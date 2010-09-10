Водитель-курьер

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Shurus
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 15 янв 2007, 11:38

Водитель-курьер

Сообщение Shurus » 06 май 2011, 12:08

Требуется водитель-курьер, с личным авто, график работы 3 через 3, время работы с 11-30 до 23-30, тел 8910506восемь60пять или в личку.
Вернуться к началу
Catch
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 15:28

Re: Водитель-курьер

Сообщение Catch » 04 июн 2012, 15:30

Здравствуйте, я бы хотела устроиться к Вам на работу, если вакансия еще действительна.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Shurus
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 15 янв 2007, 11:38

Re: Водитель-курьер

Сообщение Shurus » 04 июн 2012, 18:34

Уже не требуются.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Водитель-курьер

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 21:29

В Мск много есть организаций, которые занимаются доставкой, но документы дело не шуточное. Обратись лучше в проверенную организацию. Могу с личного опыта посоветовать GarantBox. Наш ресторан с ним на постоянной основе сотрудничает и пользуется их услугами. Проблем никогда не возникало, да и цены вполне адекватные https://garantbox.ru/price Штат сотрудников у них большой, так что все заказы совершают быстро и работают круглосуточно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость