Поездка в Санкт-Петербург
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Поездка в Санкт-Петербург
Ниразу не был в Питере. А это моя давняя мечта. Вот в этом году думаю съездить, и время позволяет, да и денег удалось подсобирать.
Хочется увидеть буквально все И архитектуру, и музеи посетить, да и речные круизы - это тоже очень хочется, куда ж без этого))
Думаю, недельки достаточно будет, чтоб увидеть "все"? Кто что может толковое сказать, чтоб четко распланировать заранее все?
И как вообще лучше ехать? самому по себе или через туристическую фирму, чтоб с экскурсиями, проживанием и т.д. Ну и конечно - по ценам кто-то может примерно хотя бы сориентировать?
Хочется увидеть буквально все И архитектуру, и музеи посетить, да и речные круизы - это тоже очень хочется, куда ж без этого))
Думаю, недельки достаточно будет, чтоб увидеть "все"? Кто что может толковое сказать, чтоб четко распланировать заранее все?
И как вообще лучше ехать? самому по себе или через туристическую фирму, чтоб с экскурсиями, проживанием и т.д. Ну и конечно - по ценам кто-то может примерно хотя бы сориентировать?
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Первый раз с экскурсией, второй - самой.
Самому придется стоять огромные очереди на посещение разных музеев.
Самому придется стоять огромные очереди на посещение разных музеев.
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Недели на "основные места" хватит.
Планируйте так, чтобы не попасть в период, кода тут финансовый форум проходит. половину города перекроют и никуда не попадешь.
Постарайтесь график составить так, чтобы не оказаться в Санкт-Петербурге на выходные. Убьете время в очередях.
Понятно, что при недельной поездке так и так выходные цепляешь, но можно извернуться и на выходные уехать на Валаам.
Причем на круизе можно сэкономить http://arina-tour.ru/spb/group_tour/group_tour_12.htm
Т.е. 2 ночи минус из сметы на гостиницы.
Поселиться оптимально в центре, чтобы и в ночные прогулки не зависеть от транспорта, и музеи под боком.
В Петергоф - посмотреть на отреставрированного Самсона. Ехать самостоятельно, без экскурсии.
В Пушкин - янтарная комната. Ехать с официальной экскурсией - проще с билетами.
Эрмитаж и прочее - по желанию.
В артиллерийском музее открылся новый настоящий рыцарский зал.
Если позволяют деньги - закажите прогулку на скоростном катере. Если нет - просто на кораблике по 2-м маршрутам: каналы и главное русло Невы.
По деньгам - увы, все печально. Там где дешево - все давно раскуплено. Ищите хостел с завтраком. Самое удобное и недорогое. Таких минигостиниц сейчас навалом.
Устанете от Питера - на денек можно взять экскурсию в Выборг.
Планируйте так, чтобы не попасть в период, кода тут финансовый форум проходит. половину города перекроют и никуда не попадешь.
Постарайтесь график составить так, чтобы не оказаться в Санкт-Петербурге на выходные. Убьете время в очередях.
Понятно, что при недельной поездке так и так выходные цепляешь, но можно извернуться и на выходные уехать на Валаам.
Причем на круизе можно сэкономить http://arina-tour.ru/spb/group_tour/group_tour_12.htm
Т.е. 2 ночи минус из сметы на гостиницы.
Поселиться оптимально в центре, чтобы и в ночные прогулки не зависеть от транспорта, и музеи под боком.
В Петергоф - посмотреть на отреставрированного Самсона. Ехать самостоятельно, без экскурсии.
В Пушкин - янтарная комната. Ехать с официальной экскурсией - проще с билетами.
Эрмитаж и прочее - по желанию.
В артиллерийском музее открылся новый настоящий рыцарский зал.
Если позволяют деньги - закажите прогулку на скоростном катере. Если нет - просто на кораблике по 2-м маршрутам: каналы и главное русло Невы.
По деньгам - увы, все печально. Там где дешево - все давно раскуплено. Ищите хостел с завтраком. Самое удобное и недорогое. Таких минигостиниц сейчас навалом.
Устанете от Питера - на денек можно взять экскурсию в Выборг.
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Здравствуйте.
Раз уж тема есть, не будем множить сущности)
Хочу съездить в Санкт-Петербург.
Проблема в том, что ни морально, ни физически не переношу экскурсии со всеми этими "посмотрите направо - посмотрите налево". Поэтому хочу тур без экскурсий и прочих культмассовых мероприятий, просто погулять по городу, посмотреть на Неву, пройтись по мостам. Скажите, есть ли в Рязани турфирмы, организующие такой вид отдыха? Или в обязательный пакет услуг стопроцентно будет включена экскурсионная программа? Гостиница, не хостел, звезды на три, расположение не важно. Тур от семи до десяти дней. Самой организовывать сильно лениво
Может, посоветуете фирму?
Заранее спасибо.
Раз уж тема есть, не будем множить сущности)
Хочу съездить в Санкт-Петербург.
Проблема в том, что ни морально, ни физически не переношу экскурсии со всеми этими "посмотрите направо - посмотрите налево". Поэтому хочу тур без экскурсий и прочих культмассовых мероприятий, просто погулять по городу, посмотреть на Неву, пройтись по мостам. Скажите, есть ли в Рязани турфирмы, организующие такой вид отдыха? Или в обязательный пакет услуг стопроцентно будет включена экскурсионная программа? Гостиница, не хостел, звезды на три, расположение не важно. Тур от семи до десяти дней. Самой организовывать сильно лениво
Может, посоветуете фирму?
