Сообщение z645 » 25 ноя 2014, 11:23

SM писал(а): нишу с сантехоборудованием можно было бы и облагородить. В твоих работах ведь такой облагороженный объект был.

Bazooka писал(а): Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость?

Bazooka писал(а): А для чего две раковины?

Делаю по требованию заказчика, тут предлагал - не сталиИскуственный камень - как в кухнях. Стоимость не маленькая, но точную не знаю.У них 2 ребёнка, возникают проблемы со сборами. Так захотели.