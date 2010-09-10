Английский с погружением
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Английский с погружением
Ищу репититора , (желательно девушку студентку или недавно закончившую соответ. языковое отделение), для занятия английскому языку в игровой форме ,на дому с двумя детьми дошкольниками . Буду благодарна всем тем, кто подскажет хорошего специалиста.
- danna0
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
- Откуда: ru
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Re: Английский с погружением
Для изучения английского всегда можно найти альтернативу или попробовать. К примеру мы со своим начали изучать английский здесь и уже есть хорошие успехи.
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Re: Английский с погружением
Все равно лучше чем живого общения на реальных курсах изучения не будет. Интернет-ресурсы, это если уже человек владеет английским хоть на базовом уровне.
Re: Английский с погружением
Учите через интернет проще будет
Последний раз редактировалось Anyta 17 мар 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Английский с погружением
Ну вот и дошло до рекламки. Давай забьемся через 15 недель посмотреть твои знания, рекламщица?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 21:20
Re: Английский с погружением
А в эту школу http://newgor.ru кто-нибудь ходил? Она в Дашках
Re: Английский с погружением
Если нужно хорошо заговорить, то это только англоговорящий преподаватель должен быть. Для знаний по грамматике все равно нужны обычные курсы.
Re: Английский с погружением
хотелось бы грамматику подтянуть, а огрехи разговорного действительно только с погружением исправятся
Re: Английский с погружением
Лучшим вариантом все таки будут курсы http://lablang.ru/english-courses/ так как кроме базовых знаний вам доступный разговорный клуб, радиопередачи и фильмы на английском,больше всего результат дает практика, поэтому курсы эффективней чем интернет ресурсы.
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Re: Английский с погружением
Радиопередачи и фильмы можно и дома слушать и смотреть) а без грамматики никуда, это точно... Вот вроде эти курсы unium.ru/kursy хвалят все!
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