САУНЫ Рязани
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
9 сообщений • Страница 1 из 1
САУНЫ Рязани
хотелось бы увидеть ваши отзывы...
Re: САУНЫ Рязани
Атлантик!!! Недорого, красиво, классно!!!
Гарик
- Читать здесь!
- Гость RZN.info
- Сообщения: 285
- Зарегистрирован: 26 окт 2011, 19:12
Re: САУНЫ Рязани
Ну они, по-мому, все с проститутками?
Re: САУНЫ Рязани
И почём проститутки?
Re: САУНЫ Рязани
А тебе скока нада?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: САУНЫ Рязани
Одну.
- ExChallenger
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:55
- Контактная информация:
Re: САУНЫ Рязани
Ундина - дорого, но круто, был в большом номере - хороший бассейн, комната с бильярдом, норм, в общем
Разгуляй - более бюджетный вариант, подходящий для небольшой компании, в номере был бассейн, но в нем только поплескаться
Гриф - жесть
Разгуляй - более бюджетный вариант, подходящий для небольшой компании, в номере был бассейн, но в нем только поплескаться
Гриф - жесть
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: САУНЫ Рязани
А нам нравятся сауны в "Оке", мне парилка в маленькой, моим в большой бассейн с противотоком. По нынешним меркам - бюджетно, но всё новое и работает и вода хлоркой не воняет.
- Albatros_poet
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 13:57
- Откуда: Рязанщина
Re: САУНЫ Рязани
Я последнее время в Золотую Милю хожу - http://золотая-миля62.рф/ - ну как последнее время, был несколько раз неплохо, там можно подобрать/записаться в разные виды саун - http://золотая-миля62.рф/sauna-banya-ryazan/ - (финская нравится здесь больше, чем в той же Оке), караоке-бильярд если туда праздновать что-то пришли, душевно весьма ) и можно даже без записи предварительной прийти, вдруг повезет и места есть свободные, но я аранее всегда узнавал, народу много обычно... подстраховатся лучше кто из здешних был - как впечатления сложились?
А вы знаете, почему цапля стоит на одной ноге?
9 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей