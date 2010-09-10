кабинет стоматолога

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: кабинет стоматолога

Сообщение UNCLE1911 » 27 июл 2016, 23:44

Я тоже интересуюсь. У меня жена целое лето вкалывает на эти чертовы импланты. Кто подскажет, как не вляпаться?
Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: кабинет стоматолога

Сообщение listen10 » 28 июл 2016, 21:31

UNCLE1911 писал(а):Котен, ИМХО, спец по этому вопросу.

Сашка вроде по компам и пр.?
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: кабинет стоматолога

Сообщение vikont » 08 дек 2019, 13:40

Сейчас очень много разных стоматологов, но то. что они качественно делают, далеко не факт, поэтому на всякого рода новые процедуры я сразу очень подозрительно реагирую, лично для себя отметил стоматологию https://www.polistom.ru/stomatologia-tu ... dnenskaya/ находится в г. Химки
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: кабинет стоматолога

Сообщение UNCLE1911 » 09 дек 2019, 18:12

vikont писал(а):Сейчас очень много разных стоматологов, но то. что они качественно делают, далеко не факт, поэтому на всякого рода новые процедуры я сразу очень подозрительно реагирую, лично для себя отметил стоматологию https://www.polistom.ru/stomatologia-tu ... dnenskaya/ находится в г. Химки

Да, идиотище рекламное, мы щас все бросим и поедем в Химки зубы вставлять))))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: кабинет стоматолога

Сообщение VasiLissa » Вчера, 20:24

Посещение врачей в особенности стоматологов - это просто нереальные пытки для меня, до недавнего времени. Из-за того, что я избегала стоматолога образовалось множество проблем с зубами, поэтому пришлось взять себя в руки и записаться на приём. Очень рада, что мне посоветовали клинику Дентикус, https://dentikus.ru/otbelivanie-zubov/ отбеливание зубов мытищи. Для меня этот поход к стоматологу был самый приятный. Врачи хорошо приняли, полностью все объяснили и рассказали в доступной форме. Уже через неделю мне поставили все пломбы и сделали профессиональную чистку зубов, которую я никогда не делала. Цены на услуги у них приемлемые.
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