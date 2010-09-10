Сообщение UNCLE1911 » 27 июл 2016, 23:44

Я тоже интересуюсь. У меня жена целое лето вкалывает на эти чертовы импланты. Кто подскажет, как не вляпаться?

Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.

Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.