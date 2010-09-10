кабинет стоматолога
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: кабинет стоматолога
Я тоже интересуюсь. У меня жена целое лето вкалывает на эти чертовы импланты. Кто подскажет, как не вляпаться?
Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.
Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: кабинет стоматолога
UNCLE1911 писал(а):Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.
Сашка вроде по компам и пр.?
Re: кабинет стоматолога
Сейчас очень много разных стоматологов, но то. что они качественно делают, далеко не факт, поэтому на всякого рода новые процедуры я сразу очень подозрительно реагирую, лично для себя отметил стоматологию https://www.polistom.ru/stomatologia-tu ... dnenskaya/ находится в г. Химки
Re: кабинет стоматолога
vikont писал(а):Сейчас очень много разных стоматологов, но то. что они качественно делают, далеко не факт, поэтому на всякого рода новые процедуры я сразу очень подозрительно реагирую, лично для себя отметил стоматологию https://www.polistom.ru/stomatologia-tu ... dnenskaya/ находится в г. Химки
Да, идиотище рекламное, мы щас все бросим и поедем в Химки зубы вставлять))))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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