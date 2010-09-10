Сантехнические работы. Фотографии.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Очень достойно. Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость? Очень удачно что она имеет загиб вниз на ванну. Это наверняка сбережет саму мебель.
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Столешница - акриловый камень скорее всего. А для чего две раковины?
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
SM писал(а):нишу с сантехоборудованием можно было бы и облагородить. В твоих работах ведь такой облагороженный объект был.
Делаю по требованию заказчика, тут предлагал - не стали
Bazooka писал(а):Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость?
Искуственный камень - как в кухнях. Стоимость не маленькая, но точную не знаю.
Bazooka писал(а):А для чего две раковины?
У них 2 ребёнка, возникают проблемы со сборами. Так захотели.
san-therm.ru
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Mike Fio писал(а):Очень достойно. Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость? Очень удачно что она имеет загиб вниз на ванну. Это наверняка сбережет саму мебель.
Буквально на днях заходил в Вазари, как раз насчет столешницы спрашивал - тоже искусственный камень, размеры 40х100 см. Насчитали 10500 руб. с вырезом под раковину. И это считали не самый дорогой камень.
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Deni писал(а):Mike Fio писал(а):Очень достойно. Подскажите что за вид столешницы использовался - материал, стоимость? Очень удачно что она имеет загиб вниз на ванну. Это наверняка сбережет саму мебель.
Буквально на днях заходил в Вазари, как раз насчет столешницы спрашивал - тоже искусственный камень, размеры 40х100 см. Насчитали 10500 руб. с вырезом под раковину. И это считали не самый дорогой камень.
Извините за рекламу )) Но если цвет не принципиален, возможно изготовление такой столешницы в пределах 6 тыс. Если что пишите в личку.
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Какой герметик по вашему мнению сейчас наилучший для использования в ванных комнатах для заделывания щелей (не желтеет, не трескается)?
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
по моему мнению момент силикотек,но он все равно пожелтеет через годА,как и все некислотные.кислотные же,как все знают,вкусный для черной плесени.
пробовал и хваленые "мапеи",один фиг
пробовал и хваленые "мапеи",один фиг
http://vk.com/plitochnik62
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
По герметикам.
Сейчас на рынке присутствуют 3 разных варианта:
1. Силикон
2. MS-полимерный герметик
3. Момент Силикотек
Как обстоят дела:
1. Плесневеют
2. Сильно желтеют (окрашиваются от воды)
3. Меньше подвержены окрашиванию и легче чистятся чем MS-полимер.
У меня дома Момент Силикотек.
После установки раковины прошёл год:
Шов вблизи. Немного грязный:
После очистки средствами для удаления известкового налёта и чистящим средством:
Т.е. год стоит в не очень хороших условиях (постоянно брызги воды). Шов вполне нормально выглядит.
У данного герметика есть небольшие недостатки:
Нужно научиться наносить (не как силиконовый герметик).
Слабая пластичность.
Сейчас на рынке присутствуют 3 разных варианта:
1. Силикон
2. MS-полимерный герметик
3. Момент Силикотек
Как обстоят дела:
1. Плесневеют
2. Сильно желтеют (окрашиваются от воды)
3. Меньше подвержены окрашиванию и легче чистятся чем MS-полимер.
У меня дома Момент Силикотек.
После установки раковины прошёл год:
Шов вблизи. Немного грязный:
После очистки средствами для удаления известкового налёта и чистящим средством:
Т.е. год стоит в не очень хороших условиях (постоянно брызги воды). Шов вполне нормально выглядит.
У данного герметика есть небольшие недостатки:
Нужно научиться наносить (не как силиконовый герметик).
Слабая пластичность.
san-therm.ru
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Алексей можете помочь в выборе унитаза бюджет до 7000т р и смесителей для ванны название и где продаются.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Разбавлю немного форум родного города :
https://youtu.be/IvisFt9wfog
https://youtu.be/IvisFt9wfog
san-therm.ru
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Разводка - красота. Как быть при старой. Не так просто все поменять. Часть заложено под плитку,часть -под ванной.
Хотел установить раздаточную гребенку,но мешают счетчики и фильтры. Они опломбированы.
Хотел установить раздаточную гребенку,но мешают счетчики и фильтры. Они опломбированы.
- z645
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1292
- Зарегистрирован: 16 янв 2009, 22:52
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Моя последняя работа:
san-therm.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Накрылся комп и полетели все старые учётные записи, в том числе доступ к почте. Зарегистрировался под новым ником, ранее был z645.
Продолжу повествование от этого ника.
Продолжу повествование от этого ника.
san-therm.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Последний объект:
Радиаторы Rifar Base Ventil. Интересное сочетание биметаллического радиатора и нижней подводки с возможностью установить термоголовку.
P.s. сейчас работаю и в Рязани.
Радиаторы Rifar Base Ventil. Интересное сочетание биметаллического радиатора и нижней подводки с возможностью установить термоголовку.
P.s. сейчас работаю и в Рязани.
san-therm.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Установка нового радиатора в квартире с отделкой г. Рязань, р-н Московский. Штроборез и пылесос были мне в помощь
san-therm.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
И ещё несколько фото.
san-therm.ru
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
Алексей, глядя на ваши фотографии вспомнил давно интересующий меня вопрос - на утепленной лоджии для отопления целесообразнее использовать теплый пол или классические радиаторы?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 09:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
ABSENT писал(а):Алексей, глядя на ваши фотографии вспомнил давно интересующий меня вопрос - на утепленной лоджии для отопления целесообразнее использовать теплый пол или классические радиаторы?
Здравствуйте. Вопрос не однозначный. По практике, стоит обратить внимание на площадь остекления и качество окон. Если окна без щелей, тёплые и имеют достаточно малую площадь, то хватит и тёплого пола. Если окна неплотные, площадь остекления достаточно большая, то в данном случае нужно отсекать поток холодного воздуха от окон.
Идеальный вариант - комбинировать тёплым полом и радиаторами.
san-therm.ru
Re: Сантехнические работы. Фотографии.
У меня в подполье трубы из ПНД сгрызли мыши или крысы. Оказалось,что грызуны любят грызть пластик.Ветеринар сказал.
Пришлось часть заменять и остальные упрятать в мет.трубу. На даче кто то разгрыз провод от дома к калитке и системе автамат. открывания ворот. Придется разрывать асфальт и менять провода. Говорят,что и муравьи любят пластик- изоляцию. Придется покупать трубы из металла. Есть кв.профиль в продаже.
Пришлось часть заменять и остальные упрятать в мет.трубу. На даче кто то разгрыз провод от дома к калитке и системе автамат. открывания ворот. Придется разрывать асфальт и менять провода. Говорят,что и муравьи любят пластик- изоляцию. Придется покупать трубы из металла. Есть кв.профиль в продаже.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: Вчера, 21:45
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