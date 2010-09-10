Сообщение ExChallenger » 24 янв 2013, 12:34

Ундина - дорого, но круто, был в большом номере - хороший бассейн, комната с бильярдом, норм, в общемРазгуляй - более бюджетный вариант, подходящий для небольшой компании, в номере был бассейн, но в нем только поплескатьсяГриф - жесть