство Крещения, изменит к лучшему свою жизнь и это будет самой богоугодной жертвой за усопшего некрещеного. Через некоторое время эта женщина пришла ко мне и рассказала, что видела умершего во сне. Он сидел и читал одну из тех книг, которые она раздавала: значит, принял Господь эту жертву.У многих, даже и верующих людей, представления о нашем долге по отношению к усопшим запутаны и неправильны. Считают, что необходимо первым делом устроить пышные поминки с обильным застольем, водкой и редкими яствами; потом – поставить на могиле дорогой памятник, чтобы знакомые не осудили за скупость.Как заблуждаются эти люди и, более того, какой вред приносят своим дорогим и любимым умершим родственникам и близким! Подумайте о том, что водка, выпитая за упокой души усопшего, льется ручьем на ту чашу весов, на которой сложено бремя его грехов, а ведь она и так тяжела! Надо облегчить ее! Как? Молитвой церковной: обедни, сорокоусты; молитвой домашней: чтением Псалтири, милостыней…Были в моей служебной практике такие случаи. Как-то подошла ко мне одна женщина и рассказала, что недавно похоронили они своего сродника, поставили на могилу гранитный памятник. И вот является ей во сне усопший и жалуется, что этот тяжелый могильный камень очень давит и мучает его. Я объяснил ей, что могилу освящает крест, желательно деревянный. Ведь крест – это орудие нашего спасения, нашего искупления. При жизни мы носим крест на груди, прикладываемся ко кресту в храме Божием, осеняем себя крестным знамением, и после смерти место нашего упокоения должно освящаться крестом, но никак не куском гранита или мрамора.Другой моей прихожанке явился во сне, вскоре после похорон, сродник и сказал: «Все хорошо, да вот только хомуты мне сильно мешают». Хомуты – это венки, которыми заваливаем мы могилы наших умерших. А ведь это наследие языческих обрядов, православный обряд погребения такого не требует.Был и такой случай. Как-то я отслужил литию по усопшей. После этого, ночью, явилась эта усопшая во сне своей сестре и благодарила. Говорила: «До сих пор на мне как бы камень лежал, а теперь он снят». Вот каково значение литии!Однажды пригласили меня совершить требу на дому. Деревня эта, куда следовало мне идти, расположена была в пяти километрах от нашего прихода. Я смог выбраться только под вечер, уже смеркалось. Закончил совсем поздно, поэтому пришлось остаться на ночь. На рассвете меня разбудил стук в дверь. Пришла молодая женщина, жительница этой деревни. Чувствовалось, что находится она в состоянии сильного волнения. Сначала, увидев меня, она застыла, словно потрясенная чем-то, потом вдруг стала что-то быстро объяснять. А произошло вот что. Ночью явился ей во сне умерший несколько лет назад свекор и сказал: «В деревню пришел священник, находится он там-то и там-то (назвал место, где я ночевал), пойдите, попросите его, чтобы отпел меня, а то ведь я лежу у вас неотпетым». Женщина рассказала мне, что в то время, когда умер ее свекор, у них не было священника, поэтому и схоронили его без отпевания. И вот что было особенно удивительно: эта женщина видела своего свекра лишь один раз – когда он лежал уже в гробу, при жизни она его не знала и никогда не разговаривала с ним. Надо сказать, что я не люблю отпевать заочно, но здесь была особая нужда (виделся Промысл Божий о покойном); поэтому в этот же день мы его отпели.В пятницу на Светлой седмице догоняет меня женщина и со слезами говорит: «Батюшка, не надо ли еще раз отпеть мою дочь?» А произошло вот что: в то время, когда эта женщина была в отъезде, в могилу ее дочери самовольно захоронили покойника. Женщина приехала домой и в первую ночь видит во сне умершую десять лет назад дочь, которая говорит ей: «Мама, я сама грешница, но зачем положили в мою могилу пьяницу?» (действительно, потом выяснилось, что подхоронена была женщина, до смерти опившаяся водкой). Утром мать кинулась на кладбище и с удивлением увидела свежую могилу. Я объяснил этой женщине, что второй раз отпевать ее дочь не требуется, но надо отслужить панихиду.Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после смерти знакомого псаломщика он явился во сне. При жизни она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: «Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири».Однажды ко мне пришла креститься девица со своей сестрой, отроковицей. После принятия Святого Крещения они рассказали, что их матери два раза являлся во сне умерший муж и говорил: «Окрести детей».Псковский район, 1994 год……………………………………………….«..Таким образом, братия и сестры, эта временная смерть есть только переход к будущей вечной жизни, и мы веруем и исповедуем, что истинно верующие не умирают, но живут вечно в Господе, что Господь лишь к другой жизни переселяет рабов Своих, и Сам Спаситель сказал, что Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. А святой Иоанн Богослов в своем Откровении говорит: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Поэтому умирающие в Господе христиане не перестают быть членами Святой Церкви, сохраняя с ней и со всеми ее чадами самое действенное живое общение. И для христианина смерть сама по себе не страшна.«Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение, — говорит святой апостол Павел, — имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Страшны только грехи, с которыми мы должны будем предстать пред Господом и которые могут разлучить душу с Богом, «ибо смерть истинная не та, которая разлучает душу от тела, но та, которая разлучает душу от Бога», — говорит святитель Кирилл Александрийский.Смерть — это общая участь всех людей. Сегодня или завтра придет конец кратковременной жизни. Земная жизнь проходит, как мгновение, а будущей жизни не будет конца. И счастлив тот, кто с чистой совестью и радостью ждет смерти, чтобы соединиться со Христом. Поэтому этой земной жизнью надо дорожить, беречь ее всячески и хранить, как святыню Божию. Мы должны всегда радоваться, что живем, и Господа непрестанно благодарить. Давая нам земную жизнь, Бог дает нам время приготовиться к жизни будущей; потрудиться для вечного спасения не только самого себя, но и всех людей, живых и умерших. И в эту краткую жизнь можно много сделать добра всем, и мы должны это делать. Иногда одно слово, сказанное вовремя, служит тысячам в утешение и спасение.Нет человека, который бы не согрешил и при кончине своей не исповедал себя грешником. Но после смерти человек уже ничего не может сделать, ничего не может принести Господу в умилостивление своих грехов. Помочь усопшим можем только мы нашей молитвой, милостыней и бескровной жертвой. «Напутствуйте меня молитвою, псалмопением и приношениями, — завещал своим братьям преподобный Ефрем Сирин. — Когда же исполнятся четыредесять дней по смерти моей, совершите по мне память, братия мои, потому что мертвым помогают приношения, совершаемые живыми».Господь оставил нас здесь на некоторое время, чтобы умершие, благодаря нашим молитвам, могли избавиться от вечного мучения, и мы, благодаря их молитвам за нас, получим спасение. Святой евангелист говорит, что не только умершие праведники, но и вообще все усопшие помнят о своих живущих на земле собратиях и молятся о них. В притче о богатом и Лазаре молитва богача не может быть исполнена только потому, что те, о ком она возносится, сами не захотят воспользоваться плодами ее. Оптинский старец схиигумен Антоний в одном из своих писем говорит: «Имена всех родных ваших вписал я в келейный свой синодичек для вседневного поминовения на келейном псалтирном чтении и на канонах заупокойных; ибо и святой апостол Иаков, брат Божий, советует молиться друг за друга.Мы будем поминать, как умеем, на земле, а отшедшие души будут поминать нас на небеси, и небесная молитва их о нас больше приносит нам пользы, нежели наша о них. И не только праведники, коих души в руце Божией, молятся ко Господу о нашем спасении, но и души грешных тоже заботятся о нас, чтобы мы не попали туда же, где они, и, по евангельской притче, просят Авраама послать в дом кого-нибудь, чтобы он вразумил нас, что нам подобает творить, да избежим мучений».Поэтому будем усердно молиться ко Господу о наших усопших собратиях. Молитва есть выражение любви нашей к усопшим, а «истинная любовь никогдаже умерщвляется». И молитва много приносит пользы для умерших. «И если чего попросите у Отца. во имя Мое, то сделаю...» — сказал Господь. «Один из богоносных отцов, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — имел у себя ученика, проводившего жизнь в беспечности и умершего в таком состоянии. Старец, опасаясь за его судьбу, начал о нем молиться, и Господь показал ему ученика, объятого огнем до шеи. Старец еще усерднее стал молиться, и Господь показал ему юношу, стоящего в огне по пояс. Старец еще более усугубил молитвенные подвиги за ученика, и Господь явил ему юношу, совершенно избавленного от огня».Вот что может сделать молитва. Но, молясь за усопших, мы должны за упокой их подавать еще и милостыню. Милостыня, подаваемая бедным, принимается Самим Спасителем, и бедные всегда вознесут молитвы за того, в память кого получили они подаяние. Вот что говорит святитель Иоанн Златоуст богатому родителю, лишившемуся единственного сына: «Если варвары [то есть язычники] сожигают вместе с умершим принадлежащее ему имущество, то тем более ты должен отослать вместе с умершим принадлежащее ему имущество (раздавая его бедным)... чтобы, если он отошел отсюда грешным, разрешило его от грехов, а если праведным — увеличило его награду и воздаяние».Но самое важное и самое сильное средство для облегчения участи усопших — это принесение за упокой их бескровной жертвы. Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Превеликая будет польза душам, о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва». В это время Сам Господь Иисус Христос, в пречистых тайнах тела и крови Своих, приносится в жертву за всех и Своею кровью ходатайствует перед Отцом Своим о прощении грехов усопших. Частицы, вынимаемые из просфор на проскомидии, опускаются в святую чашу после причащения и омываются Христовой кровью, а вместе с тем этой же пречистой кровью омываются и души тех, за кого эти частицы вынимаются.