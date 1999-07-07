Как и где найти адекватных грузчиков?
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Re: Как и где найти адекватных грузчиков?
snezhet писал(а):Рекомендую:
99-07-07
99-14-50
snezhet, спасибо за рекомендацию.
Re: Как и где найти адекватных грузчиков?
511-511 !!!!
Просто фантастика!
Звоню вчера - нужна машина на 14:00, адрес такой-то, нужно вытащить из квартиры вещи и раз везти по трем адресам. - никаких проблем! Цены вот такие, я соглашаюсь. Спрашиваю - мой телефон нужен? - Нет, Я ЖЕ ВАС ЗАПИСАЛ! Завтра в 14 всё будет.
Завтра 14. Никого нет. В 14:15 звоню - они уже подъезжают. В 14:25 мне звонят: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!! Вообще-то они уже час у вас работают!!
Круто, говорю. А как они выглядят и чем занимаются? А то нас тут 5 человек, мы никого не видим и вещи все на месте..
Перезванивает: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!!! А вы по какому телефону заказывали?!! Я говорю - не знаю, но я вам по нему звоню, я его сразу в контакты записал.
ВОТ ВИДИТЕ!! Вы даже телефона не знаете!!!! У нас вашего заказа нет. Ну, зашибись, говорю. Это я прикалываюсь так - собрал народ, планов настроил, а теперь звоню куда попало и чушь несу.
- И вообще, не надо голос повышать, через 15 минут все будет.
Ну, ладно. Через полчаса приезжает ушатанная газель с водителем, который сутки не спал. Где, спрашиваю, грузчики? - мне сказали, они уже здесь. Через полчаса приходит грузчик, надо отдать должное, русский, трезвый и квалифицированный.
В итоге: таскали все хором, и я и жена и люди, которые вообще не должны были этого делать и т.д.
Заплатил 5 с лишним тыс. И наказать некого - эти двое приехали по звонкам через 4-е руки, не виноваты ни они, ни их посредники. А этих красавцев 511-511 ничем не достанешь.
Цитата с их сайта http://www.511-511.ru
В нашей компании работаю только профессиональные грузчики. Все сотрудники русские, опрятные, снабжены спецснаряжением, инструментами, рохлями, тележками. Наша компания имеет большой парк специализированных машин для предоставления услуги грузоперевозки в любых направлениях от 1 килограмма до 20 тонн. У нас вы можете заказать Газель, Бычок, Камаз, Зил, Маз, Мерседес, Ивеко, Даф, Пежо, Ситроен, Фиат. Все автомобили оборудованы ремнями и прокладочным материалом для выполнения широкого спектра задач, благодаря чему обеспечивается сохранность любого груза.
Напомню, приехала ушатанная газель с грязным кузовом только что из рейса в Москву. Что за телефон 511-511 понятия не имеет, ему позвонил друг, которому он не может отказать. Грузчик тоже был не в курсе, что за 511-511.
Просто фантастика!
Звоню вчера - нужна машина на 14:00, адрес такой-то, нужно вытащить из квартиры вещи и раз везти по трем адресам. - никаких проблем! Цены вот такие, я соглашаюсь. Спрашиваю - мой телефон нужен? - Нет, Я ЖЕ ВАС ЗАПИСАЛ! Завтра в 14 всё будет.
Завтра 14. Никого нет. В 14:15 звоню - они уже подъезжают. В 14:25 мне звонят: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!! Вообще-то они уже час у вас работают!!
Круто, говорю. А как они выглядят и чем занимаются? А то нас тут 5 человек, мы никого не видим и вещи все на месте..
Перезванивает: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!!! А вы по какому телефону заказывали?!! Я говорю - не знаю, но я вам по нему звоню, я его сразу в контакты записал.
ВОТ ВИДИТЕ!! Вы даже телефона не знаете!!!! У нас вашего заказа нет. Ну, зашибись, говорю. Это я прикалываюсь так - собрал народ, планов настроил, а теперь звоню куда попало и чушь несу.
- И вообще, не надо голос повышать, через 15 минут все будет.
Ну, ладно. Через полчаса приезжает ушатанная газель с водителем, который сутки не спал. Где, спрашиваю, грузчики? - мне сказали, они уже здесь. Через полчаса приходит грузчик, надо отдать должное, русский, трезвый и квалифицированный.
В итоге: таскали все хором, и я и жена и люди, которые вообще не должны были этого делать и т.д.
Заплатил 5 с лишним тыс. И наказать некого - эти двое приехали по звонкам через 4-е руки, не виноваты ни они, ни их посредники. А этих красавцев 511-511 ничем не достанешь.
