Северному обходу быть...

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Северному обходу быть...

Сообщение глен » 09 май 2016, 20:06

Raider писал(а):
ivanes писал(а):На дороге М-5 от Шилово Лада-110 шла со скоростью 160 км\ч. А Вы про 90км\ч
ссылкой не поделитесь?

ссылкой на что? на то что гоняют порой свыше 150 тазы? так это не новость...
много раз меня обгоняли как стоячего, когда я тошнил :D на круизе...у меня 140 на спидометре (по жпс 134-136) и тут бац...и ветерок слева пролетел на тазу :D :D :D :D
и на М-5 и на М-4 и ещё много где....
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Северному обходу быть...

Сообщение Raider » 09 май 2016, 20:19

глен писал(а):
Raider писал(а):
ivanes писал(а):На дороге М-5 от Шилово Лада-110 шла со скоростью 160 км\ч. А Вы про 90км\ч
ссылкой не поделитесь?

ссылкой на что?
вроде вопрос не вам задан...
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Северному обходу быть...

Сообщение глен » 09 май 2016, 20:35

Raider писал(а):
глен писал(а):
Raider писал(а):ссылкой не поделитесь?

ссылкой на что?
вроде вопрос не вам задан...

бывает :D :D :D :D
просто изумился требованием ссылки на летящий на скорости 160 таз.... :roll:
неуч то сами не разу не видали, что ссылку просите?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Северному обходу быть...

Сообщение ivanes » 10 май 2016, 11:20

Raider
На Субару мощностью 250 л.с пытались определить скорость Лады-110 методом выравнивания дистанции. 160 км\ч показал спидометр. М-5 между Шилово и Рязанью.
На задних фонарях надпись "ЛАДА-110"
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Северному обходу быть...

Сообщение Raider » 10 май 2016, 20:37

глен писал(а):неуч то сами не разу не видали, что ссылку просите?
ivanes писал(а): 160 км\ч показал спидометр. М-5 между Шилово и Рязанью.На задних фонарях надпись "ЛАДА-110"
Ну знаете интересно все же... или только пустозвонство.."я слышал..я видел..."?! на заборе...пардон на задних фонарях.."надпись "ЛАДА-110"
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Северному обходу быть...

Сообщение Antipov » 21 май 2016, 15:40

На Северном обходе (участок от Есенина до Глобуса) вдоль дороги появились новенькие металлические столбы. Пока голые, без проводов и светильников. Освещать решили?
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Северному обходу быть...

Сообщение Док » 21 май 2016, 19:34

Antipov писал(а):На Северном обходе (участок от Есенина до Глобуса)

Наверное на участке от Солотчинского ш. (ибо ул.Есенина заканчивается на перекрёстке с Кальной/Окским проездом).
А сообщение интересное, буду в тех краях, посмотрю.
Your friend in time Emmet L.Brown
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 43 минуты назад

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