Мягкая мебель, диваны
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Мягкая мебель, диваны
tigrizca писал(а):snezhet, ну что в итоге, Вы купили это диван? как он в использовании? в каком магазине его присмотрели?
Купил угол Гинза , но диван пока в процессе выполнения,ткань подбирал подходящую под мое оформление комнаты . Заказ оформлял в Нити2 в салоне Диванши ,причем удачно воспользовался скидкой 20% - у них акция в мае.
Да я не ожидал,что тема мебели ,судя по ответам здесь, будет столь не актуальной...
Ваши руки — это самый первый цифровой девайс
Re: Мягкая мебель, диваны
snezhet писал(а):Да я не ожидал,что тема мебели ,судя по ответам здесь, будет столь не актуальной...
вау, ну извините, все таки ваша мебель эт не горячие пирожки
эт я к обеду клоню...)))
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Мягкая мебель, диваны
Ваши руки — это самый первый цифровой девайс
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 окт 2012, 15:12
Мне очень понравилась мебель от фабрики ALLORO город Киров, но не видел её в Рязани, спальня Мирта(которую не делают российские производители мебели, кроме ALLORO) с парящей кроватью, остальные позиции то же интересны, но их можно найти., посмотрите может есть что то подобное и у других производителей.
Re: Мягкая мебель, диваны
Как вспомнишь о PUsHE так фигово на душе...
Re: Мягкая мебель, диваны
ми з женой покупали диван вот здесь - http://www.ashley.com.ua . очень довольны, рекомендуем. качество очень высокое
Re: Мягкая мебель, диваны
Не так давно приобрела диван в магазине Артмебель (Воронежское производство), осталась очень довольна качеством дивана и дизайном. Диван изготовили в сроки, не пришлось долго ждать. Мебель очень удобная и спальное место в том числе!!! Всем рекомендую!
Re: Мягкая мебель, диваны
А у нас теперь диван цвета Кофе с молоком Redford, я таких в магазине не видела, пришлось через интернет заказывать, нашла в магазине hilding anders. Заказывала перед новым годом, боялась вдруг не успеют привести, но все четко и без задержек, успели доставили вовремя, это приятно. Когда привезли, я первое время налюбоваться не могла. Сейчас уже конечное привыкла, как будто он у нас 10ть лет стоит. Смотрится в гостиной гармонично, красивый, удобный, практичный. Он выдвижной, есть спальное место, на диване сестра спала с мужем, когда к нам на Новогодние праздники приезжали. Сказали было очень удобно, выспались).
Re: Мягкая мебель, диваны
Тоже в Уфе подыскиваем диван в гостиную.. Нужен, качественный и удобный. Не только для сна, но чтобы можно было и расслабиться, посмотреть телевизор, усадить гостей. Смотрела некоторые варианты из экокожи, но честно говоря для сна, хотелось бы что-то более комфортное.
Re: Мягкая мебель, диваны
Конечно же первоначально мебель для гостиной должна быть практичной, функциональной, современной, и что самое главное должна отображать индивидуальность хозяев. Спасибо за помощь в выборе!
Re: Мягкая мебель, диваны
Мы брали итальянскую мебель в спальню http://ardismebel.ru/spalny/, остались очень довольны, действительно итальянское качество, дизайн просто бомба)))
Re: Мягкая мебель, диваны
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