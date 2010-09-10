Сообщение MrM » 09 сен 2012, 21:40

Был в Питере на стажировке.

Для поездки в С.-Петербург турфирма не нужна.

1. Идем на вокзал Рязань-1 и берем билеты:

- туда: поезд Москва-С. Петербург, отправление между 0.00 и 1.30 ночи;

- обратно: поезд С.-Петербург - Воронеж (до Рязани).

2. Отели в центре С.-Петербурга очень крутые и очень дорогие. Как в любом крупном городе с метро, лучше брать гостиницу рядом со станцией. Могу порекомендовать гостиницу "Россия" ***(200 м от м. "Парк Победы"). Забронировать гостиницу можно как самому по интернету, так и через турфирму.

3. Для прогулок по Питеру лучше запастись картой и путеводителем. И вперед...

Город огромный, очень интересный. Огромное удовольствие получаешь гуляя по нему и днем, и ночью, и в дождь, и в жару. Коренные питерцы - очень хорошие люди с интересным чувством юмора. Всегда подскажут дорогу.

Вот музеи, в которых я побывал без централизованных экскурсий за две недели, оплачивая лишь входной билет:

- Петергофский парковый комплекс (не менее 4 часов);

- Соборы: Казанский, Ал.-Невская лавра, Исакиевский, Спаса на Крови;

- Эрмитаж (минимум 6 часов);

- Русский музей , он же Михайловский дворец (не менее 4 часов);

- Михайловский замок;

- Морской музей (в здании биржи);

- Военный музей (в здании Арсенала);

- Дворец Меньшикова (очень рекомендую);

- Петропавловская крепость с собором-усыпальницей Романовых;

- некрополь Ал.-Невской лавры;

- крейсер "Аврора";

- Петербургский ж. д. музей (очень рекомендую посещать его с детьми, ничуть не хуже Игромакса).

Побывал на спектакле в театре "Балтийский дом", а вот в Мариинский театр попасть не смог. Несколько раз был в Летнем саду и в парке возле Адмиралтейства, сфотографировался возле "Медного всадника".

Прошел пешком вдоль и поперек весь центр от Фонтанки до Васильевского острова и морского порта.

Добавлю, что лучше всего посещать Питер летом, в особенности, во время белых ночей. Зимой очень холодно и дуют сильные ветра.