Сообщение глен » 09 май 2016, 20:06

Raider писал(а): ivanes писал(а): На дороге М-5 от Шилово Лада-110 шла со скоростью 160 км\ч. А Вы про 90км\ч ссылкой не поделитесь? ссылкой не поделитесь?

ссылкой на что? на то что гоняют порой свыше 150 тазы? так это не новость...много раз меня обгоняли как стоячего, когда я тошнилна круизе...у меня 140 на спидометре (по жпс 134-136) и тут бац...и ветерок слева пролетел на тазуи на М-5 и на М-4 и ещё много где....