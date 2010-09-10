Водитель-курьер
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Водитель-курьер
Требуется водитель-курьер, с личным авто, график работы 3 через 3, время работы с 11-30 до 23-30, тел 8910506восемь60пять или в личку.
Re: Водитель-курьер
Здравствуйте, я бы хотела устроиться к Вам на работу, если вакансия еще действительна.
Re: Водитель-курьер
Уже не требуются.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 210
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Водитель-курьер
В Мск много есть организаций, которые занимаются доставкой, но документы дело не шуточное. Обратись лучше в проверенную организацию. Могу с личного опыта посоветовать GarantBox. Наш ресторан с ним на постоянной основе сотрудничает и пользуется их услугами. Проблем никогда не возникало, да и цены вполне адекватные https://garantbox.ru/price Штат сотрудников у них большой, так что все заказы совершают быстро и работают круглосуточно.
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