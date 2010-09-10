"Спарк": новости и обсуждения
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Re: "Спарк": новости и обсуждения
Думаю на ком стар перейти. Спарк последнее время сильно шалит. Вылеты всё время. Раза 2 за неделю точно.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Ну у нас не так чтоб часто, но шалит. За последний год особенно заметно. Тоже подумываем перейти на другого провайдера, хотя уже очень давно со Спарком, лет 7 точно.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
В Спарке (ныне ТТК) странное предложение, 290 руб./мес. за 100 Мбит.
Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод?
Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
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Re: "Спарк": новости и обсуждения
Причем тут развод? Вполне адекватная цена, даже дороговато.
У Ростелекома уже более полугода доступны тарифы:
50мбит - 200руб/м
50мбит+ТВ - 300руб/м
100мбит+ТВ+телефон - 500руб/м
У остальных тоже примерно похожее было.
У Ростелекома уже более полугода доступны тарифы:
50мбит - 200руб/м
50мбит+ТВ - 300руб/м
100мбит+ТВ+телефон - 500руб/м
У остальных тоже примерно похожее было.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Wolf, понятно, спасибо. Значит это я отстал от жизни, был слегка не в курсе, что интернет подешевел повсеместно.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
hardbone писал(а):В Спарке (ныне ТТК) странное предложение, 290 руб./мес. за 100 Мбит.
Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод?
Спасибо за наводку. Обнаружил подвох: на этот тариф можно перейти только обратившись в офис, что весьма неудобно. Через личный кабинет его подключать не хотят.
Придется завтра до них доехать.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Gerasimov писал(а):Через личный кабинет его подключать не хотят.
Придется завтра до них доехать.
Расскажите потом в чем там подвох на самом деле.
Параллельно два одинаковых тарифа: "Евпатий Коловрат" за 600 руб и «вТТКайся» за 290 руб.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Мы повелись на эту акцию, подключили тариф вТТКайся, дошли до их офиса. Вчера было 20 Мбитс, сегодня - 13 Мбитс (вместо заявленных 100). Вот такая акция. Ну хоть дешевле, и на том спасибо.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Народ а как ТТК в Рязани работает с торентами, слышал, что блокируют сам клиент.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
КСтати писал(а):Народ а как ТТК в Рязани работает с торентами, слышал, что блокируют сам клиент.
µTorrent, полет нормальный.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: "Спарк": новости и обсуждения
КСтати писал(а):Народ а как ТТК в Рязани работает с торентами, слышал, что блокируют сам клиент.
Я тоже слышал. Квартиранты сказали. Впрочем, им все не нравится.
Только живи, и до всего доживешь
Re: "Спарк": новости и обсуждения
ТТК похоже решил снискать недобрую славу ОпСоСов. Инициатива от 23.10.2016.
Компания ТрансТелеКом в рамках федеральной опции «Форсаж» увеличивает своим абонентам скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/с. Опция подключается автоматически 3 ноября 2016 года и действует бесплатно в течении пяти дней с момента включения. По истечении бесплатного промо-периода за опцию «Форсаж» взимается абонентская плата в размере 85 рублей в месяц.
Опция действует до 1 февраля 2017 года. Отключить опцию можно в Личном кабинете, или по обращению в Контактный центр и офисы продаж и обслуживания.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Gerasimov писал(а):hardbone писал(а):В Спарке (ныне ТТК) странное предложение, 290 руб./мес. за 100 Мбит.
Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод?
Спасибо за наводку. Обнаружил подвох: на этот тариф можно перейти только обратившись в офис, что весьма неудобно. Через личный кабинет его подключать не хотят.
В описании появились новые слова - "Акция действует до 28.02.2017 года. Срок действия тарифа — 180 дней. По окончании срока действия тарифа, скорость составит 50 Мбит/с.".
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: "Спарк": новости и обсуждения
Как у ТТК обстоят дела с надежностью в Роще, район пресечение Татарской и Пушкина? Хочу подключит тариф 50 Мбит/с за 290 руб. Для меня главное не скорость, а отсутствие обрывов соединения.
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