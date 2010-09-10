Ищем дизайнера!!!
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ищем дизайнера!!!
Ищем дизайнера!!!
(Если у вас есть знакомые дизайнеры, передайте им пожалуйста, что мы ищем дизайнера)
У нас много интересной работы и еще больше планов. А дизайнеров нам катастрофически не хватает!!!
Нам очень пригодились бы таланты - дизайнера, иллюстратора и фотографа.
Чем мы тут у себя занимаемся:
1. Брендинговое агентство: стили, бренды, упаковки, полиграфия, сайты, рекламный компании.
2. Рекламно-производственная фирма: дизайн-проектирование и изготовление вывесок, наружной рекламы, дизайн-проектирование магазинов, нестандартные сувениры и т.д
3. Есть еще один очень интересный проект...
Предлагаем:
- официальное трудоустройство, соц гарантии
- достойную зарплату
- летний, обязательный, оплачиваемый отпуск и зимние каникулы
- достаточно свободный и гибкий график работы
- интересную работу и поездки на выставки и семинары
- наш дружный коллектив
- офис в центре города, с кухней и кондиционерами.
Готовы рассмотреть условия и предложения (как по работе, так и по заработной плате)
Вообще, мы работаем все в офисе с 9-10 до 18-19 часов, кому как удобно.
Во общем, пиши или заходи в гости!
С уважением, Елена Павлова.
Pavlov`s design
www.pavlovs-design.ru
(4912) 92-14-43
(Если у вас есть знакомые дизайнеры, передайте им пожалуйста, что мы ищем дизайнера)
У нас много интересной работы и еще больше планов. А дизайнеров нам катастрофически не хватает!!!
Нам очень пригодились бы таланты - дизайнера, иллюстратора и фотографа.
Чем мы тут у себя занимаемся:
1. Брендинговое агентство: стили, бренды, упаковки, полиграфия, сайты, рекламный компании.
2. Рекламно-производственная фирма: дизайн-проектирование и изготовление вывесок, наружной рекламы, дизайн-проектирование магазинов, нестандартные сувениры и т.д
3. Есть еще один очень интересный проект...
Предлагаем:
- официальное трудоустройство, соц гарантии
- достойную зарплату
- летний, обязательный, оплачиваемый отпуск и зимние каникулы
- достаточно свободный и гибкий график работы
- интересную работу и поездки на выставки и семинары
- наш дружный коллектив
- офис в центре города, с кухней и кондиционерами.
Готовы рассмотреть условия и предложения (как по работе, так и по заработной плате)
Вообще, мы работаем все в офисе с 9-10 до 18-19 часов, кому как удобно.
Во общем, пиши или заходи в гости!
С уважением, Елена Павлова.
Pavlov`s design
www.pavlovs-design.ru
(4912) 92-14-43
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ищем дизайнера!!!
Недавно тоже решил обновить внешний вид своей машины и заказал печать наклеек Киев в компании Вольф. Мне понравилось как они выполнили мой заказ. Во-первых, понравилось то, что сделали все за день, это довольно быстро. Во-вторых, приятно удивило качество, наклейка плотная и хорошо наклеилась.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Работа в Рязани - JOB.RZN.info»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей