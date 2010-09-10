Сантехнические работы. Фотографии.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Mike Fio » 25 ноя 2014, 10:45

Очень достойно. Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость? Очень удачно что она имеет загиб вниз на ванну. Это наверняка сбережет саму мебель.
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1457
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Bazooka » 25 ноя 2014, 10:59

Столешница - акриловый камень скорее всего. А для чего две раковины?
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 25 ноя 2014, 11:23

SM писал(а):нишу с сантехоборудованием можно было бы и облагородить. В твоих работах ведь такой облагороженный объект был.

Делаю по требованию заказчика, тут предлагал - не стали :D

Bazooka писал(а):Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость?

Искуственный камень - как в кухнях. Стоимость не маленькая, но точную не знаю.

Bazooka писал(а):А для чего две раковины?

У них 2 ребёнка, возникают проблемы со сборами. Так захотели.
san-therm.ru
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Deni
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 02:25

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Deni » 25 ноя 2014, 13:27

Mike Fio писал(а):Очень достойно. Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость? Очень удачно что она имеет загиб вниз на ванну. Это наверняка сбережет саму мебель.


Буквально на днях заходил в Вазари, как раз насчет столешницы спрашивал - тоже искусственный камень, размеры 40х100 см. Насчитали 10500 руб. с вырезом под раковину. И это считали не самый дорогой камень.
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amsh
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 авг 2006, 11:32

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение amsh » 25 ноя 2014, 15:00

Deni писал(а):
Mike Fio писал(а):Очень достойно. Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость? Очень удачно что она имеет загиб вниз на ванну. Это наверняка сбережет саму мебель.


Буквально на днях заходил в Вазари, как раз насчет столешницы спрашивал - тоже искусственный камень, размеры 40х100 см. Насчитали 10500 руб. с вырезом под раковину. И это считали не самый дорогой камень.


Извините за рекламу )) Но если цвет не принципиален, возможно изготовление такой столешницы в пределах 6 тыс. Если что пишите в личку.
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Mike Fio
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 20:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение Mike Fio » 26 ноя 2014, 11:28

Какой герметик по вашему мнению сейчас наилучший для использования в ванных комнатах для заделывания щелей (не желтеет, не трескается)?
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.RM.
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 17:35
Откуда: Рязань

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение .RM. » 27 ноя 2014, 00:05

по моему мнению момент силикотек,но он все равно пожелтеет через годА,как и все некислотные.кислотные же,как все знают,вкусный для черной плесени.
пробовал и хваленые "мапеи",один фиг
http://vk.com/plitochnik62
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 27 ноя 2014, 22:51

По герметикам.
Сейчас на рынке присутствуют 3 разных варианта:
1. Силикон
2. MS-полимерный герметик
3. Момент Силикотек

Как обстоят дела:
1. Плесневеют
2. Сильно желтеют (окрашиваются от воды)
3. Меньше подвержены окрашиванию и легче чистятся чем MS-полимер.

У меня дома Момент Силикотек.

После установки раковины прошёл год:
герметик на раковине.jpg


Шов вблизи. Немного грязный:
герметик грязный.jpg


После очистки средствами для удаления известкового налёта и чистящим средством:
герметик после очистки.jpg


Т.е. год стоит в не очень хороших условиях (постоянно брызги воды). Шов вполне нормально выглядит.

У данного герметика есть небольшие недостатки:
Нужно научиться наносить (не как силиконовый герметик).
Слабая пластичность.
san-therm.ru
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dimon m
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 20:35

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение dimon m » 22 дек 2014, 12:39

Алексей можете помочь в выборе унитаза бюджет до 7000т р и смесителей для ванны название и где продаются.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 30 июн 2015, 23:51

Разбавлю немного форум родного города :D :

https://youtu.be/IvisFt9wfog
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5484
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ivanes » 01 июл 2015, 12:01

Разводка - красота. Как быть при старой. Не так просто все поменять. Часть заложено под плитку,часть -под ванной.
Хотел установить раздаточную гребенку,но мешают счетчики и фильтры. Они опломбированы.
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z645
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение z645 » 13 сен 2015, 17:24

Моя последняя работа:
P1030223.jpg
P1030224.jpg
P1030150.jpg
P1030186.jpg
san-therm.ru
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ЛёхаG
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ЛёхаG » 03 апр 2016, 12:07

Накрылся комп и полетели все старые учётные записи, в том числе доступ к почте. Зарегистрировался под новым ником, ранее был z645.

Продолжу повествование от этого ника.
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ЛёхаG
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ЛёхаG » 03 апр 2016, 12:13

Последний объект:
_4010290.jpg

_4010242.jpg

_4010240.jpg

_4010197.jpg


Радиаторы Rifar Base Ventil. Интересное сочетание биметаллического радиатора и нижней подводки с возможностью установить термоголовку.

P.s. сейчас работаю и в Рязани.
san-therm.ru
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ЛёхаG
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ЛёхаG » 11 апр 2016, 09:43

Установка нового радиатора в квартире с отделкой г. Рязань, р-н Московский. Штроборез и пылесос были мне в помощь :wink:
Вложения
_4100088.jpg
_4100087.jpg
_4100086.jpg
_4080080.jpg
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ЛёхаG
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ЛёхаG » 11 апр 2016, 09:45

И ещё несколько фото.
Вложения
_4100102.jpg
_4100097.jpg
_4100094.jpg
_4100092.jpg
san-therm.ru
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ABSENT
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 20:07

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ABSENT » 11 апр 2016, 22:21

Алексей, глядя на ваши фотографии вспомнил давно интересующий меня вопрос - на утепленной лоджии для отопления целесообразнее использовать теплый пол или классические радиаторы?
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ЛёхаG
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
Откуда: Рязань
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ЛёхаG » 12 апр 2016, 00:53

ABSENT писал(а):Алексей, глядя на ваши фотографии вспомнил давно интересующий меня вопрос - на утепленной лоджии для отопления целесообразнее использовать теплый пол или классические радиаторы?

Здравствуйте. Вопрос не однозначный. По практике, стоит обратить внимание на площадь остекления и качество окон. Если окна без щелей, тёплые и имеют достаточно малую площадь, то хватит и тёплого пола. Если окна неплотные, площадь остекления достаточно большая, то в данном случае нужно отсекать поток холодного воздуха от окон.
Идеальный вариант - комбинировать тёплым полом и радиаторами.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5484
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сантехнические работы. Фотографии.

Сообщение ivanes » 24 сен 2016, 12:25

У меня в подполье трубы из ПНД сгрызли мыши или крысы. Оказалось,что грызуны любят грызть пластик.Ветеринар сказал.
Пришлось часть заменять и остальные упрятать в мет.трубу. На даче кто то разгрыз провод от дома к калитке и системе автамат. открывания ворот. Придется разрывать асфальт и менять провода. Говорят,что и муравьи любят пластик- изоляцию. Придется покупать трубы из металла. Есть кв.профиль в продаже.
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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вчера, 21:45

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Сообщение Bransonfrifs » Вчера, 23:13

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