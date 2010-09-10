Мягкая мебель, диваны

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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snezhet
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 авг 2010, 00:14

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение snezhet » 27 май 2011, 11:52

tigrizca писал(а):snezhet, ну что в итоге, Вы купили это диван? как он в использовании? в каком магазине его присмотрели?


Купил угол Гинза , но диван пока в процессе выполнения,ткань подбирал подходящую под мое оформление комнаты . Заказ оформлял в Нити2 в салоне Диванши ,причем удачно воспользовался скидкой 20% - у них акция в мае.

Да я не ожидал,что тема мебели ,судя по ответам здесь, будет столь не актуальной...
Ваши руки — это самый первый цифровой девайс
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение Овняшка » 27 май 2011, 12:23

snezhet писал(а):Да я не ожидал,что тема мебели ,судя по ответам здесь, будет столь не актуальной...

вау, ну извините, все таки ваша мебель эт не горячие пирожки :D
эт я к обеду клоню...)))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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snezhet
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 авг 2010, 00:14

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение snezhet » 10 июн 2011, 22:40

http://youtu.be/BnKhRPeJXro
Ваши руки — это самый первый цифровой девайс
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Voznesensk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 15:12

Сообщение Voznesensk » 08 окт 2012, 15:16

Мне очень понравилась мебель от фабрики ALLORO город Киров, но не видел её в Рязани, спальня Мирта(которую не делают российские производители мебели, кроме ALLORO) с парящей кроватью, остальные позиции то же интересны, но их можно найти., посмотрите может есть что то подобное и у других производителей.
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Потапьев
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:15

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение Потапьев » 21 май 2014, 23:40

Как вспомнишь о PUsHE так фигово на душе...
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Quro
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 май 2016, 13:44
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Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение Quro » 23 май 2016, 18:30

ми з женой покупали диван вот здесь - http://www.ashley.com.ua . очень довольны, рекомендуем. качество очень высокое
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пушкина
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 10:39

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение пушкина » 09 янв 2017, 10:44

Не так давно приобрела диван в магазине Артмебель (Воронежское производство), осталась очень довольна качеством дивана и дизайном. Диван изготовили в сроки, не пришлось долго ждать. Мебель очень удобная и спальное место в том числе!!! Всем рекомендую!
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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение Iva » 13 янв 2017, 11:29

А у нас теперь диван цвета Кофе с молоком Redford, я таких в магазине не видела, пришлось через интернет заказывать, нашла в магазине hilding anders. Заказывала перед новым годом, боялась вдруг не успеют привести, но все четко и без задержек, успели доставили вовремя, это приятно. Когда привезли, я первое время налюбоваться не могла. Сейчас уже конечное привыкла, как будто он у нас 10ть лет стоит. Смотрится в гостиной гармонично, красивый, удобный, практичный. Он выдвижной, есть спальное место, на диване сестра спала с мужем, когда к нам на Новогодние праздники приезжали. Сказали было очень удобно, выспались).
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение Aota » 20 апр 2017, 13:28

Тоже в Уфе подыскиваем диван в гостиную.. Нужен, качественный и удобный. Не только для сна, но чтобы можно было и расслабиться, посмотреть телевизор, усадить гостей. Смотрела некоторые варианты из экокожи, но честно говоря для сна, хотелось бы что-то более комфортное.
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение Aota » 20 апр 2017, 16:28

Конечно же первоначально мебель для гостиной должна быть практичной, функциональной, современной, и что самое главное должна отображать индивидуальность хозяев. Спасибо за помощь в выборе!
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IvankaM
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 07:41

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение IvankaM » 23 авг 2017, 09:45

Мы брали итальянскую мебель в спальню http://ardismebel.ru/spalny/, остались очень довольны, действительно итальянское качество, дизайн просто бомба)))
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OlgaFirst
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июл 2017, 19:06

Re: Мягкая мебель, диваны

Сообщение OlgaFirst » 11 минут назад

Сама хочу порекомендовать покупать вот такой диван Изображение так как он очень хороший, вписывается очень легко в любой интерьер и с доставкой нет проблем.
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