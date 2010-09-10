Компания ТрансТелеКом в рамках федеральной опции «Форсаж» увеличивает своим абонентам скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/с. Опция подключается автоматически 3 ноября 2016 года и действует бесплатно в течении пяти дней с момента включения. По истечении бесплатного промо-периода за опцию «Форсаж» взимается абонентская плата в размере 85 рублей в месяц.



Опция действует до 1 февраля 2017 года. Отключить опцию можно в Личном кабинете, или по обращению в Контактный центр и офисы продаж и обслуживания.