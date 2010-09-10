кабинет стоматолога

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11317
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: кабинет стоматолога

Сообщение UNCLE1911 » 27 июл 2016, 23:44

Я тоже интересуюсь. У меня жена целое лето вкалывает на эти чертовы импланты. Кто подскажет, как не вляпаться?
Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: кабинет стоматолога

Сообщение listen10 » 28 июл 2016, 21:31

UNCLE1911 писал(а):Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.

Сашка вроде по компам и пр.?
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: кабинет стоматолога

Сообщение vikont » Сегодня, 13:40

Сейчас очень много разных стоматологов, но то. что они качественно делают, далеко не факт, поэтому на всякого рода новые процедуры я сразу очень подозрительно реагирую, лично для себя отметил стоматологию https://www.polistom.ru/stomatologia-tu ... dnenskaya/ находится в г. Химки
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