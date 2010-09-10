"Спарк": новости и обсуждения

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Alek-san
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 23:33

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение Alek-san » 07 сен 2014, 19:20

Думаю на ком стар перейти. Спарк последнее время сильно шалит. Вылеты всё время. Раза 2 за неделю точно.
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение zorka » 07 сен 2014, 22:03

Ну у нас не так чтоб часто, но шалит. За последний год особенно заметно. Тоже подумываем перейти на другого провайдера, хотя уже очень давно со Спарком, лет 7 точно.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение hardbone » 15 июн 2016, 19:16

В Спарке (ныне ТТК) странное предложение, 290 руб./мес. за 100 Мбит.

Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод? :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение Wolf » 15 июн 2016, 19:29

Причем тут развод? Вполне адекватная цена, даже дороговато.

У Ростелекома уже более полугода доступны тарифы:
50мбит - 200руб/м
50мбит+ТВ - 300руб/м
100мбит+ТВ+телефон - 500руб/м

У остальных тоже примерно похожее было.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение hardbone » 15 июн 2016, 20:12

Wolf, понятно, спасибо. Значит это я отстал от жизни, был слегка не в курсе, что интернет подешевел повсеместно.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Gerasimov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 12:02

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение Gerasimov » 23 июн 2016, 16:49

hardbone писал(а):В Спарке (ныне ТТК) странное предложение, 290 руб./мес. за 100 Мбит.

Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод? :)

Спасибо за наводку. Обнаружил подвох: на этот тариф можно перейти только обратившись в офис, что весьма неудобно. Через личный кабинет его подключать не хотят.
Придется завтра до них доехать.
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nik-petr
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 14:40

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение nik-petr » 25 июн 2016, 22:19

Gerasimov писал(а):Через личный кабинет его подключать не хотят.
Придется завтра до них доехать.

Расскажите потом в чем там подвох на самом деле.
Параллельно два одинаковых тарифа: "Евпатий Коловрат" за 600 руб и «вТТКайся» за 290 руб.
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение zorka » 01 июл 2016, 23:57

Мы повелись на эту акцию, подключили тариф вТТКайся, дошли до их офиса. Вчера было 20 Мбитс, сегодня - 13 Мбитс (вместо заявленных 100). Вот такая акция. Ну хоть дешевле, и на том спасибо.
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КСтати
Гость RZN.info
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 12 фев 2010, 08:58

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение КСтати » 31 окт 2016, 08:58

Народ а как ТТК в Рязани работает с торентами, слышал, что блокируют сам клиент.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение hardbone » 31 окт 2016, 23:01

КСтати писал(а):Народ а как ТТК в Рязани работает с торентами, слышал, что блокируют сам клиент.

µTorrent, полет нормальный.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение Дед Анатольич » 01 ноя 2016, 10:38

КСтати писал(а):Народ а как ТТК в Рязани работает с торентами, слышал, что блокируют сам клиент.

Я тоже слышал. Квартиранты сказали. Впрочем, им все не нравится.
Только живи, и до всего доживешь
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение hardbone » 03 дек 2016, 00:14

ТТК похоже решил снискать недобрую славу ОпСоСов. Инициатива от 23.10.2016.

Компания ТрансТелеКом в рамках федеральной опции «Форсаж» увеличивает своим абонентам скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/с. Опция подключается автоматически 3 ноября 2016 года и действует бесплатно в течении пяти дней с момента включения. По истечении бесплатного промо-периода за опцию «Форсаж» взимается абонентская плата в размере 85 рублей в месяц.

Опция действует до 1 февраля 2017 года. Отключить опцию можно в Личном кабинете, или по обращению в Контактный центр и офисы продаж и обслуживания.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение hardbone » 03 дек 2016, 00:18

Gerasimov писал(а):
hardbone писал(а):В Спарке (ныне ТТК) странное предложение, 290 руб./мес. за 100 Мбит.

Прямо пишут "тарифные планы не содержат дополнительных условий и скрытых платежей. Срок действия тарифов – не ограничен. Предложение действительно для новых и существующих абонентов.". Никто не в курсе, в чем развод? :)

Спасибо за наводку. Обнаружил подвох: на этот тариф можно перейти только обратившись в офис, что весьма неудобно. Через личный кабинет его подключать не хотят.


В описании появились новые слова - "Акция действует до 28.02.2017 года. Срок действия тарифа — 180 дней. По окончании срока действия тарифа, скорость составит 50 Мбит/с.".
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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МАРСИ
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 11:11

Re: "Спарк": новости и обсуждения

Сообщение МАРСИ » 20 мар 2017, 22:17

Как у ТТК обстоят дела с надежностью в Роще, район пресечение Татарской и Пушкина? Хочу подключит тариф 50 Мбит/с за 290 руб. Для меня главное не скорость, а отсутствие обрывов соединения.
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Antonio77Diope
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 08:51

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