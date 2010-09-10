Северному обходу быть...
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Re: Северному обходу быть...
Raider писал(а):ссылкой не поделитесь?ivanes писал(а):На дороге М-5 от Шилово Лада-110 шла со скоростью 160 км\ч. А Вы про 90км\ч
ссылкой на что? на то что гоняют порой свыше 150 тазы? так это не новость...
много раз меня обгоняли как стоячего, когда я тошнил на круизе...у меня 140 на спидометре (по жпс 134-136) и тут бац...и ветерок слева пролетел на тазу
и на М-5 и на М-4 и ещё много где....
Re: Северному обходу быть...
вроде вопрос не вам задан...глен писал(а):Raider писал(а):ссылкой не поделитесь?ivanes писал(а):На дороге М-5 от Шилово Лада-110 шла со скоростью 160 км\ч. А Вы про 90км\ч
ссылкой на что?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3191
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Северному обходу быть...
Raider писал(а):вроде вопрос не вам задан...глен писал(а):Raider писал(а):ссылкой не поделитесь?
ссылкой на что?
бывает
просто изумился требованием ссылки на летящий на скорости 160 таз....
неуч то сами не разу не видали, что ссылку просите?
Re: Северному обходу быть...
Raider
На Субару мощностью 250 л.с пытались определить скорость Лады-110 методом выравнивания дистанции. 160 км\ч показал спидометр. М-5 между Шилово и Рязанью.
На задних фонарях надпись "ЛАДА-110"
На Субару мощностью 250 л.с пытались определить скорость Лады-110 методом выравнивания дистанции. 160 км\ч показал спидометр. М-5 между Шилово и Рязанью.
На задних фонарях надпись "ЛАДА-110"
Re: Северному обходу быть...
глен писал(а):неуч то сами не разу не видали, что ссылку просите?
Ну знаете интересно все же... или только пустозвонство.."я слышал..я видел..."?! на заборе...пардон на задних фонарях.."надпись "ЛАДА-110"ivanes писал(а): 160 км\ч показал спидометр. М-5 между Шилово и Рязанью.На задних фонарях надпись "ЛАДА-110"
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
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- Откуда: Рязань
Re: Северному обходу быть...
На Северном обходе (участок от Есенина до Глобуса) вдоль дороги появились новенькие металлические столбы. Пока голые, без проводов и светильников. Освещать решили?
Re: Северному обходу быть...
Antipov писал(а):На Северном обходе (участок от Есенина до Глобуса)
Наверное на участке от Солотчинского ш. (ибо ул.Есенина заканчивается на перекрёстке с Кальной/Окским проездом).
А сообщение интересное, буду в тех краях, посмотрю.
Your friend in time Emmet L.Brown
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
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