Сообщение Грузчики_рязань » 41 минуту назад

Не мудрено. У нас их столько развелось, что сам теряюсь, хотя оказываем услуги грузчиков и перевозки с 2002 года.

Ну во-первых Вы имеете полное право на претензии. Не отвечает номер? С Вами не хотят разговаривать? Защита Прав потребителей. Можно так нагреть этих "грузчиков" , что им мало не покажется.

А мы решаем такие вопросы по факту. Грузчики у нас нормальные. И машины свои. Если будет необходимость-обращайтесь 89105777002

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