Сообщение Voznesensk » 08 окт 2012, 15:16

Мне очень понравилась мебель от фабрики ALLORO город Киров, но не видел её в Рязани, спальня Мирта(которую не делают российские производители мебели, кроме ALLORO) с парящей кроватью, остальные позиции то же интересны, но их можно найти., посмотрите может есть что то подобное и у других производителей.