САУНЫ Рязани

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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зима
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 01:58

САУНЫ Рязани

Сообщение зима » 26 май 2011, 08:48

хотелось бы увидеть ваши отзывы...
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Гарик
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 янв 2008, 23:43
Откуда: Рязань

Re: САУНЫ Рязани

Сообщение Гарик » 04 янв 2012, 19:12

Атлантик!!! Недорого, красиво, классно!!!
Гарик
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Читать здесь!
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 19:12

Re: САУНЫ Рязани

Сообщение Читать здесь! » 04 янв 2012, 19:13

Ну они, по-мому, все с проститутками?
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Одиночка
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 янв 2013, 20:32
Откуда: Тень

Re: САУНЫ Рязани

Сообщение Одиночка » 13 янв 2013, 21:05

И почём проститутки?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11152
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: САУНЫ Рязани

Сообщение UNCLE1911 » 13 янв 2013, 23:31

А тебе скока нада?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Одиночка
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 янв 2013, 20:32
Откуда: Тень

Re: САУНЫ Рязани

Сообщение Одиночка » 14 янв 2013, 12:52

Одну.
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ExChallenger
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
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Re: САУНЫ Рязани

Сообщение ExChallenger » 24 янв 2013, 12:34

Ундина - дорого, но круто, был в большом номере - хороший бассейн, комната с бильярдом, норм, в общем
Разгуляй - более бюджетный вариант, подходящий для небольшой компании, в номере был бассейн, но в нем только поплескаться
Гриф - жесть :roll:
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: САУНЫ Рязани

Сообщение DJMER » 24 янв 2013, 22:03

А нам нравятся сауны в "Оке", мне парилка в маленькой, моим в большой бассейн с противотоком. По нынешним меркам - бюджетно, но всё новое и работает и вода хлоркой не воняет.
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Albatros_poet
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:57
Откуда: Рязанщина

Re: САУНЫ Рязани

Сообщение Albatros_poet » 52 минуты назад

Я последнее время в Золотую Милю хожу - http://золотая-миля62.рф/ - ну как последнее время, был несколько раз :P неплохо, там можно подобрать/записаться в разные виды саун - http://золотая-миля62.рф/sauna-banya-ryazan/ - (финская нравится здесь больше, чем в той же Оке), караоке-бильярд если туда праздновать что-то пришли, душевно весьма ) и можно даже без записи предварительной прийти, вдруг повезет и места есть свободные, но я аранее всегда узнавал, народу много обычно... подстраховатся лучше :idea: кто из здешних был - как впечатления сложились?
А вы знаете, почему цапля стоит на одной ноге?
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