Заранее спасибо.
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Был в Питере на стажировке.
Для поездки в С.-Петербург турфирма не нужна.
1. Идем на вокзал Рязань-1 и берем билеты:
- туда: поезд Москва-С. Петербург, отправление между 0.00 и 1.30 ночи;
- обратно: поезд С.-Петербург - Воронеж (до Рязани).
2. Отели в центре С.-Петербурга очень крутые и очень дорогие. Как в любом крупном городе с метро, лучше брать гостиницу рядом со станцией. Могу порекомендовать гостиницу "Россия" ***(200 м от м. "Парк Победы"). Забронировать гостиницу можно как самому по интернету, так и через турфирму.
3. Для прогулок по Питеру лучше запастись картой и путеводителем. И вперед...
Город огромный, очень интересный. Огромное удовольствие получаешь гуляя по нему и днем, и ночью, и в дождь, и в жару. Коренные питерцы - очень хорошие люди с интересным чувством юмора. Всегда подскажут дорогу.
Вот музеи, в которых я побывал без централизованных экскурсий за две недели, оплачивая лишь входной билет:
- Петергофский парковый комплекс (не менее 4 часов);
- Соборы: Казанский, Ал.-Невская лавра, Исакиевский, Спаса на Крови;
- Эрмитаж (минимум 6 часов);
- Русский музей , он же Михайловский дворец (не менее 4 часов);
- Михайловский замок;
- Морской музей (в здании биржи);
- Военный музей (в здании Арсенала);
- Дворец Меньшикова (очень рекомендую);
- Петропавловская крепость с собором-усыпальницей Романовых;
- некрополь Ал.-Невской лавры;
- крейсер "Аврора";
- Петербургский ж. д. музей (очень рекомендую посещать его с детьми, ничуть не хуже Игромакса).
Побывал на спектакле в театре "Балтийский дом", а вот в Мариинский театр попасть не смог. Несколько раз был в Летнем саду и в парке возле Адмиралтейства, сфотографировался возле "Медного всадника".
Прошел пешком вдоль и поперек весь центр от Фонтанки до Васильевского острова и морского порта.
Добавлю, что лучше всего посещать Питер летом, в особенности, во время белых ночей. Зимой очень холодно и дуют сильные ветра.
Для поездки в С.-Петербург турфирма не нужна.
1. Идем на вокзал Рязань-1 и берем билеты:
- туда: поезд Москва-С. Петербург, отправление между 0.00 и 1.30 ночи;
- обратно: поезд С.-Петербург - Воронеж (до Рязани).
2. Отели в центре С.-Петербурга очень крутые и очень дорогие. Как в любом крупном городе с метро, лучше брать гостиницу рядом со станцией. Могу порекомендовать гостиницу "Россия" ***(200 м от м. "Парк Победы"). Забронировать гостиницу можно как самому по интернету, так и через турфирму.
3. Для прогулок по Питеру лучше запастись картой и путеводителем. И вперед...
Город огромный, очень интересный. Огромное удовольствие получаешь гуляя по нему и днем, и ночью, и в дождь, и в жару. Коренные питерцы - очень хорошие люди с интересным чувством юмора. Всегда подскажут дорогу.
Вот музеи, в которых я побывал без централизованных экскурсий за две недели, оплачивая лишь входной билет:
- Петергофский парковый комплекс (не менее 4 часов);
- Соборы: Казанский, Ал.-Невская лавра, Исакиевский, Спаса на Крови;
- Эрмитаж (минимум 6 часов);
- Русский музей , он же Михайловский дворец (не менее 4 часов);
- Михайловский замок;
- Морской музей (в здании биржи);
- Военный музей (в здании Арсенала);
- Дворец Меньшикова (очень рекомендую);
- Петропавловская крепость с собором-усыпальницей Романовых;
- некрополь Ал.-Невской лавры;
- крейсер "Аврора";
- Петербургский ж. д. музей (очень рекомендую посещать его с детьми, ничуть не хуже Игромакса).
Побывал на спектакле в театре "Балтийский дом", а вот в Мариинский театр попасть не смог. Несколько раз был в Летнем саду и в парке возле Адмиралтейства, сфотографировался возле "Медного всадника".
Прошел пешком вдоль и поперек весь центр от Фонтанки до Васильевского острова и морского порта.
Добавлю, что лучше всего посещать Питер летом, в особенности, во время белых ночей. Зимой очень холодно и дуют сильные ветра.
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Уважаемый MrM. Вы не могли быть в Морском (Военно-Морском) музее в здании Биржи. Этот музей закрыт еще с 2011 года в связи с переездом. Косяк.
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Косяк, Роми, что вы не видели морского музея, раз его закрыли. А я был в Питере в июле 2002 года, и в музее провел не менее трех часов. А вот в расположенную рядом кунсткамеру не попал.
Re: Поездка в Санкт-Петербург
очень понравился Юсуповский дворец. То же частным порядком посетил. Только там как то сложно подгадать под экскурссию
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Быстро и удобно можно заказать тур в Питер на сайте https://tripmydream.com/ru/russia/saint-petersburg
Re: Поездка в Санкт-Петербург
Петербугр очень красивый город, здесь можно столько достопримечательностей и красоты увидеть. Вот можете посмотреть сколько все https://marshrutiks.ru/goroda-mira/peterburg можно посетить.
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