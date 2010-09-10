Сообщение pavlovs » 17 май 2011, 17:32

Ищем дизайнера!!!(Если у вас есть знакомые дизайнеры, передайте им пожалуйста, что мы ищем дизайнера)﻿﻿У нас много интересной работы и еще больше планов. А дизайнеров нам катастрофически не хватает!!!Нам очень пригодились бы таланты - дизайнера, иллюстратора и фотографа.Чем мы тут у себя занимаемся:1. Брендинговое агентство: стили, бренды, упаковки, полиграфия, сайты, рекламный компании.2. Рекламно-производственная фирма: дизайн-проектирование и изготовление вывесок, наружной рекламы, дизайн-проектирование магазинов, нестандартные сувениры и т.д3. Есть еще один очень интересный проект...Предлагаем:- официальное трудоустройство, соц гарантии- достойную зарплату- летний, обязательный, оплачиваемый отпуск и зимние каникулы- достаточно свободный и гибкий график работы- интересную работу и поездки на выставки и семинары- наш дружный коллектив- офис в центре города, с кухней и кондиционерами.Готовы рассмотреть условия и предложения (как по работе, так и по заработной плате)Вообще, мы работаем все в офисе с 9-10 до 18-19 часов, кому как удобно.Во общем, пиши или заходи в гости!С уважением, Елена Павлова.Pavlov`s design(4912) 92-14-43﻿