Деревянные дома

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Виталий62
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
Откуда: Рязань
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Re: Деревянные дома

Сообщение Виталий62 » 23 фев 2015, 12:33

Могу посоветовать хорошую бригаду строителей по малоэтажному строительству
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kachetkar
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 23:55

Re: Деревянные дома

Сообщение kachetkar » 27 мар 2015, 11:50

Сейчас много рекламы домов -дач без конопли из бруса и со шпонами и выступами. Потом есть и другие утеплители по типу утеплителя панельных домов. Спецзамазка.
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Деревянные дома

Сообщение Lenka83 » 06 май 2015, 13:36

А не страшно строить дом из дерева, бруса? Такие даже страховые компании не хотят страховать, так как большой риск пожара. Да и под воздействием влаги(дождь, снег) дом постоянно нуждается в уходе и обработке.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Деревянные дома

Сообщение Denata » 06 май 2015, 14:22

Да спокон веков строили дома из дерева, и ничего. Некоторые сотни лет стоят. Да и сейчас для дерева есть полным-полно пропиток противопожарных и био(против грибка, вредителей). Те, кто строят дома из дерева, придерживаются некоторых правил и норм защиты дома.
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KonstantinAvstreih
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25

Re: Деревянные дома

Сообщение KonstantinAvstreih » 03 июн 2015, 12:03

Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?

У них же низкая тепло удержание и нужно сильно много электричества только на обогрев зимой, а вторым, по крайней мере для меня стал фактор усадки. Например, когда выбирал из чего строить, то у одного друга 2-х этажный дом просел за год (!) на 40 сантиметров, одноэтажный конечно просядет меньше, но всё же. Как вариант, можно ждать усадку фундамента, но время дороже. К тому же дерево сейчас сильно подскочило в цене
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
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KonstantinAvstreih
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25

Re: Деревянные дома

Сообщение KonstantinAvstreih » 03 июн 2015, 12:05

Lenka83 писал(а):А не страшно строить дом из дерева, бруса? Такие даже страховые компании не хотят страховать, так как большой риск пожара. Да и под воздействием влаги(дождь, снег) дом постоянно нуждается в уходе и обработке.



Лен, не, по поводу пожара - это миф. Сейчас хорошие пропитки есть, в которых если пропитаешь брусок дерева и кинешь в огонь (в костёр например), то она так и останется не тронутой
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
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KonstantinAvstreih
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25

Re: Деревянные дома

Сообщение KonstantinAvstreih » 03 июн 2015, 12:07

Denata писал(а):Да спокон веков строили дома из дерева, и ничего. Некоторые сотни лет стоят. Да и сейчас для дерева есть полным-полно пропиток противопожарных и био(против грибка, вредителей). Те, кто строят дома из дерева, придерживаются некоторых правил и норм защиты дома.



Уже ранее писал, что по сравнению с другими материалами дерево сильно проигрывать по всем параметрам, начиная от цены и заканчивая экономией энергии.
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Деревянные дома

Сообщение DS » 03 июн 2015, 22:31

KonstantinAvstreih писал(а):Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?

Нравится. Мы живём в срубе и нам нравится. Что можете возразить?

KonstantinAvstreih писал(а):.... Как вариант, можно ждать усадку фундамента, но время дороже. К тому же дерево сейчас сильно подскочило в цене

Ждать усадку фундамента? Да уж не строитель ли вы?
Дерево, конечно, подскочило в цене. А пенопласт со стружками, надо полагать, подешевел? Где, не подскажете?
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sillent
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 15:06

Re: Деревянные дома

Сообщение sillent » 05 июн 2015, 11:05

А кто что скажет по каркасным домам. Мы вот хотим на дачном участке построить небольшой домик. Бываем там не очень часто, но так на несколько дней отдохнуть бывает приезжаем. Из бруса строить не думаю, как по мне будет затратней
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Деревянные дома

Сообщение DS » 05 июн 2015, 21:14

Каркасный - это не значит дешёвый.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Деревянные дома

Сообщение tochka » 05 июн 2015, 21:56

Там была реклама в сообщении. Так вот на том сайте дома были примерно от 2 млн и выше)). Площадь 100+ метров с кучей балкончиков. Вот думаю - относится ли это к фразе "небольшой" и "незатратный".:)
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Деревянные дома

Сообщение ENGI » 06 июн 2015, 00:06

DS писал(а):
KonstantinAvstreih писал(а):Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?

Нравится. Мы живём в срубе и нам нравится. Что можете возразить?

Можно я возражу?
Если построить дом из панелей на основе высокотехнологичных современных материалов, то в таком доме вредные насекомые будут быстрее дохнуть и у мелких паразитических грызунов ухудшится размножаемость. А в срубе они будут чувствовать себя "как дома". А еще всяким древоточцам нечего жрать будет и они издохнут все.
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рита03
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 20:38

Re: Деревянные дома

Сообщение рита03 » 28 янв 2016, 17:32

Для таких домов нужно в обязательном порядке ставить средства и системы охранно-пожарной сигнализации. Сейчас самые популярные точечные системы , они почти незаметны, но очень эффективны. Самые лучшие ИП 212, их много разновизностей есть даже для подвесных потолков ИП 212-45.
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Деревянные дома

Сообщение Магнусон » 15 фев 2016, 23:26

sillent писал(а):А кто что скажет по каркасным домам. Мы вот хотим на дачном участке построить небольшой домик. Бываем там не очень часто, но так на несколько дней отдохнуть бывает приезжаем. Из бруса строить не думаю, как по мне будет затратней

В принципе уже ответили, что
DS писал(а):Каркасный - это не значит дешёвый.

от себя добавлю, что иной раз каркасный дом может и в 5 лямов обойтись легко
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RobertTup
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:55

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