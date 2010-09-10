Поездка в Санкт-Петербург

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Ableos
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 02:10

Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение Ableos » 14 май 2011, 20:00

Ниразу не был в Питере. А это моя давняя мечта. Вот в этом году думаю съездить, и время позволяет, да и денег удалось подсобирать.
Хочется увидеть буквально все :D И архитектуру, и музеи посетить, да и речные круизы - это тоже очень хочется, куда ж без этого))
Думаю, недельки достаточно будет, чтоб увидеть "все"? Кто что может толковое сказать, чтоб четко распланировать заранее все?

И как вообще лучше ехать? самому по себе или через туристическую фирму, чтоб с экскурсиями, проживанием и т.д. Ну и конечно - по ценам кто-то может примерно хотя бы сориентировать? :)
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение tochka » 14 май 2011, 21:24

Первый раз с экскурсией, второй - самой.
Самому придется стоять огромные очереди на посещение разных музеев.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение VTukalov » 17 май 2011, 14:54

Недели на "основные места" хватит.
Планируйте так, чтобы не попасть в период, кода тут финансовый форум проходит. половину города перекроют и никуда не попадешь.
Постарайтесь график составить так, чтобы не оказаться в Санкт-Петербурге на выходные. Убьете время в очередях.
Понятно, что при недельной поездке так и так выходные цепляешь, но можно извернуться и на выходные уехать на Валаам.
Причем на круизе можно сэкономить http://arina-tour.ru/spb/group_tour/group_tour_12.htm
Т.е. 2 ночи минус из сметы на гостиницы.
Поселиться оптимально в центре, чтобы и в ночные прогулки не зависеть от транспорта, и музеи под боком.
В Петергоф - посмотреть на отреставрированного Самсона. Ехать самостоятельно, без экскурсии.
В Пушкин - янтарная комната. Ехать с официальной экскурсией - проще с билетами.
Эрмитаж и прочее - по желанию.
В артиллерийском музее открылся новый настоящий рыцарский зал.
Если позволяют деньги - закажите прогулку на скоростном катере. Если нет - просто на кораблике по 2-м маршрутам: каналы и главное русло Невы.
По деньгам - увы, все печально. Там где дешево - все давно раскуплено. Ищите хостел с завтраком. Самое удобное и недорогое. Таких минигостиниц сейчас навалом.
Устанете от Питера - на денек можно взять экскурсию в Выборг.
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Сильвери
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:47

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение Сильвери » 09 сен 2012, 17:28

Здравствуйте.
Раз уж тема есть, не будем множить сущности)

Хочу съездить в Санкт-Петербург.
Проблема в том, что ни морально, ни физически не переношу экскурсии со всеми этими "посмотрите направо - посмотрите налево". Поэтому хочу тур без экскурсий и прочих культмассовых мероприятий, просто погулять по городу, посмотреть на Неву, пройтись по мостам. Скажите, есть ли в Рязани турфирмы, организующие такой вид отдыха? Или в обязательный пакет услуг стопроцентно будет включена экскурсионная программа? Гостиница, не хостел, звезды на три, расположение не важно. Тур от семи до десяти дней. Самой организовывать сильно лениво :|

Может, посоветуете фирму?

Заранее спасибо.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2674
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение MrM » 09 сен 2012, 21:40

Был в Питере на стажировке.
Для поездки в С.-Петербург турфирма не нужна.
1. Идем на вокзал Рязань-1 и берем билеты:
- туда: поезд Москва-С. Петербург, отправление между 0.00 и 1.30 ночи;
- обратно: поезд С.-Петербург - Воронеж (до Рязани).
2. Отели в центре С.-Петербурга очень крутые и очень дорогие. Как в любом крупном городе с метро, лучше брать гостиницу рядом со станцией. Могу порекомендовать гостиницу "Россия" ***(200 м от м. "Парк Победы"). Забронировать гостиницу можно как самому по интернету, так и через турфирму.
3. Для прогулок по Питеру лучше запастись картой и путеводителем. И вперед...
Город огромный, очень интересный. Огромное удовольствие получаешь гуляя по нему и днем, и ночью, и в дождь, и в жару. Коренные питерцы - очень хорошие люди с интересным чувством юмора. Всегда подскажут дорогу.
Вот музеи, в которых я побывал без централизованных экскурсий за две недели, оплачивая лишь входной билет:
- Петергофский парковый комплекс (не менее 4 часов);
- Соборы: Казанский, Ал.-Невская лавра, Исакиевский, Спаса на Крови;
- Эрмитаж (минимум 6 часов);
- Русский музей , он же Михайловский дворец (не менее 4 часов);
- Михайловский замок;
- Морской музей (в здании биржи);
- Военный музей (в здании Арсенала);
- Дворец Меньшикова (очень рекомендую);
- Петропавловская крепость с собором-усыпальницей Романовых;
- некрополь Ал.-Невской лавры;
- крейсер "Аврора";
- Петербургский ж. д. музей (очень рекомендую посещать его с детьми, ничуть не хуже Игромакса).
Побывал на спектакле в театре "Балтийский дом", а вот в Мариинский театр попасть не смог. Несколько раз был в Летнем саду и в парке возле Адмиралтейства, сфотографировался возле "Медного всадника".
Прошел пешком вдоль и поперек весь центр от Фонтанки до Васильевского острова и морского порта.
Добавлю, что лучше всего посещать Питер летом, в особенности, во время белых ночей. Зимой очень холодно и дуют сильные ветра.
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Роми
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 июн 2010, 17:17

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение Роми » 09 сен 2012, 22:30

Уважаемый MrM. Вы не могли быть в Морском (Военно-Морском) музее в здании Биржи. Этот музей закрыт еще с 2011 года в связи с переездом. Косяк.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2674
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение MrM » 10 сен 2012, 07:52

Косяк, Роми, что вы не видели морского музея, раз его закрыли. А я был в Питере в июле 2002 года, и в музее провел не менее трех часов. А вот в расположенную рядом кунсткамеру не попал.
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Морозко
Пользователь RZN.info
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 03 фев 2008, 18:15

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение Морозко » 10 сен 2012, 21:16

очень понравился Юсуповский дворец. То же частным порядком посетил. Только там как то сложно подгадать под экскурссию
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение parma » 15 сен 2016, 20:36

Быстро и удобно можно заказать тур в Питер на сайте https://tripmydream.com/ru/russia/saint-petersburg
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Anabell
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 13:39

Re: Поездка в Санкт-Петербург

Сообщение Anabell » Сегодня, 14:00

Петербугр очень красивый город, здесь можно столько достопримечательностей и красоты увидеть. Вот можете посмотреть сколько все https://marshrutiks.ru/goroda-mira/peterburg можно посетить.
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