Молясь об усопших, творя милостыню во имя их, надо заблаговременно помышлять и о своей смерти, готовиться к ней, чтобы не перейти в будущую жизнь связанными какими-либо греховными узами и не попасть там в место мучения. Мало ли, много ли Господь судит нам прожить на земле, но то несомненно, что вся настоящая жизнь наша есть дорога к смерти и преддверие вечности, что лучше и драгоценнее христианской кончины, мирной, непостыдной и покаянной, не можем приобрести ничего в этой жизни. Кто благочестиво пребывает в теле, тот благочестиво и разлучается с ним. Кто с Господом живет, тот с Господом и умирает. Кто усердно служит Господу до смерти, тот с Господом будет и после смерти. Где Я, там и слуга Мой будет. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Аминь.Илия (Рейзмир), Архимандрит. Проповеди. - серия: "Троицкая библиотека", издатель: "Свято-Троицкая Сергиева Лавра". - с. 167-171.………………………………………..Протоиерей Философ Орнатский.О поминовении усопшихСлово, произнесенное в среду, 16 июля 1903 г.за литургией в Успенском соборе«Начинается великое торжество открытия святых мощей и прославления новоявленного угодника Божия святого Серафима. Уже второй день, как находится на пути в Саров Сам Царь Русской Земли с Государынями Императрицами,а на Руси искони повелось, что где Царь, там и народ своими взорами, своим сердцем. На Саров ныне обращены взоры всей России, и Саровское торжество приобретает значение церковно-народного всероссийского торжества. Счастливы мы, братие, участники сего торжества! Будем же не внешне только соприсутствовать на нем,- будем всем сердцем, верою и любовию переживать его, дабы и нам сподобиться благодати Божией! …Но что значит поминовение церковное, чем вызывается оно и какую пользу имеет для поминающих и поминаемых? Поминовение пред Богом живых и усопших братии наших есть свидетельство любви нашей к ближним. Сами бессильные помочь ближним, мы просим Всемогущего Господа даровать им здравие, мир, прощение грехов, блага временные и вечные, а так как любовь никогда не прекращается, даже и после смерти наших ближних, то мы молимся и за умерших, испрашивая им прощение грехов, мир и покой за гробом, вечное блаженство в обителях Отца Небесного. Обычай поминать умерших восходит к ветхозаветной древности, в новозаветной церкви он в особенности соединяется с принесением бескровной жертвы Тела и Крови Господних. «Превеликая будет польза душам, о коих моление возносится, когда святая предлежит и страшная жертва»,- говорит святой Кирилл Иерусалимский. Тогда души умерших по вере и молитвам приносящих бескровную жертву усвояют себе силу этой бесценной жертвы, сподобляются милости Божией, получают «мир, ослабление и свободу» от загробных мытарств и вечного осуждения.Сам преподобный Серафим (Саровский) оставил трогательные уроки любви к ближним чрез молитвенное поминовение их, сам постоянно поминал тех, кои просили его молитв, и просил молитв о себе самом. Когда за четыре месяца до его кончины его посетил один архипастырь, то старец поднес архиерею в подарок четки, пук восковых свеч, обернутых в холстину, и бутылку деревянного масла, затем отдельно он принес ему бутылку красного церковного вина. Все это означало, что старец просит по смерти своей поминать его...В особенности усердны были молитвы отца Серафима за всех христиан, усопших и живых, в конце его жизни, когда он достиг великого дерзновения пред Богом и небо стало для него родною стихией. В келлии отца Серафима горело много лампад, и особенно много пуков восковых свеч большого и малого размера. Они были поставлены на круглых подносах, и от постоянного их горения в тесной келлии была постоянна жара. Отец Серафим сам объяснил значение этих свеч. «Я имею,- говорил он,- многих особ, усердствующих ко мне и благотворящих моим сиротам (Дивееву). Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю "правило" свое, то и поминаю сначала их единожды. А так как, по множеству имен, я не смогу повторять их на каждом месте "правила", где следует, тогда и времени не достало бы на совершение моего "правила", то я и ставлю эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече; за иных - за несколько человек одну большую свечу, за иных же постоянно теплю лампады, и где следует на "правиле" поминать их, говорю: "Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз, убогий, сии свещи и кандила". А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или, так простое мое усердие, ни на чем не основанное,— то я приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголавшего к нему: Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во дни и в нощи. Сия бо угодна есть предо Мною, и жертва благоприятна Ми есть».А вот как святой Серафим рассказывал о плодах молитвы за умерших. «Умерли две монахини, бывшие обе игуменьями. Господь открыл мне, как души их были ведены по воздушным мытарствам, что на мытарствах они были истязуемы, потом были осуждены. Трое суток молился я о них, убогий, прося о них Божию Матерь. Господь, по Своей благости, молитвами Богородицы помиловал их: они прошли все воздушные мытарства и получили от Бога прощение».Так, братие, святой Серафим и словом и примером завещал нам молиться за усопших. …»……………………………