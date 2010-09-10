Сообщение KonstantinAvstreih » 03 июн 2015, 12:03

Зачем в 21-ом веке строить дома из дерева, тем более срубов?



У них же низкая тепло удержание и нужно сильно много электричества только на обогрев зимой, а вторым, по крайней мере для меня стал фактор усадки. Например, когда выбирал из чего строить, то у одного друга 2-х этажный дом просел за год (!) на 40 сантиметров, одноэтажный конечно просядет меньше, но всё же. Как вариант, можно ждать усадку фундамента, но время дороже. К тому же дерево сейчас сильно подскочило в цене

Опыт строительства из SIP-панелей: http://forum.rzn.info/viewtopic.php?f=42&t=19610