Деревянные дома
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:41
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Деревянные дома
Могу посоветовать хорошую бригаду строителей по малоэтажному строительству
Re: Деревянные дома
Сейчас много рекламы домов -дач без конопли из бруса и со шпонами и выступами. Потом есть и другие утеплители по типу утеплителя панельных домов. Спецзамазка.
Re: Деревянные дома
А не страшно строить дом из дерева, бруса? Такие даже страховые компании не хотят страховать, так как большой риск пожара. Да и под воздействием влаги(дождь, снег) дом постоянно нуждается в уходе и обработке.
Re: Деревянные дома
Да спокон веков строили дома из дерева, и ничего. Некоторые сотни лет стоят. Да и сейчас для дерева есть полным-полно пропиток противопожарных и био(против грибка, вредителей). Те, кто строят дома из дерева, придерживаются некоторых правил и норм защиты дома.
- KonstantinAvstreih
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25
Re: Деревянные дома
Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?
У них же низкая тепло удержание и нужно сильно много электричества только на обогрев зимой, а вторым, по крайней мере для меня стал фактор усадки. Например, когда выбирал из чего строить, то у одного друга 2-х этажный дом просел за год (!) на 40 сантиметров, одноэтажный конечно просядет меньше, но всё же. Как вариант, можно ждать усадку фундамента, но время дороже. К тому же дерево сейчас сильно подскочило в цене
У них же низкая тепло удержание и нужно сильно много электричества только на обогрев зимой, а вторым, по крайней мере для меня стал фактор усадки. Например, когда выбирал из чего строить, то у одного друга 2-х этажный дом просел за год (!) на 40 сантиметров, одноэтажный конечно просядет меньше, но всё же. Как вариант, можно ждать усадку фундамента, но время дороже. К тому же дерево сейчас сильно подскочило в цене
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
- KonstantinAvstreih
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25
Re: Деревянные дома
Lenka83 писал(а):А не страшно строить дом из дерева, бруса? Такие даже страховые компании не хотят страховать, так как большой риск пожара. Да и под воздействием влаги(дождь, снег) дом постоянно нуждается в уходе и обработке.
Лен, не, по поводу пожара - это миф. Сейчас хорошие пропитки есть, в которых если пропитаешь брусок дерева и кинешь в огонь (в костёр например), то она так и останется не тронутой
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
- KonstantinAvstreih
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 июн 2015, 13:25
Re: Деревянные дома
Denata писал(а):Да спокон веков строили дома из дерева, и ничего. Некоторые сотни лет стоят. Да и сейчас для дерева есть полным-полно пропиток противопожарных и био(против грибка, вредителей). Те, кто строят дома из дерева, придерживаются некоторых правил и норм защиты дома.
Уже ранее писал, что по сравнению с другими материалами дерево сильно проигрывать по всем параметрам, начиная от цены и заканчивая экономией энергии.
Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610
Re: Деревянные дома
KonstantinAvstreih писал(а):Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?
Нравится. Мы живём в срубе и нам нравится. Что можете возразить?
KonstantinAvstreih писал(а):.... Как вариант, можно ждать усадку фундамента, но время дороже. К тому же дерево сейчас сильно подскочило в цене
Ждать усадку фундамента? Да уж не строитель ли вы?
Дерево, конечно, подскочило в цене. А пенопласт со стружками, надо полагать, подешевел? Где, не подскажете?
Re: Деревянные дома
А кто что скажет по каркасным домам. Мы вот хотим на дачном участке построить небольшой домик. Бываем там не очень часто, но так на несколько дней отдохнуть бывает приезжаем. Из бруса строить не думаю, как по мне будет затратней
Re: Деревянные дома
Каркасный - это не значит дешёвый.
Re: Деревянные дома
Там была реклама в сообщении. Так вот на том сайте дома были примерно от 2 млн и выше)). Площадь 100+ метров с кучей балкончиков. Вот думаю - относится ли это к фразе "небольшой" и "незатратный".
Re: Деревянные дома
DS писал(а):KonstantinAvstreih писал(а):Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?
Нравится. Мы живём в срубе и нам нравится. Что можете возразить?
Можно я возражу?
Если построить дом из панелей на основе высокотехнологичных современных материалов, то в таком доме вредные насекомые будут быстрее дохнуть и у мелких паразитических грызунов ухудшится размножаемость. А в срубе они будут чувствовать себя "как дома". А еще всяким древоточцам нечего жрать будет и они издохнут все.
Re: Деревянные дома
Для таких домов нужно в обязательном порядке ставить средства и системы охранно-пожарной сигнализации. Сейчас самые популярные точечные системы , они почти незаметны, но очень эффективны. Самые лучшие ИП 212, их много разновизностей есть даже для подвесных потолков ИП 212-45.
Re: Деревянные дома
sillent писал(а):А кто что скажет по каркасным домам. Мы вот хотим на дачном участке построить небольшой домик. Бываем там не очень часто, но так на несколько дней отдохнуть бывает приезжаем. Из бруса строить не думаю, как по мне будет затратней
В принципе уже ответили, что
DS писал(а):Каркасный - это не значит дешёвый.
от себя добавлю, что иной раз каркасный дом может и в 5 лямов обойтись легко
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