Сообщение Iva » 13 янв 2017, 11:29

А у нас теперь диван цвета Кофе с молоком Redford, я таких в магазине не видела, пришлось через интернет заказывать, нашла в магазине hilding anders. Заказывала перед новым годом, боялась вдруг не успеют привести, но все четко и без задержек, успели доставили вовремя, это приятно. Когда привезли, я первое время налюбоваться не могла. Сейчас уже конечное привыкла, как будто он у нас 10ть лет стоит. Смотрится в гостиной гармонично, красивый, удобный, практичный. Он выдвижной, есть спальное место, на диване сестра спала с мужем, когда к нам на Новогодние праздники приезжали. Сказали было очень удобно, выспались).