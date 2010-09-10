Английский с погружением

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Дана
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:47

Английский с погружением

Сообщение Дана » 27 июн 2011, 19:46

Ищу репититора , (желательно девушку студентку или недавно закончившую соответ. языковое отделение), для занятия английскому языку в игровой форме ,на дому с двумя детьми дошкольниками . Буду благодарна всем тем, кто подскажет хорошего специалиста.
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danna0
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
Откуда: ru
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Re: Английский с погружением

Сообщение danna0 » 06 май 2015, 10:29

Для изучения английского всегда можно найти альтернативу или попробовать. К примеру мы со своим начали изучать английский здесь и уже есть хорошие успехи.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Английский с погружением

Сообщение Lenka83 » 18 фев 2016, 17:59

Все равно лучше чем живого общения на реальных курсах изучения не будет. Интернет-ресурсы, это если уже человек владеет английским хоть на базовом уровне.
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Английский с погружением

Сообщение Anyta » 17 мар 2016, 14:27

Учите через интернет проще будет
Последний раз редактировалось Anyta 17 мар 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Английский с погружением

Сообщение UNCLE1911 » 17 мар 2016, 14:29

Ну вот и дошло до рекламки. Давай забьемся через 15 недель посмотреть твои знания, рекламщица?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Aleksa Artemova
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 21:20

Re: Английский с погружением

Сообщение Aleksa Artemova » 13 июл 2016, 15:02

А в эту школу http://newgor.ru кто-нибудь ходил? Она в Дашках
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Английский с погружением

Сообщение Малинка90 » 30 дек 2016, 15:02

Если нужно хорошо заговорить, то это только англоговорящий преподаватель должен быть. Для знаний по грамматике все равно нужны обычные курсы.
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ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Английский с погружением

Сообщение ArinaM » Сегодня, 14:14

хотелось бы грамматику подтянуть, а огрехи разговорного действительно только с погружением исправятся
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