Цитата с их сайта http://www.511-511.ru
В нашей компании работаю только профессиональные грузчики. Все сотрудники русские, опрятные, снабжены спецснаряжением, инструментами, рохлями, тележками. Наша компания имеет большой парк специализированных машин для предоставления услуги грузоперевозки в любых направлениях от 1 килограмма до 20 тонн. У нас вы можете заказать Газель, Бычок, Камаз, Зил, Маз, Мерседес, Ивеко, Даф, Пежо, Ситроен, Фиат. Все автомобили оборудованы ремнями и прокладочным материалом для выполнения широкого спектра задач, благодаря чему обеспечивается сохранность любого груза.
Напомню, приехала ушатанная газель с грязным кузовом только что из рейса в Москву. Что за телефон 511-511 понятия не имеет, ему позвонил друг, которому он не может отказать. Грузчик тоже был не в курсе, что за 511-511.
Re: Как и где найти адекватных грузчиков?
И чего тебя все время разные сволочи изводят? Может ты некрещеный?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как и где найти адекватных грузчиков?
Кстати, угадал.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:58
- Контактная информация:
Re: Как и где найти адекватных грузчиков?
Не мудрено. У нас их столько развелось, что сам теряюсь, хотя оказываем услуги грузчиков и перевозки с 2002 года.
Ну во-первых Вы имеете полное право на претензии. Не отвечает номер? С Вами не хотят разговаривать? Защита Прав потребителей. Можно так нагреть этих "грузчиков" , что им мало не покажется.
А мы решаем такие вопросы по факту. Грузчики у нас нормальные. И машины свои. Если будет необходимость-обращайтесь 89105777002
Ну во-первых Вы имеете полное право на претензии. Не отвечает номер? С Вами не хотят разговаривать? Защита Прав потребителей. Можно так нагреть этих "грузчиков" , что им мало не покажется.
А мы решаем такие вопросы по факту. Грузчики у нас нормальные. И машины свои. Если будет необходимость-обращайтесь 89105777002
Профессиональные грузчики. Грузоперевозки по России. Ускоренная доставка грузов на дальние расстояния тел.89105777002
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:58
- Контактная информация:
Re: Как и где найти адекватных грузчиков?
DS писал(а):511-511 !!!!
Просто фантастика!
Звоню вчера - нужна машина на 14:00, адрес такой-то, нужно вытащить из квартиры вещи и раз везти по трем адресам. - никаких проблем! Цены вот такие, я соглашаюсь. Спрашиваю - мой телефон нужен? - Нет, Я ЖЕ ВАС ЗАПИСАЛ! Завтра в 14 всё будет.
Завтра 14. Никого нет. В 14:15 звоню - они уже подъезжают. В 14:25 мне звонят: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!! Вообще-то они уже час у вас работают!!
Круто, говорю. А как они выглядят и чем занимаются? А то нас тут 5 человек, мы никого не видим и вещи все на месте..
Перезванивает: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!!! А вы по какому телефону заказывали?!! Я говорю - не знаю, но я вам по нему звоню, я его сразу в контакты записал.
ВОТ ВИДИТЕ!! Вы даже телефона не знаете!!!! У нас вашего заказа нет. Ну, зашибись, говорю. Это я прикалываюсь так - собрал народ, планов настроил, а теперь звоню куда попало и чушь несу.
- И вообще, не надо голос повышать, через 15 минут все будет.
Ну, ладно. Через полчаса приезжает ушатанная газель с водителем, который сутки не спал. Где, спрашиваю, грузчики? - мне сказали, они уже здесь. Через полчаса приходит грузчик, надо отдать должное, русский, трезвый и квалифицированный.
В итоге: таскали все хором, и я и жена и люди, которые вообще не должны были этого делать и т.д.
Заплатил 5 с лишним тыс. И наказать некого - эти двое приехали по звонкам через 4-е руки, не виноваты ни они, ни их посредники. А этих красавцев 511-511 ничем не достанешь.
Цитата с их сайта http://www.511-511.ru
В нашей компании работаю только профессиональные грузчики. Все сотрудники русские, опрятные, снабжены спецснаряжением, инструментами, рохлями, тележками. Наша компания имеет большой парк специализированных машин для предоставления услуги грузоперевозки в любых направлениях от 1 килограмма до 20 тонн. У нас вы можете заказать Газель, Бычок, Камаз, Зил, Маз, Мерседес, Ивеко, Даф, Пежо, Ситроен, Фиат. Все автомобили оборудованы ремнями и прокладочным материалом для выполнения широкого спектра задач, благодаря чему обеспечивается сохранность любого груза.
Напомню, приехала ушатанная газель с грязным кузовом только что из рейса в Москву. Что за телефон 511-511 понятия не имеет, ему позвонил друг, которому он не может отказать. Грузчик тоже был не в курсе, что за 511-511.
Да это сейчас модно, приписывать то, чего нет. Я о роклах. На самом деле 2 роклы под заказы эти людишки пытаются арендовать у нас. Но пока безуспешно
Профессиональные грузчики. Грузоперевозки по России. Ускоренная доставка грузов на дальние расстояния тел.89105777002
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